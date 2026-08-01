МАХТУМКУЛИ
МАХТУМКУЛИ - туркменский поэт-суфий.
Из племени гоклен, находившегося в подчинении у персов. Сын известного туркменского поэта и мыслителя Д. Азади (1700-1760 годы). Был серебряных дел мастером. Окончил медресе Ширгази в Хиве. Путешествовал; был в плену у иранцев.
Создавал лирические и лиро-эпические поэмы, стихи релтгтозно-мистического и патриотического содержания (сохранилось свыше 10 тысяч строк). Писал о страданиях разорённого вражеским нашествием народа, бичевал пороки, призывал враждующие туркменские племена к объединению.
Поэзия Махтумкули тесно связана с фольклором: некоторые произведения Махтумкули вошли в репертуар народных сказителей и певцов (бахши). Приблизил язык поэзии к разговорному; отказался от использования традиционной арабо-персидской метрики, заменив её силлабическим стихосложением народнойпоэзии. Произведения Махтумкули начали издавать с середины XIX века.
Сочинения:
Избр. произведения. Аш., 1983. Т. 1–2 (на туркм. яз.);
Избранное. М., 1983;
Стихотворения. Л., 1984;
Избранное. М., 2008.