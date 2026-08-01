МАХФУЗ НАГИБ
МАХФУЗ НАГИБ - египетский писатель.
Окончил философское отделение филологического факультета Каирского университета (1934 год). Служил советником при Министерстве культуры. Махфуз - крупнейший представитель арабской прозы XX века, один из создателей египетского романа.
В цикле т. н. фараонских романов «Игра судеб» (1939 год), «Радобис» (1943 год), «Фивы борются» (1944 год) и другие Махфуз, сопоставляя события далёкого прошлого и современности, размышляет над проблемами отношения власти и народа. В цикле социально-бытовых романов «Новый Каир» (1945 год), «Переулок ал-Мидакк» (1947 год) и др., а также в эпической серии романов «Каирская трилогия» (1956-1957 годы), опираясь на русскую и западноевропейскую традиции реализма, описал жизнь египетского среднего класса - торговцев, чиновников, нарождавшейся интеллигенции в период между двумя мировыми войнами.
В философском романе «Предания нашей улицы» (1959 год), созданном в стиле арабского средневекового романа, Махфуз представил эволюцию идеи социальной справедливости с позиций религиозной и научной мировоззрения. Пристальное внимание к настроениям различных слоёв населения после революции 1952 года характерно для серии романов Махфуза 1960-х годов, в т. ч. «Вор и собаки» (1961 год, русский перевод 1965 год), «Болтовня на Ниле» (1966 год), «Пансионат "Мирамар"» (1967 год) и др.
В публицистических романах, написанных после поражения Египта в войне с Израилем, Махфуз попытался осмыслить злободневные политические и социальные проблемы: «Кафе "ал-Карнак"» (1974 год), «Любовь под дождём» (1973 год), «День убийства вождя» (1985 год) и др. В поздних произведениях, избегая прямого автобиографизма, часто обращался к воспоминаниям, осмысливая историю Египта: сборник рассказов «Сны периода излечения» (2004 год) и др. Автор сборников рассказов, киносценариев, пьес. На русский язык произведения Махфуза переводятся с 1960-х годов.
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1992;
Торжество возвышенного. М., 2008.
Дополнительная литература:
Рощин Ю.Е. Трилогия египетского писателя Н. Махфуза «Байн ал-Касрайн» как произведение критического реализма. М., 1967;
Надь О.Г. Проблема героя в романах Н. Махфуза. М., 1969;
Ташмухамедова Г.А. Ранние социально-бытовые романы Н. Махфуза. Таш., 1970;
Кирпиченко В.Н. Н. Махфуз – эмир арабского романа. М., 1992.