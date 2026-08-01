МАХР И КАЛЫМ
МАХР И КАЛЫМ - общая практика мусульманского (шариат) и обычного (адат) права, касающаяся брачного выкупа.
Доисламский махр в Аравии был аналогичен архаичному обычаю калыма у тюркоязычных народов Азии и Европы, уплачивающегося роду невесты как условие заключения брака. Шариатский махр переходит в собственность невесты как плата за брачные отношения. На практике махр может получить опекун невесты или доверенное лицо (вали), обычно отец или старший родственник, в дом которого она уходит в случае развода. Без махра шариатский брак недействителен. Минимальный махр установлен шариатом в 10 дирхемов, максимальный не ограничен. По шариату, махр уплачивается полностью при заключении брака либо частями или только при разводе.
В махр и калым передаются деньги, украшения, скот и любое другое имущество, обладающее стоимостью. Неуплата махра в срок даёт жене право на развод (фасх). Махр должен быть выплачен полностью в случае смерти одного из супругов или развода по инициативе мужа (талак). Если супруги не вступали в половые отношения, то при расторжении брака по вине мужа жена имеет право на половину махра. В случае прекращения брака по инициативе жены (хуль) и по взаимному проклятию (лиан) жена теряет право на махр. В процессе исламизации махр и калым сливаются, эти понятия нередко используются как синонимы.