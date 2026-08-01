МАХИЩАСАКА

МАХИЩАСАКА - одна из древнейших школ традиционного буддизма , ныне не существует.

По пре­да­нию, махищасака вос­хо­дит к мо­на­ху Пу­ра­не, вы­ход­цу с го­ры Дак­ши­на­ги­ри близ Рад­жаг­ри­хи (сто­ли­ца северо-индийского государства Ма­гад­хи). Сра­зу по­сле ус­та­нов­ле­ния ка­но­на Ти­пи­та­ки («спев­ка» тек­стов), со­сто­яв­ше­го­ся, по пре­да­нию, на т. н. 1-м буд­дий­ском со­бо­ре в Рад­жаг­ри­хе (VI век до н. э., по другим дан­ным, V-IV века до н. э.), Пу­ра­на до­ба­вил в дис­ци­п­ли­нар­ный кор­пус Ви­ная-пи­та­ки но­вые пра­ви­ла, не при­ня­тые боль­шин­ст­вом ав­то­ри­те­тов об­щи­ны-санг­хи. Рас­цвет махищасака при­шёл­ся на эпо­хи прав­ле­ния южно-индийских ди­на­стий Са­та­ва­ха­нов и Ик­шва­ков (II-III веков н. э.). По­ми­мо Ин­дии, махищасака рас­про­стра­ни­лась в Юго-Восточной Азии, Ки­тае, од­но вре­мя поль­зо­ва­лась по­кро­ви­тель­ст­вом так­же в Центральной Азии (Хо­тан) и на Лан­ке.

Как и других на­прав­ле­ния клас­сического буд­диз­ма, махищасака ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в меж­буд­дий­ских дис­кус­си­ях по ду­хов­но-прак­тическим и фи­лософским про­бле­мам. На­ча­ло этих дис­кус­сий вос­хо­дит к рас­ко­лу в рам­ках са­мой шко­лы: сто­рон­ни­ки «ор­то­док­саль­ной» махищасаки ре­ши­тель­но ра­зо­шлись с «ре­фор­ма­то­ра­ми» (впо­след­ст­вии вы­де­ли­лись в шко­лу дхар­ма­гуп­та­ка), ко­то­рые по-сво­ему ре­ша­ли про­бле­му ис­точ­ни­ков «ве­ли­ко­го пло­да» (ма­хап­ха­ла), от­стаи­вая мне­ние, что Буд­да не­при­час­тен мо­на­ше­ской об­щи­не, а по­то­му кар­ми­че­ски ре­зуль­та­тив­ны­ми сле­ду­ет при­зна­вать толь­ко да­ры, при­но­си­мые са­мо­му Буд­де. Ма­хи­ща­са­ки на­стаи­ва­ли на том, что Буд­да при­над­ле­жит об­щи­не, яв­ля­ет­ся её со­став­ляю­щей (хо­тя и осо­бой), а по­то­му да­ры об­щи­не так­же яв­ля­ют­ся оп­рав­данны­ми. Эта дис­кус­сия име­ла не толь­ко тео­ре­тическое зна­чение: за­да­ча махищасаки со­стоя­ла в том, что­бы сти­му­ли­ро­вать ми­рян к бла­го­тво­ри­тель­но­сти в поль­зу мо­на­хов.

На­ря­ду с не­ко­то­ры­ми другими буд­дий­ски­ми шко­ла­ми, махищасака раз­ли­ча­ла 2 уров­ня нир­ва­ны - пре­кра­ще­ние флук­туа­ций соз­на­ния че­рез мыш­ле­ние и без какой-либо реф­лек­сии (средняя диф­фе­рен­циа­ция 2 ста­дий са­мад­хи в клас­сической йо­ге). Вме­сте с тем махищасака со­ли­да­ри­зи­ро­ва­лась с дхар­ма­гуп­та­кой, по­ла­гая, что лю­бые «сверх­спо­соб­но­сти» (аб­хидж­ня) не­дос­туп­ны не­буд­ди­стам - в про­ти­во­вес бо­лее «ли­бе­раль­ным» в дан­ном во­про­се шко­лам, до­пус­кав­шим отдельные ду­хов­ные дос­ти­же­ния и за пре­де­ла­ми буд­диз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)