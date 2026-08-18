МАК ДАНГ ЗУНГ

Мак Данг Зунг ( вьет. M?c D?ng Dung) (22.12.1483, совр. Хайфон — 11.09.1541, Донгкинь, совр. Ханой) — вьетнамский крупный военный и государственный деятель 1-й половины XVI в., основатель династии Мак (1527—1592).Был потомком в 7-м поколении знаменитого лауреата конкурсных экзаменов эпохи Чан Мак Динь Ти. Карьера М. Д. З. пришлась на сложнейшее время в истории Вьетнама, насыщенное внутренними вооруженными столкновениями. Они были вызваны противоречиями, проявившимися в обществе после периода сверхцентрализации и насаждения конфуцианства при императоре

Был потомком в 7-м поколении знаменитого лауреата конкурсных экзаменов эпохи Чан Мак Динь Ти. Карьера М. Д. З. пришлась на сложнейшее время в истории Вьетнама, насыщенное внутренними вооруженными столкновениями. Они были вызваны противоречиями, проявившимися в обществе после периода сверхцентрализации и насаждения конфуцианства при императоре Ле Тхань Тонге в 1460—1490-х. В условиях ослабления императорского двора М. Д. З., талантливый военный, казался императору Ле Тиеу Тонгу (1516—1522) подходящей кандидатурой для восстановления порядка в стране, благодаря чему постепенно сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. В 1527 М. Д. З. сверг им же ранее возведенного на престол императора Ле Кунг Хоанга (1522—1527), после чего специально созванный совет высших чиновников провозгласил М. Д. З. императором.Главной задачей М. Д. З. стало добиться признания своей династии со стороны Китая. Уже в 1530 он формально уступил трон сыну, сам став Верховным императором (своего рода император-наставник для действующего монарха, который формально был главой государства) — так создалась видимость длительности и преемственности династии. Лично прибыв к пограничной заставе и согласившись на определенные территориальные уступки, М. Д. З. смог получить инвеституру от империи Мин, но лишь в качестве губернатора, а не правителя вассального государства. Это помогло избежать военного вторжения со стороны Китая. Подобные действия традиционной вьетнамской историографией расценивались как предательство национальных интересов и капитуляция перед Китаем, но в последние годы произошел пересмотр негативной оценки М. Д. З.

Главной задачей М. Д. З. стало добиться признания своей династии со стороны Китая. Уже в 1530 он формально уступил трон сыну, сам став Верховным императором (своего рода император-наставник для действующего монарха, который формально был главой государства) — так создалась видимость длительности и преемственности династии. Лично прибыв к пограничной заставе и согласившись на определенные территориальные уступки, М. Д. З. смог получить инвеституру от империи Мин, но лишь в качестве губернатора, а не правителя вассального государства. Это помогло избежать военного вторжения со стороны Китая. Подобные действия традиционной вьетнамской историографией расценивались как предательство национальных интересов и капитуляция перед Китаем, но в последние годы произошел пересмотр негативной оценки М. Д. З.

Лит.: Деопик Д. В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1994; Федорин А. Л. Вьетнамо-китайские отношения и политическая история Северного Вьетнама в XVI в. // Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 7. М., 2020. С. 14—48. М. А. Сюннерберг.