МАХМУД ГАВАН

Махмуд Гаван (ок. 1411, Гилян, Иран — 04.1481, Бидар, ныне штат Карнатака, Индия) — главный министр (вазир) государства Бахмани с 1463. Происходил из «чужеземцев» — выходцев из Ирана, которые играли большую роль при дворе Бахманидов, соперничая с местной группировкой «деккани». Прибыв в столицу Бахманидов Бидар в качестве купца, в 1450-е начал свою карь­еру при султанах Ала ад-Дине II Ахмеде (1435—1457) и Хумаюне (1457—1461), способствовал развитию торговли, что увеличило доходы государства. Благодаря этому получил титул «малик-ут-туджар» («господин торговли»). При султане Мухаммеде III (1463—1483), унаследовавшем престол в 9-летнем возрасте, М. Г. практически правил государством, являясь талантливым военачальником и администратором. Ему удалось установить кон­троль достигшей наивысшего расцвета державы Бахмани, практически над всем Деканом от Аравийского моря до Бенгальского залива: были покорены индусские вожди Конкана, велись успешные походы против Андхры и Ориссы. Государство Бахмани стало играть ведущую роль в торговле в Индийском океане, чему способствовал захват у Виджаянагара важного порта Гоа . Афанасий Никитин , побывавший в 1470 в Бидаре, оставил описание роскоши, в которой жила местная знать, в том числе — богатств и образа жизни самого М. Г.

Для укрепления центральной власти М. Г. провел ряд административных реформ. До 1470-х страна делилась на 4 провинции, наместники которых обладали почти полной автономией в подконтрольных им землях. М. Г. разделил каждую из них на две части, таким образом уменьшив объем ресурсов, на которые могли опираться наместники в случае их неповиновения, и упростив управление расширившимися владениями. В управлении наместников в каждой провинции оставался лишь один форт, в то время как все остальные переходили под прямой контроль центральной власти. Также увеличивалось жалование, которое получали войска. Значительная часть земель в каждой провинции должна была принадлежать султану. Кроме того М. Г. пытался добиться баланса между «деккани» и «чужеземцами» при назначении на государственные должности, но это не смогло побороть вражду между ними. Покровительствовал наукам и искусствам, сам писал стихи и прозу, основал в Бидаре в 1471 большое медресе , носящее его имя. Богатство и могущество М. Г. (по сообщению Никитина, его собственное войско составляло 200 тыс. человек) вызывало зависть у «деккани» и самого султана, что в итоге привело к казни М. Г., оклеветанного противниками.

Лит. : Sherwani H. Kh. Mah.mud Gawan., the Great Bahmani Wazir. Allahabad, 1942. А. А. Майзлиш .