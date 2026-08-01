МАХМАЛБАФ МОХСЕН

МАХМАЛБАФ МОХСЕН - иранский кинорежиссёр, сценарист.

В 1972 году стал ос­но­ва­те­лем и ру­ко­во­ди­те­лем под­поль­ной бое­вой груп­пы ра­ди­каль­ной му­сульманской мо­ло­дё­жи, в 1974-1979 годах в тю­рем­ном за­клю­че­нии. По­сле по­бе­ды Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года за­ни­мал­ся об­щественно-по­ли­тической и литературной дея­тель­но­стью, ра­бо­тал про­дю­се­ром и ре­дак­то­ром на ра­дио. В 1981 году сфор­ми­ро­вал и воз­гла­вил Департамент по де­лам искусств при Организации ис­лам­ской про­па­ган­ды.

Де­бю­ти­ро­вал пол­но­мет­раж­ным иг­ро­вым фильмо «По­кая­ние На­су­ха» (1982 год). В первой половине 1980-х годов по­ста­вил филь­мы: «Два не­видя­щих гла­за» (1983 год), «Убе­гая от зла к Бо­гу» (1984 год), «Бой­кот» (1985 год).

Ме­ж­ду­народное при­зна­ние по­лу­чи­ли дра­ма­ти­че­ски-на­пря­жён­ные но­вел­лы фильма «Ло­точ­ник» (1987 год), где ре­жис­сёр вы­све­тил поро­ки современной иранской дей­ст­ви­тель­но­сти, по­ка­зав бес­си­лие че­ло­ве­ка пе­ред судь­бой. Из­го­ям об­ще­ст­ва по­свя­щён фильм «Ве­ло­си­пе­дист» (1988 год). В ос­но­ве фильма «Брак бла­го­сло­вен­ных» (1989 год) - ис­то­рия тя­же­ло ра­нен­но­го сол­да­та. В экс­цен­трич­ной и гро­те­ско­вой ма­не­ре сде­лан фильм «Од­на­ж­ды, ки­но» (1992 год).

О про­бле­ме не­за­ви­си­мо­сти в твор­че­ст­ве по­ве­ст­ву­ет тра­ги­ко­ме­дия «Ак­тёр» (1993 год). В изы­скан­ной изо­бра­зительной ма­не­ре Махмалбаф рас­ска­зал ис­то­рию де­вуш­ки из ко­че­во­го пле­ме­ни в «Габ­бе» (1996 год). Ав­тор до­ку­мен­таль­ных филь­мов «Об­ра­зы ди­на­стии Кад­жа­ров» (1993 год) и «Ка­мень и стек­ло» (1995 год); к 100-лет­не­му юби­лею ки­не­ма­то­гра­фа по­ста­вил ху­дожественно-до­ку­мен­таль­ный фильм «Са­ла­ам си­не­ма» (1995 год).

Сре­ди других филь­мов: «Хлеб и ва­за» (1996 год), «Мол­ча­ние» (1998 год), «Кан­да­гар» (2001 год), «Sex и фи­ло­со­фия» (2005 год), «Крик му­равь­ёв» (2006 год). Ав­тор сце­на­ри­ев многих сво­их филь­мов.