МАХМУД II

Махмуд II ( осм. Mahmut) (20.07.1785, Стамбул — 01.07.1839, там же) — султан Османской империи (1808—1839), известный масштабными реформами. Самый младший из 12 сыновей султана Абдулхамида I (1774—1789). Сменил на троне Мустафу IV (1807—1808), смещенного 28 июля 1808 в результате переворота, организованного Байрактаром Мустафа-пашой, который стал при новом султане везиром и фактически контролировал управление страной, пока не был свергнут в результате бунта стамбульских янычар в ноябре 1808.

Внутриполитическая напряженность осложнялась тем, что Османская империя была вовлечена в Англо-турецкую войну 1807 — 1809 и Русско-турецкую войну 1806—1812 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв .). М. II. не пошел на открытый конфликт с янычарами и вынужденно смирился с их влиянием. Лишь спустя 18 лет в ответ на очередное выступление янычар М. II. жестоко расправился с бунтовщиками и упразднил корпус 14 июня 1826, что получило в истории название «Счастливого события» ( осм. Vak’a-i Hayriye) и стало водоразделом правления М. II. Устранение с политической сцены янычар обезоружило и других противников модернизации — улемов , позволив приступить к продолжению реформ Селима III (1789—1807). Для создания современной и боеспособной армии («Победоносного воинства Мухаммеда» — «Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye») приглашались европейские специалисты, в том числе Хельмут фон Мольтке, но прогресс шел медленно. К весне 1828 новая армия насчитывала около 30 тыс. плохо организованных солдат, которые не смогли оказать стойкого сопротивления в Анатолии и на Балканах в ходе Русско-турецкой войны 1828—1829. Военная слабость Османской империи привела к заключению впервые в истории военно-политического союза с Россией и приглашению в 1833 русских войск для защиты Стамбула от наступающей армии Ибрагима-паши, сына мятежного правителя Египта Мухаммада Али - паши . Подписанный после этого Ункяр-Искелесийский договор 1833 предоставил России особые привилегии и право требовать закрытия проливов для иностранных военных кораблей.

М. II. первым из османских султанов взялся за комплексные преобразования, направленные на централизацию и укрепление вертикали власти. Реформировал почтовую службу (1825), принял закон об одежде (1829), внедривший феску и запретивший чалму. В 1831 по­явилась первая официальная османская газета «Календарь событий» («Takvîm-i Vekâyi») и разные журналы. В 1830—1831 прошла первая общеимперская перепись населения, позволившая упорядочить налого­обложение. Появилось центральное правительство с министерствами и советами по французскому образцу. В 1838 органы исполнительной власти были объединены в рамках Совещательного совета Высокой Порты (Dar-ı Şûra-yı Bâb-ı âli) и Высшего совета судебных постановлений (Meclis-i Vâla-yı Ahkâm-ı Adliye). Учредил Министерство иностранных дел, которое восстановило османские дипломатические миссии в Париже, Лондоне, Вене и Берлине. Реформировал гражданское и уголовное право, управление столицей и регионами, содействовал развитию книгопечатания, боролся со взяточничеством и сепаратизмом пашей в отдаленных провинциях, лишил их права иметь самостоятельные войска. Османские подданные получили паспорта. Создавались светские военные, инженерные и медицинские школы по европейскому образцу, специальные школы для чиновников.

Несмотря на проведенные преобразования, при М. II прогрессировало политическое и военное ослабление Османской империи, усилилась ее зависимость от европейских держав. В результате войн с Россией в 1806—1812 и 1828—1829 были утрачены важные территории на Балканах и в Закавказье, Молдавия и Валахия. Война за независимость Греции 1821—1829 привела к ее потере. ­Поражения в войне с египетским наместником Мухаммадом Али-пашой в 1831—1833 нанесли колоссальный урон престижу Османской империи.Для борьбы с центробежными тенденциями М. II. внедрил новые практики — активно ездил по разным провинциям, стремясь заручиться поддержкой подданных, особенно немусульманских. Для упреждения этноконфессионального сепаратизма было налажено финансирование церквей и синагог, регулярная раздача денег и подарков малообеспеченным жителям небольших деревень. Внедрялись новые светские праздники — день рождения султана (Veladet) и день восшествия на престол (Culus), которые отмечались по европейскому календарю. М. II. нередко называли «неверным султаном», сравнивали с российским императором-реформатором Петром

Для борьбы с центробежными тенденциями М. II. внедрил новые практики — активно ездил по разным провинциям, стремясь заручиться поддержкой подданных, особенно немусульманских. Для упреждения этноконфессионального сепаратизма было налажено финансирование церквей и синагог, регулярная раздача денег и подарков малообеспеченным жителям небольших деревень. Внедрялись новые светские праздники — день рождения султана (Veladet) и день восшествия на престол (Culus), которые отмечались по европейскому календарю. М. II. нередко называли «неверным султаном», сравнивали с российским императором-реформатором Петром I.По оценкам современных исследователей, М. II. не только заложил фундамент реформ

По оценкам современных исследователей, М. II. не только заложил фундамент реформ Танзимата , но и определил характер будущей идеологии османизма с ее идеей универсальной преданности и служения Богу и представлением султана отцом, а всех подданных (независимо от религиозной принадлежности) — его детьми, которое уравнивало жителей империи с точки зрения их ответственности по отношению к правителю и наоборот.Скончался от туберкулеза и цирроза печени, не дождавшись вестей о сокрушительном поражении османской армии в битве при Незибе 24 июня 1839.

Скончался от туберкулеза и цирроза печени, не дождавшись вестей о сокрушительном поражении османской армии в битве при Незибе 24 июня 1839.

Лит. : Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII — начало XX в.). М., 1993; Hanioğlu Ş. A brief history of the late Ottoman Empire. Princeton, 2008; Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2017. П. В. Шлыков.