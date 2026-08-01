МАХР И КАЛЫМ

МАХР И КАЛЫМ - общая практика мусульманского (ша­ри­ат) и обычного (адат) права , касающаяся брачного выкупа.

До­ис­лам­ский махр в Ара­вии был ана­ло­ги­чен ар­ха­ичному обы­чаю ка­лы­ма у тюр­коя­зыч­ных на­ро­дов Азии и Ев­ро­пы, уп­ла­чи­ваю­щего­ся ро­ду не­вес­ты как ус­ло­вие за­клю­че­ния бра­ка. Ша­ри­ат­ский махр пе­ре­хо­дит в соб­ст­вен­ность не­вес­ты как пла­та за брач­ные от­но­ше­ния. На прак­ти­ке махр мо­жет по­лу­чить опе­кун не­вес­ты или до­ве­рен­ное ли­цо ( ва­ли ), обыч­но отец или стар­ший род­ст­вен­ник, в дом ко­то­ро­го она ухо­дит в слу­чае раз­во­да. Без махра ша­ри­ат­ский брак не­дей­ст­ви­те­лен. Ми­ни­маль­ный махр ус­та­нов­лен ша­риа­том в 10 дир­хе­мов , мак­си­маль­ный не ог­ра­ни­чен. По ша­риа­ту, махр уп­ла­чи­ва­ет­ся пол­но­стью при за­клю­че­нии бра­ка ли­бо час­тя­ми или толь­ко при раз­во­де.

В махр и калым пе­ре­да­ют­ся день­ги, ук­ра­ше­ния, скот и лю­бое другое иму­ще­ст­во, об­ла­даю­щее стои­мо­стью. Не­уп­ла­та махра в срок да­ёт жене пра­во на раз­вод (фасх). Махр дол­жен быть вы­пла­чен пол­но­стью в слу­чае смер­ти од­но­го из суп­ру­гов или раз­во­да по ини­циа­ти­ве му­жа (та­лак). Ес­ли суп­ру­ги не всту­па­ли в по­ло­вые от­но­ше­ния, то при рас­тор­же­нии бра­ка по ви­не му­жа же­на име­ет пра­во на по­ло­ви­ну махра. В слу­чае пре­кра­ще­ния бра­ка по ини­циа­ти­ве же­ны (хуль) и по вза­им­но­му про­кля­тию (ли­ан) же­на те­ря­ет пра­во на махр. В про­цес­се ис­ла­ми­за­ции махр и калым сли­ва­ют­ся, эти по­ня­тия не­ред­ко ис­поль­зу­ют­ся как си­но­ни­мы.

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