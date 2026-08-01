МАХДИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

МАХДИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО - исламское государство в Судане со столицей в Омдурмане, возникшее в ходе махдистов восстания 1881-1885 годов .

В своём устройстве сочетало принципы, изложенные в учении пророка Мухаммеда , с племенными структурами суданских арабов до турецкого завоевания и институтами периода британско-египетского господства.

Гла­ва государства объ­являлся мах­ди, офиц. язы­ком был араб­ский, государственной ре­ли­ги­ей - ис­лам сун­нит­ско­го тол­ка. Махдистское государство окон­ча­тель­но сло­жи­лось при ха­ли­фе Аб­дал­ла­хе ибн аль-Саи­де Му­хам­ме­де.

Бюд­жет Махдистского государства фор­ми­ро­вал­ся за счёт на­ло­га-рен­ты, взи­мав­ше­го­ся с фел­ла­хов, ра­бо­тор­гов­ли, во­енной до­бы­чи, про­да­жи сло­но­вой кос­ти и зо­ло­та. Ха­лиф, эми­ры, феодальная пле­мен­ная вер­хуш­ка по­лу­ча­ли так­же зна­чительные до­хо­ды от зе­мель­ных вла­де­ний.

В го­су­дар­ст­ве дей­ст­во­ва­ло еди­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, ос­но­ван­ное на ша­риа­те, бы­ли соз­да­ны раз­ветв­лён­ный административный ап­па­рат и по­сто­ян­ная ар­мия. Раз­ви­ва­лись тор­гов­ля, ре­мёс­ла, до­рож­ное и школь­ное строи­тель­ст­во. В то же вре­мя внут­ри Махдистского государства со­хра­ня­лись силь­ные меж­пле­мен­ные про­ти­во­ре­чия, что зна­чи­тель­но ос­лаб­ля­ло его.

Махдистское государство ис­пы­ты­ва­ло по­сто­ян­ную внеш­нюю уг­ро­зу со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и Егип­та. Для раз­гро­ма Махдистского государства Ве­ли­ко­бри­та­ния спро­во­ци­ро­ва­ла в 1885 году вой­ну про­тив не­го Эфио­пии, ор­га­ни­зо­ва­ла бло­ка­ду морского по­бе­ре­жья Су­да­на. В 1896 году на­ча­лось втор­же­ние в Су­дан британо-египетских войск. В Ом­дур­ман­ском сра­же­нии 02.09.1898 года ар­мия Махдистского государства бы­ла раз­гром­ле­на.

По кон­вен­ции, за­клю­чён­ной в январе 1899 года Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Егип­том, Су­дан стал их со­вме­ст­ным вла­де­ни­ем и по­лу­чил название Анг­ло-Еги­пет­ский Су­дан. Со­про­тив­ле­ние мах­ди­стов ко­ло­ни­за­то­рам, воз­глав­лен­ное Аб­дал­ла­хом ибн аль-Саи­дом Му­хам­ме­дом , про­дол­жа­лось до но­ября 1899 года.

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