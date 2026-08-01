МАХИЩАСАКА
МАХИЩАСАКА - одна из древнейших школ традиционного буддизма, ныне не существует.
По преданию, махищасака восходит к монаху Пуране, выходцу с горы Дакшинагири близ Раджагрихи (столица северо-индийского государства Магадхи). Сразу после установления канона Типитаки («спевка» текстов), состоявшегося, по преданию, на т. н. 1-м буддийском соборе в Раджагрихе (VI век до н. э., по другим данным, V-IV века до н. э.), Пурана добавил в дисциплинарный корпус Виная-питаки новые правила, не принятые большинством авторитетов общины-сангхи. Расцвет махищасака пришёлся на эпохи правления южно-индийских династий Сатаваханов и Икшваков (II-III веков н. э.). Помимо Индии, махищасака распространилась в Юго-Восточной Азии, Китае, одно время пользовалась покровительством также в Центральной Азии (Хотан) и на Ланке.
Как и других направления классического буддизма, махищасака активно участвовала в межбуддийских дискуссиях по духовно-практическим и философским проблемам. Начало этих дискуссий восходит к расколу в рамках самой школы: сторонники «ортодоксальной» махищасаки решительно разошлись с «реформаторами» (впоследствии выделились в школу дхармагуптака), которые по-своему решали проблему источников «великого плода» (махапхала), отстаивая мнение, что Будда непричастен монашеской общине, а потому кармически результативными следует признавать только дары, приносимые самому Будде. Махищасаки настаивали на том, что Будда принадлежит общине, является её составляющей (хотя и особой), а потому дары общине также являются оправданными. Эта дискуссия имела не только теоретическое значение: задача махищасаки состояла в том, чтобы стимулировать мирян к благотворительности в пользу монахов.
Наряду с некоторыми другими буддийскими школами, махищасака различала 2 уровня нирваны - прекращение флуктуаций сознания через мышление и без какой-либо рефлексии (средняя дифференциация 2 стадий самадхи в классической йоге). Вместе с тем махищасака солидаризировалась с дхармагуптакой, полагая, что любые «сверхспособности» (абхиджня) недоступны небуддистам - в противовес более «либеральным» в данном вопросе школам, допускавшим отдельные духовные достижения и за пределами буддизма.