МАХНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Повстанческое движение на Украине с центром в Гуляй-поле, называлось в честь своего военного лидера Н. Махно .

Возникла в условиях австро-германской оккупации Украины 1918 г. В сентябре небольшой партизанский отряд под командованием Махно начал действовать против сил гетмана П. Скоропадского и оккупантов. Махновцы объединились с отрядом Ф. Щуся. Первый бой в селе Дибривки (Б. Михайловка) 30 сентября оказался для партизан удачным, принес Махно почетное прозвище "батько". Удачливые партизаны стали получать поддержку крестьян. Махновцы подчеркивали антипомещичий и антикулацкий характер своих действий.

Сам партизанский отряд действовал как мобильная ударная группа в несколько десятков бойцов. При необходимости он мог вырасти до 400 человек (было еще около тысячи невооруженных резервистов). Иногда отряд оказывался на грани уничтожения превосходящими по численности силами противника, но в целом действия махновцев были относительно успешными.

Развал режима оккупации после Ноябрьской революции в Германии вызвал всплеск повстанческого движения против коллаборационистских украинских властей и коллапс режима гетмана Скоропадского. 27 ноября махновцы заняли Гуляй-поле. Повстанцы довольно быстро вытеснили из своего района немцев, разгромили сопротивлявшиеся хутора и усадьбы и наладили связи с органами местного самоуправления. Махно боролся с несанкционированными поборами и грабежами. Был создан штаб фронта, в который кроме военных командиров вошли левый коммунист Херсонский, левый эсер Миргородский и анархист Горев (штаб возглавлял сначала Махно, а затем А. Чубенко). На юге района происходили стычки со сторонниками атамана Краснова. 27-31 декабря 1918 г. махновцы в союзе с отрядом большевиков отбили у войск УНР Екатеринослав, но из-за противоречий с большевиками не смогли удержать город.

Основные принципы устройства новой власти в махновском районе были определены на созванном 23 января 1919 г. в Большой Михайловке I съезде Советов района (Махно в нем не участвовал). Фактически съезд был собранием крестьянских отрядов и отрядов самообороны. По решению I съезда крестьяне посылали на последующие съезды делегатов от сел, а повстанцы – от подразделений. Была создана комиссия для созыва более представительного съезда. На II съезд в феврале съехалось уже 245 делегатов.

В январе 1919 г. белые развернули наступление на Гуляй-поле. Махновцы страдали от нехватки боеприпасов и оружия, что заставило их вступить в союз с большевиками 26 января. В период этого союза (февраль-июнь 1919 г.) махновская армия действовала в составе РККА, первоначально как 3 бригада 1 Заднепровской дивизии под командованием П. Дыбенко. С мая 1919 г. бригада действовала в составе 2 Украинской армии фактически на правах дивизии.

Получив от красных боеприпасы, 4 февраля махновцы перешли в наступление и взяли Бамут, Волноваху, Бердянск и Мариуполь, разгромив группировку белых. После объявления «добровольной мобилизации» 3 бригада достигла численности 15-20 тыс. вооруженных бойцов. Подразделения были тесно связаны с деревнями, где комплектовались, у махновцев существовала выборность командиров. Махновцы действовали против Вооруженный сил юга России на фронте в районе Мариуполя – Волновахи.

На контролируемой махновцами территории возникла самостоятельная система советской власти, автономная от центра. Высшей властью в махновской республике считались съезды советов. Съезды избирали постоянно действующий орган власти - Военно-революционный совет. В него входили 7 анархистов, 3 левых эсера и 2 большевика и один сочувствующий им. Первым председателем ВРС стал учитель Чернокнижный, а его заместителем (позднее - председателем ВРС) - Коган. Махно принял присланного начдивом Дыбенко начальника штаба - левого эсера Я. Озерова и 11 комиссаров-коммунистов Они занимались пропагандой, но политической власти не имели. Культпросвет ВРС, занимавшийся просвещением и агитацией населения, был укомплектован прибывшими в район анархистами и левыми эсерами. Многие командиры махновской армии состояли в местном Союзе анархистов. Идеологию движения определяли взгляды Махно и анархиста П. Аршинова . Махновцы выступали за самостоятельность местных «вольных» советов от любой центральной власти. Но бригада подчинялась военному командованию РККА.

В феврале 1919 г. политика РКП(б) подверглась резкой критике на II съезде советов Гуляй-Поля. Коммунисты терпели критику махновцев, пока они наступали. Но в апреле фронт стабилизировался. Советским военным и политическим руководством был взят курс на ликвидацию особого положения махновского района.

В конце апреля III районный съезд крестьян, рабочих и повстанцев в Гуляй-поле принял решения, направленные против военно-коммунистической политики РКП(б). Это вызвало острый конфликт с Дыбенко и другими коммунистами, который был урегулирован командующим Украинским фронтом В. Антоновым-Овсеенко. Дальнейшим конфликтам содействовало восстание Н. Григорьева, которое не было поддержано махновцами, но вызвало с их стороны критику в адрес большевиков, а также вопрос о переформировании разросшейся бригады в дивизию. 25 мая на заседании Совета рабоче-крестьянской обороны Украины под председательством Х. Раковского обсуждался вопрос "Махновщина и ее ликвидация". В это время Южный фронт РККА был прорван силами армии А. Деникина. 31 мая ВРС объявил о созыве IV съезда советов района. Центр расценил решение о созыве нового "несанкционированного" съезда как подготовку антисоветского восстания. 3 июня командующий Южным фронтом В. Гиттис отдал приказ о начале ликвидации "махновщины" и об аресте Махно. Он заявил, что готов сложить с себя полномочия. Некоторое время с небольшим отрядом Махно еще сражался бок о бок с красными частями, но узнав 15 июня о приказе о его аресте, с небольшим отрядом ушел на Правобережье. Его бригада (дивизия) осталась частью РККА. 8 членов его штаба были расстреляны красными.

Отряд Махно атаковал Елисаветград, затем объединился с отрядом националиста атамана Н. Григорьева. Григорьев был объявлен командиром, а Махно – комиссаром объединенного отряда. Между махновцами и григорьевцами возникли разногласия в связи с национализмом Григорьева и его нежеланием бороться против белых. 27 июля Григорьев был убит махновцами.

Под давлением Деникина Красная армия вынуждена была отступать с Украины. Бывшие махновцы, в июне оказавшиеся под командованием большевиков, не хотели уходить в Россию и свергли красных командиров, присоединились к Махно. 5 августа была провозглашена «Революционная повстанческая армия Украины (махновцев)».

26-27 сентября 1919 г. Махно нанес белым внезапный удар под Перегоновкой и вырвался на оперативный простор в тылы деникинцев. В районе Гуляй-поля, Александровска и Екатеринослава возникла обширная повстанческая зона, оттянувшая на себя часть сил белых во время наступления Деникина на Москву.

В махновском районе 27 октября – 2 ноября был проведен съезд крестьян, рабочих и повстанцев в Александровске. 11 ноября махновцы взяли Екатеринослав, который удерживали до 19 декабря 1919 г. Предприятия были переданы в руки тех, кто на них работает. Для нуждающихся махновцы установили пособие. Культурно-просветительскую комиссию Военно-революционного совета возглавил анархист В. Волин, который стал ведущим идеологом движения. Разрешалась деятельность левых партий. Действовала контрразведка, уполномоченная арестовывать агентов белых и заговорщиков. Она допускала произвол против мирных граждан. Армия махновцев выросла до нескольких десятков тысяч бойцов.

Деникин был вынужден направить против махновцев 3 крымский корпус под командованием Я. Слащева и др. части, что ослабило группировку, наступавшую на Москву. Слащеву удалось взять Екатеринослав только накануне прихода РККА. В декабре 1919 г. махновская армия была дезорганизована эпидемией тифа. Когда в район действия махновского движения вошла Красная армия , Всеукраинский ревком 9 января 1920 г. объявил Махно вне закона под предлогом невыполнения им приказа идти на польский фронт.

Развернулась изнурительная партизанская война махновцев против красных. Махновцы нападали на небольшие отряды, работников большевистского аппарата, склады, раздавая крестьянам запасы хлеба. В мае 1920 г. был создан Совет революционных повстанцев Украины (махновцев), в который вошли Махно, начальник штаба В. Белаш, командиры Калашников, Куриленко и Каретников. Совету подчинялось почти 20 тысяч бойцов. В районе действия махновцев большевики были вынуждены уйти в подполье, и открыто выступали только в сопровождении военных частей. Во время рейда по тылам красных в июле-сентябре 1920 г. махновцы прошли около 700 км., взяли гг. Изюм, Зеньков, Миргород, Старобельск. Однако в это время Гуляй-поле было занято войсками Русской армии П. Врангеля.

2 октября было подписано соглашение между правительством УССР и РВС Повстанческой армии (махновцев). В соответствии с соглашением на Украине объявлялась амнистия анархистам и махновцам, они получали право на пропаганду своих идей без призывов к насильственному свержению советского правительства, на участие в советах и в выборах на V съезд советов, намеченный на декабрь. Махновская армия переходила в оперативное подчинение советскому командованию с условием, что "сохраняет внутри себя установленный ранее распорядок".

Лучшие силы махновцев (2400 сабель, 1900 штыков, 450 пулеметов и 32 орудия) под командованием С. Каретникова были направлены против Врангеля (сам Махно, раненый в ногу, оставался в Гуляй-поле) и участвовали в форсировании Сиваша.

После победы над белыми 26 ноября 1920 г. красные внезапно напали на махновцев. Лишь часть махновцев смогла прорваться из Крыма. Махно сумел уйти из-под удара в Гуляй-поле. Войскам М. Фрунзе, опираясь на многократный перевес в силах, удалось окружить махновцев в с. Андреевка у Азовского побережья, но 16 декабря Махно прорвался на оперативный простор. Однако ему пришлось уйти на Правобережье Днепра, где у махновцев не было достаточной поддержки населения. В ходе тяжелых боев в январе-феврале 1921 г. махновцы прорвались в родные места.

Весной 1921 г. Махно пытался распространить движение вширь, но это привело к распылению его сил. Отряды махновцев прорывались в район Антоновского восстания. Несмотря на то, что в апреле под общим командованием Махно находилось до 13 тысяч бойцов, к маю он смог сосредоточить для решающего удара в Полтавщине лишь около 2 тысяч бойцов. В конце июня - начале июля М. Фрунзе нанес махновской ударной группе чувствительное поражение в районе рек Сулла и Псел. После объявления новой экономической политики ослабевала поддержка повстанцев со стороны крестьян. Но Махно с небольшим отрядом прорвался через всю Украину к румынской границе и 28 августа 1921 г. переправился через Днестр в Бессарабию. К 1922 г. последние отряды махновцев были уничтожены.

Исторические источники:

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о Гражданской войне. М-Л., 1932-1933;

Махно Н. Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики. Париж, 1928;

Нестор Иванович Махно. Киев, 1991;

Нестор Махно и крестьянское движение на Украине. 1918-1921. Документы и материалы. М., 2006.

Автор статьи: Шубин А.В.