МАХСУМ НУСРАТУЛЛО

Махсум Нусратулло (Лутфуллаев) (19.06.1881, кишлак Чашмаи-кизи Гармского р-на Бухарского эмирата, ныне Раштский р-н Таджикистана — 01.11.1937, Москва) — таджикский советский государственный, партийный и общественный деятель. Три года обучался в местной мусульманской школе (мактабе). В период Революции 1905—1907 в России принимал активное участие в забастовках и демонстрациях рабочих г. Коканда. В декабре 1920 вступил в РКП(б). Активно участвовал в распространении советской власти на территории Вост. Бухары. В 1921—1924 занимал ответственные посты: председатель Гармского областного продовольственного комитета по снабжению Рабоче-крестьянской Красной армии, председатель Чрезвычайной диктаторской комиссии (ЧДК) по Вост. Бухаре, председатель Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) Вост. Бухары. С октября 1924 — председатель Ревкома Таджикской АССР. 12 января 1926 — 16 октября 1929 — Председатель ЦИК Таджикской АССР, 16 октября 1929 — 27 декабря 1933 — Председатель ЦИК Таджикской ССР. 18 мая 1931 — 4 января 1934 — сопредседатель ЦИК СССР. 27 декабря 1933 4-я чрезвычайная сессия ЦИК Таджикской ССР освободила М. Н. от должности за «антипартийную и антисоветскую» политику. В 1934 М. Н. был командирован в Москву для учебы во Всесоюзную плановую академию. Арестован в Москве 8 июля 1937, приговорен к высшей мере наказания 31 октября 1937. В 1957 Военной коллегией Верховного суда СССР посмертно реабилитирован. Указом Президента Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова от 27 июня 2006 посмертно удостоен звания Герой Таджикистана.

Лит. : Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления, и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999; У истоков истории. К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума. Душанбе, 2011. А. М. Гафуров.