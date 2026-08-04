МАХИН ФЕДОР ЕВДОКИМОВИЧ

В России

По происхождению из казаков. В 1900 г. поступил военную службу. В 1904 г. окончил Оренбургское казачье училище. Служил в Оренбургском казачьем войске. В 1908 г. поступил в Академию генерального штаба, которую после отчисления закончил в 1913 г. Во время Первой мировой войны воевал на румынском фронте, был участником Брусиловского прорыва, сражался на Салоникском фронте. После Февральской революции дослужился до должности начальника штаба 3-й стрелковой дивизии. Вступил в ПСР , возглавив штаб военного крыла партии. По распоряжению ЦК партии вступил в Красную армию, командовал 2-й армией Восточного фронта. Сдал Уфу и перешел на сторону народной армии КОМУЧа. 20 августа 1918 г. получил чин полковника. Попытался организовать заговор против А.И. Дутова, который признал власть Колчака, но был арестован и отправлен в Омск, а затем во Владивосток.

В эмиграции

В 1919 г. прибыл во Францию, некоторое время был в Париже, затем в Праге. Активно публиковался в эсеровских изданиях. В 1923 г. переехал в Королевство СХС, где возглавил отделение Земгора , оказывавшего значительную помощь русским эмигрантам в трудоустройстве, также была обустроена библиотека. Инициатор издания журнала «Русский архив» (1928—1937), публиковался в сербской и эмигрантской печати. Входил в несколько масонских лож. Во второй половине 1930-х годов придерживался оборонческой позиции, входил в редколлегию сборника «Проблемы», изданного в Париже. Писал авторские материалы о военной мощи Красной армии. Вместе с другими эмигрантами подписал несколько открытых писем с призывом быть на стороне СССР в предстоящих военных конфликтах. В 1939 г. вступил в запрещенную официальными властями коммунистическую партию Югославии. Во время Второй мировой войны одно время был среди четников, но затем перешел на сторону партизан Тито. Работал в штабе партизанского движения в отделе пропаганды, активно печатался. Его корреспонденция публиковалась в «Красной звезде». Дослужился до чина генерал-лейтенанта Народно-освободительной армии Югославии, стал первым начальником исторического отделения Генерального штаба НОАЮ. Был награжден партизанским памятным знаком 1941 г., дававшегося первым участникам сопротивления. В 1944 г. посетил СССР. Вскоре скончался и был похоронен с военными почестями на аллее народных героев в Белграде. Его именем была названа одна из столичных улиц (затем переименована).