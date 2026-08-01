МАХМУД ГАЗНЕВИ
МАХМУД ГАЗНЕВИ (Ямин ад-Даула Абу-ль-Касим) - султан государства Газневидов.
Из знатных гулямов, служивших при дворе Саманидов. Отец Махмуда - Себюк-тегин (эмир Газни в 977-997 годы) носил дарованный ему Саманидами почетный титул Наср ад-Даула («Защитник веры»), в 994 году назначен также наместником в Хорасане, управление которым передал Махмуду Газневи. После смерти отца Махмуд Газневи отстранил в 998 году от власти наследника - своего младшего брата Исмаила, захватил Газни и объявил себя султаном и основателем новой династии.
Создал хорошо вооружённую и дисциплинированную гвардию гулямов, составлявшую костяк войска, в которую входили также ополчения таджиков, афганцев, др. подвластных народов и добровольцы-гази. В 999 году нанёс военное поражение Саманидам под Мервом Древним и овладел районами к югу от реки Амударья. В том же году халиф аль-Кадир (991-1031 годы) пожаловал ему почетный титул Ямин ад-Даула («Десница державы»).
В 1000-1002 годах Махмуд Газневи присоединил Систан, в 1005 году добился признания своей верховной власти в прикаспийских областях. В 1008 году нанёс поражение Караханидам при Балхе. В 1017 году присоединил Хорезм. В 1020-х годах покорил Гор. Под лозунгами джихада совершил 17 походов в Северную Индию, сопровождавшихся разграблением страны, массовым уничтожением и порабощением местного населения.
В 1029 году отвоевал у Буидов Хамадан, Казвин, Исфахан и Рей. Укрепил позиции центральной власти в своём государстве, создал централизованный административный аппарат, подавил сепаратистские выступления местной знати и многочисленные народные восстания в подвластных землях. Прославился как талантливый полководец, дальновидный политик, ревностный поборник суннизма. Поощряя науки и искусства, превратил своей двор в центр культурной жизни Ирана и Средней Азии.