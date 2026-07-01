МАХРОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

Биография и военная карьера

Образование получил в Минской классической гимназии, в 1897 г. окончил Виленское пехотное юнкерское училище в звании подпоручика и получил назначение в 117-й пехотный Ярославский полк. Поступил в Николаевскую академию Генерального Штаба, но из-за начавшейся русско-японской войны , оставил учебу и ушел на фронт. Отличился и получил ряд боевых наград. После окончания войны вернулся академию и закончил ее в 1907 г. по первому разряду. Получил чин капитана, затем служил при штабе различных воинских соединений. Первая мировая война его застигла в Севастополе, где он служил в штабе 13-й пехотной дивизии. В декабре 1914 г. получил чин полковника, а с января 1915 г. был переведен в штаб 8-ой армии, где вскоре стал исполнять должность генерал-квартирмейстера. Командующим армии был А.А. Брусилов . Неоднократно отмечался за безупречную службу. С 27 января 1917 г. стал командиром 13-го Сибирского стрелкового полка, отличившегося в боях под Ригой, когда в армии царила разруха, его подразделение сохранило воинскую дисциплину и противостояло врагу. В сентябре 1917 г. получил чин генерал-майора и с октября исполнял обязанности генерал-квартирмейстера штаба армий Юго-Западного фронта. В январе 1918 г. оставил армию и уехал к семье в Полтаву, проживал там до прихода войск Красной армии. Через Одессу он бежал в Крым, где присоединился к Добровольческой армии. Занимал пост начальника военных сообщений в целом ряде военных соединений белых войск. С февраля 1920 г., находясь на должности генерал-квартирмейстера штаба ВСЮР, а затем и став начальником, занимался реорганизацией штаба. Поддержал кандидатуру П.Н. Врангеля во время избрание нового Главнокомандующего. Идеи Махрова легли в основу реорганизации армии белых в это время. В июне 1920 г. получил чин генерал-лейтенанта и был отправлен в Польшу в качестве военного представителя Главнокомандующего ВСЮР. Первоначально белые при помощи французов и поляков рассчитывали сформировать на польской территории 3-ю Русскую армию, но последовавшее заключение мира между Польшей и Советской Россией сорвало эти планы. Махров был вынужден остаться в Польше вплоть до декабря 1924 г., оказывая помощь русским военным и казакам. С 1925 по 1932 г. проживал вместе с семьей в Париже, затем перебрался в Канны, где преподавал языки. После начала Великой Отечественной войны, был арестован французскими властями и отправлен в лагерь. В декабре 1941 г. его освободили, но лишен статуса эмигранта. Лишь после войны статус ему вернули. Скончался в городе Канны.