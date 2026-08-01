МАХТУМКУЛИ

МАХТУМКУЛИ - туркменский поэт-суфий.

Из пле­ме­ни гок­лен, на­хо­див­ше­го­ся в под­чи­не­нии у пер­сов. Сын из­вест­но­го туркменского по­эта и мыс­ли­те­ля Д. Аза­ди (1700-1760 годы). Был се­реб­ря­ных дел мас­те­ром. Окон­чил мед­ре­се Шир­га­зи в Хи­ве. Пу­те­ше­ст­во­вал; был в пле­ну у иран­цев.

Соз­да­вал ли­рические и ли­ро-эпические по­эмы , сти­хи релтгтозно-мис­тического и пат­рио­тического со­дер­жа­ния (со­хра­ни­лось свыше 10 тысяч строк). Пи­сал о стра­да­ни­ях ра­зо­рён­но­го вра­же­ским на­ше­ст­ви­ем на­ро­да, би­че­вал по­ро­ки, при­зы­вал вра­ж­дую­щие туркменские пле­ме­на к объ­е­ди­не­нию.

По­эзия Махтумкули тес­но свя­за­на с фольк­ло­ром : не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния Махтумкули во­шли в ре­пер­ту­ар народных ска­зи­те­лей и пев­цов (бах­ши). При­бли­зил язык по­эзии к раз­го­вор­но­му; от­ка­зал­ся от ис­поль­зо­ва­ния тра­диционной ара­бо-персидской мет­ри­ки, за­ме­нив её сил­ла­би­че­ским сти­хо­сло­же­ни­ем народнойпо­эзии. Про­из­ве­де­ния Махтумкули на­ча­ли из­да­вать с середины XIX века.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. Аш., 1983. Т. 1–2 (на туркм. яз.);

Из­бран­ное. М., 1983;

Сти­хотво­ре­ния. Л., 1984;

Из­бран­ное. М., 2008.