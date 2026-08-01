МАХФУЗ НАГИБ

МАХФУЗ НАГИБ - египетский писатель.

Окон­чил фи­лософское от­де­ле­ние фи­ло­ло­гического факультета Ка­ир­ско­го университета (1934 год). Слу­жил со­вет­ни­ком при Министерстве куль­ту­ры. Махфуз - круп­ней­ший пред­ста­ви­тель арабской про­зы XX века, один из соз­да­те­лей египетского ро­ма­на.

В цик­ле т. н. фа­ра­он­ских ро­ма­нов «Иг­ра су­деб» (1939 год), «Ра­до­бис» (1943 год), «Фи­вы бо­рют­ся» (1944 год) и другие Махфуз, со­пос­тав­ляя со­бы­тия да­лё­ко­го про­шло­го и со­вре­мен­но­сти, раз­мыш­ля­ет над про­бле­ма­ми от­но­ше­ния вла­сти и на­ро­да. В цик­ле со­ци­аль­но-бы­то­вых ро­ма­нов «Но­вый Ка­ир» (1945 год), «Пе­ре­улок ал-Ми­дакк» (1947 год) и др., а так­же в эпической се­рии ро­ма­нов «Ка­ир­ская три­ло­гия» (1956-1957 годы), опи­ра­ясь на русскую и западноев­ропейскую тра­ди­ции реа­лиз­ма, опи­сал жизнь египетского среднего клас­са - тор­гов­цев, чи­нов­ни­ков, на­ро­ж­дав­шей­ся ин­тел­ли­ген­ции в пе­ри­од ме­ж­ду дву­мя ми­ро­вы­ми вой­на­ми.

В фи­лософском романе «Пре­да­ния на­шей ули­цы» (1959 год), соз­дан­ном в сти­ле арабского средневекового ро­ма­на, Махфуз пред­ста­вил эво­лю­цию идеи со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти с по­зи­ций ре­лигиозной и на­учной ми­ро­воз­зре­ния. При­сталь­ное вни­ма­ние к на­строе­ни­ям раз­лич­ных сло­ёв на­се­ле­ния по­сле ре­во­лю­ции 1952 года ха­рак­тер­но для се­рии ро­ма­нов Махфуза 1960-х годов, в т. ч. «Вор и со­ба­ки» (1961 год, русский перевод 1965 год), «Бол­тов­ня на Ни­ле» (1966 год), «Пан­сио­нат "Ми­ра­мар"» (1967 год) и др.

В пуб­ли­ци­стических ро­ма­нах, на­пи­сан­ных по­сле по­ра­же­ния Егип­та в вой­не с Из­раи­лем, Махфуз по­пы­тал­ся ос­мыс­лить зло­бо­днев­ные по­ли­тические и со­ци­аль­ные про­бле­мы: «Ка­фе "ал-Кар­нак"» (1974 год), «Лю­бовь под до­ж­дём» (1973 год), «День убий­ст­ва во­ж­дя» (1985 год) и др. В позд­них про­из­ве­де­ни­ях, из­бе­гая пря­мо­го ав­то­био­гра­физ­ма, час­то об­ра­щал­ся к вос­по­ми­на­ни­ям, ос­мыс­ли­вая ис­то­рию Егип­та: сборник рас­ска­зов «Сны пе­рио­да из­ле­че­ния» (2004 год) и др. Ав­тор сборников рас­ска­зов, ки­но­сце­на­ри­ев, пьес. На русский язык про­из­ве­де­ния Махфуза пе­ре­во­дят­ся с 1960-х годов.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1992;

Тор­же­ст­во воз­вы­шен­но­го. М., 2008.

Дополнительная литература:

Ро­щин Ю.Е. Три­ло­гия еги­пет­ско­го пи­са­те­ля Н. Мах­фу­за «Байн ал-Кас­райн» как про­из­ве­де­ние кри­ти­че­ско­го реа­лиз­ма. М., 1967;

Надь О.Г. Про­бле­ма ге­роя в ро­ма­нах Н. Мах­фу­за. М., 1969;

Таш­му­ха­ме­до­ва Г.А. Ран­ние со­ци­аль­но-бы­то­вые ро­ма­ны Н. Мах­фу­за. Таш., 1970;

Кир­пи­чен­ко В.Н. Н. Мах­фуз – эмир араб­ско­го ро­ма­на. М., 1992.