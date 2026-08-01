МАХМАЛБАФ МОХСЕН
МАХМАЛБАФ МОХСЕН - иранский кинорежиссёр, сценарист.
В 1972 году стал основателем и руководителем подпольной боевой группы радикальной мусульманской молодёжи, в 1974-1979 годах в тюремном заключении. После победы Исламской революции в Иране 1979 года занимался общественно-политической и литературной деятельностью, работал продюсером и редактором на радио. В 1981 году сформировал и возглавил Департамент по делам искусств при Организации исламской пропаганды.
Дебютировал полнометражным игровым фильмо «Покаяние Насуха» (1982 год). В первой половине 1980-х годов поставил фильмы: «Два невидящих глаза» (1983 год), «Убегая от зла к Богу» (1984 год), «Бойкот» (1985 год).
Международное признание получили драматически-напряжённые новеллы фильма «Лоточник» (1987 год), где режиссёр высветил пороки современной иранской действительности, показав бессилие человека перед судьбой. Изгоям общества посвящён фильм «Велосипедист» (1988 год). В основе фильма «Брак благословенных» (1989 год) - история тяжело раненного солдата. В эксцентричной и гротесковой манере сделан фильм «Однажды, кино» (1992 год).
О проблеме независимости в творчестве повествует трагикомедия «Актёр» (1993 год). В изысканной изобразительной манере Махмалбаф рассказал историю девушки из кочевого племени в «Габбе» (1996 год). Автор документальных фильмов «Образы династии Каджаров» (1993 год) и «Камень и стекло» (1995 год); к 100-летнему юбилею кинематографа поставил художественно-документальный фильм «Салаам синема» (1995 год).
Среди других фильмов: «Хлеб и ваза» (1996 год), «Молчание» (1998 год), «Кандагар» (2001 год), «Sex и философия» (2005 год), «Крик муравьёв» (2006 год). Автор сценариев многих своих фильмов.