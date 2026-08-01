МАХМУД ГАЗНЕВИ

МАХМУД ГАЗНЕВИ (Ямин ад-Даула Абу-ль-Касим) - султан государства Газневидов .

Из знат­ных гу­ля­мов, слу­жив­ших при дво­ре Са­ма­ни­дов. Отец Махмуда - Се­бюк-те­гин (эмир Газ­ни в 977-997 годы) но­сил да­ро­ван­ный ему Са­ма­ни­да­ми почетный ти­тул Наср ад-Дау­ла («За­щит­ник ве­ры»), в 994 году на­зна­чен так­же на­ме­ст­ни­ком в Хо­ра­са­не, управ­ле­ние ко­то­рым пе­ре­дал Махмуду Газневи. По­сле смер­ти от­ца Махмуд Газневи от­стра­нил в 998 году от вла­сти на­след­ника - своего млад­ше­го бра­та Ис­маи­ла, за­хва­тил Газ­ни и объ­я­вил се­бя сул­та­ном и ос­но­ва­те­лем но­вой ди­на­стии.

Соз­дал хо­ро­шо воо­ру­жён­ную и дис­ци­п­ли­ни­ро­ван­ную гвар­дию гу­ля­мов, со­став­ляв­шую кос­тяк вой­ска, в ко­то­рую вхо­ди­ли так­же опол­че­ния тад­жи­ков, аф­ган­цев, др. под­вла­ст­ных на­ро­дов и доб­ро­воль­цы-га­зи. В 999 году на­нёс во­енное по­ра­же­ние Са­ма­ни­дам под Мер­вом Древ­ним и ов­ла­дел рай­она­ми к югу от реки Аму­да­рья. В том же го­ду ха­лиф аль-Ка­дир (991-1031 годы) по­жа­ло­вал ему почетный ти­тул Ямин ад-Дау­ла («Дес­ни­ца дер­жа­вы»).

В 1000-1002 годах Махмуд Газневи при­сое­ди­нил Сис­тан, в 1005 году до­бил­ся при­зна­ния сво­ей вер­хов­ной вла­сти в при­кас­пий­ских об­лас­тях. В 1008 году на­нёс по­ра­же­ние Ка­ра­ха­ни­дам при Бал­хе. В 1017 году при­сое­ди­нил Хо­резм. В 1020-х годах по­ко­рил Гор. Под ло­зун­га­ми джи­ха­да со­вер­шил 17 по­хо­дов в Северную Ин­дию, со­про­во­ж­дав­ших­ся раз­граб­ле­ни­ем стра­ны, мас­со­вым унич­то­же­ни­ем и по­ра­бо­ще­ни­ем ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

В 1029 году от­вое­вал у Буи­дов Ха­ма­дан, Каз­вин, Ис­фа­хан и Рей. Ук­ре­пил по­зи­ции центральной вла­сти в сво­ём государстве, соз­дал цен­тра­ли­зованный административный ап­па­рат, по­да­вил се­па­ра­ти­ст­ские вы­сту­п­ле­ния ме­ст­ной зна­ти и мно­го­численные народные вос­ста­ния в под­вла­ст­ных зем­лях. Про­сла­вил­ся как та­лант­ли­вый пол­ко­во­дец, даль­но­вид­ный по­ли­тик, рев­но­ст­ный по­бор­ник сун­низ­ма. По­ощ­ряя нау­ки и искусства, пре­вра­тил сво­ей двор в центр куль­тур­ной жиз­ни Ира­на и Средней Азии.