МАХНО Нестор Иванович

Лидер повстанческого Махновского движения на Украине, участник международного анархистского движения.

Настоящая фамилия Михненко. Родился в крестьянской семье. В юности батрачил и с 1903 г. работал на заводе Кернера в Гуляй-поле.

С сентября 1906 г. участвовал в террористической “Крестьянская группа анархистов-коммунистов” (другое название - “Союз вольных хлеборобов”). 22 марта 1910 г. Махно, несмотря на то, что не участвовал в убийствах, был приговорен к смертной казни. Однако из-за сокрытия родителями действительной даты рождения Махно он считался малолетним 1889 г. рождения. В связи с этим 7 апреля казнь была заменена пожизненным заключением, которое Махно отбывал в Московской тюрьме Бутырки.

В результате Февральской революции 1917 г. Махно был освобожден из тюрьмы и вернулся в Гуляй-поле 23 марта. Создал Гуляй-польскую группу анархо-коммунистов, которая установила контроль над сетью общественных структур района, включавшую Крестьянский союз (с августа - Совет), профсоюз и др.

Махно заручился поддержкой крестьян, выступая за конфискацию помещичьих земель, и в то же время, как анархо-коммунист, участвовал в создании сельской коммуны. 25 сентября съезд Советов и крестьянских организаций в Гуляй-поле провозгласил конфискацию помещичьих земель и передачу их в общественную собственность. В октябре - декабре 1917 г. Махно возглавлял профессиональный Союз металлистов и деревообделочников, принуждал предпринимателей к выполнению требований рабочих.

В условиях немецкого наступления в ночь на 16 апреля 1918 г. в Гуляй-поле был совершен переворот в пользу украинских националистов. В апреле-июне 1918 г. Махно путешествует по России. В июне 1918 г. Махно встречался с лидерами анархистов, в том числе П. Кропоткиным, оказался в числе посетителей В. Ленина и Я. Свердлова.

В июле 1918 г. Махно с помощью большевиков вернулся в Гуляй-поле, создал небольшой партизанский отряд, с сентября вел боевые операции против оккупантов. Развал режима оккупации после Ноябрьской революции в Германии вызвал всплеск повстанческого движения. 27 ноября Махно занял Гуляй-поле, контролируя обширный регион вокруг. 27-31 декабря 1918 г. Махно в союзе с отрядом большевиков отбил у петлюровцев Екатеринослав, но из-за противоречий с большевиками не смог удержать город под напором войск УНР.

В январе 1919 г. белые развернули наступление на Гуляй-поле. Махновцы страдали от нехватки боеприпасов и оружия, что заставило их вступить в союз с большевиками 26 января. Махно стал командиром 3 бригады 1 Заднепровской дивизии под командованием П. Дыбенко. С мая 1919 г. бригада действовала в составе 2 Украинской армии фактически на правах дивизии.

Получив от красных боеприпасы, 4 февраля Махно перешел в наступление и взял Бамут, Волноваху, Бердянск и Мариуполь, разгромив группировку белых.

Махно не претендовал на гражданскую власть в районе, контролируемом его армией, удостоился поста почетного председателя II съезда крестьян и повстанцев. Махно и его сторонники создали Союз анархистов. Идеологию движения определяли взгляды Махно и анархиста П. Аршинова. Впоследствии Махно называл свои взгляды анархо-коммунизмом «бакунинско-кропоткинского толка».

Выступая с докладом на II съезде 14 февраля 1919 г., Махно критиковал политику большевиков. В апреле 1919 г., когда фронт стабилизировался, большевиками был взят курс на ликвидацию особого положения махновского района. Командование запретило уже начавшееся развертывание махновской бригады в дивизию, что вызвало возмущение махновцев. Они были обвинены в неподчинении. 3 июня командующий Южным фронтом В. Гиттис отдал приказ о начале ликвидации "махновщины" и об аресте Махно. Махно согласился сдать дивизию новому командованию, чтобы предотвратить столкновение с красными в тылу фронта. В это время войска А. Деникина вторглись в район Гуляй-поля. Некоторое время Махно еще сражался бок о бок с красными частями, но узнав 15 июня о приказе о его аресте, с небольшим отрядом ушел на Правобережье Украины. После расстрела красными сотрудников его штаба 16 июня Махно развернул боевые действия против РККА. Отряд Махно объединился с отрядом националиста Н. Григорьева. 27 июля Григорьев был убит махновцами. В условиях отступления РККА с Украины бывшие махновцы свергли красных командиров и 5 августа присоединились к Махно. Была провозглашена «Революционная повстанческая армия Украины (махновцев)». 26-27 сентября 1919 г. Махно нанес белым поражение под Перегоновкой и вырвался на оперативный простор в тылы деникинцев. В районе Гуляй-поля, Александровска и Екатеринослава возникла обширная повстанческая зона, оттянувшая на себя часть сил белых во время наступления Деникина на Москву. 11 ноября махновцы взяли Екатеринослав, который удерживали до 19 декабря 1919 г. Армия махновцев выросла до нескольких десятков тысяч бойцов.

В декабре 1919 г. махновская армия была дезорганизована эпидемией тифа, заболел и Махно. Когда в район действия махновского движения вошла Красная армия, Всеукраинский ревком 9 января 1920 г. объявил Махно вне закона под предлогом невыполнения им приказа идти на польский фронт. Развернулась изнурительная партизанская война махновцев против красных, которой с мая руководил Совет революционных повстанцев Украины (махновцев), в который вошел Махно. Вскоре в армии Махно было уже почти 20 тысяч бойцов. Во время рейда по тылам красных в июле-сентябре 1920 г. было пройдено около 700 км., взяты Изюм, Зеньков, Миргород, Старобельск. Махно был серьезно ранен в ногу.

2 октября было достигнуто соглашение о прекращении военных действий между махновцами и красными. Махновцы приняли участие в разгроме войск П. Врангеля . После победы над белыми 26 ноября 1920 г. красные внезапно напали на махновцев. Однако Махно сумел уйти из-под удара, и в конце 1920 г. – летом 1921 г. он вел партизанскую войну на левобережной и правобережной Украине. 28 августа 1921 г. Махно с отрядом переправился через Днестр в Бессарабию.

В Румынии махновцы были разоружены властями. В апреле 1922 г. Махно переехал в Польшу. 25 сентября 1922 г. Махно, его жена Кузьменко и двое их соратников - И. Хмара и Я. Дорошенко, были арестованы по подозрению в подготовке восстания. 30 ноября Махно и его товарищи были оправданы судом. Жил в Торуни, Данциге, Париже. Работал столяром. В 1925-1927 гг. Махно входил в Группу русских анархистов за границей, публиковался в журнале «Дело труда». В 1926 г. Аршинов и Махно выдвинули «Платформу Всеобщего союза анархистов», которая вызвала бурную дискуссию в международной анархистском движении. Большинство анархистов сочли «платформу» слишком авторитарной, противоречащей принципам анархистского движения.

C 1929 г. у Махно обострился туберкулез, он все реже принимал участие в общественной деятельности, но продолжал работать над мемуарами. Своеобразным политическим завещанием Махно стало его письмо 1933 г. к испанским анархистам Х. Карбо и А. Пестанья, в котором он предостерегал их от союза с коммунистами.

Сочинения:

Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики. Париж, 1928;

Российская революция на Украине. Париж, 1929;

Под ударами контрреволюции. Париж, 1936;

Украинская революция. Париж, 1937.

Исторические источники:

Нестор Махно и крестьянское движение на Украине. 1918-1921. Документы и материалы. М., 2006

Автор статьи: Шубин А.В.