МАХЛАЮК Александр Валентинович

Родился 19.12.1961, г. Горький. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1984 г. В 1994 г. окончил аспирантуру по кафедре истории древнего мира МГУ.

Кандидатская диссертация : Некоторые ментальные аспекты корпоративности римской армии (МГУ, 1995).

Докторская диссертация : Традиции, ментальность и идеология римской императорской армии (Нижегородский государственный университет, 2004).

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира и классических языков Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Область интересов : История римской армии в период империи.

Сочинения:

Армия Римской империи. Очерки традиций и ментальности: Монография. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. – 235 с. [Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1494 ];

Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Издательство «Акра», 2006. – 440 с. (Исторические исследования);

Римские войны. Под знаком Марса. – М.: Центрполиграф, 2010. – 445 с.

Римские легионы в бою. – М.: Эксмо; Яуза, 2012. – 512 с. (Легионы в бою. Римские войны) (соавт. А.Е. Негин).