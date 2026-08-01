МАХДИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
МАХДИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО - исламское государство в Судане со столицей в Омдурмане, возникшее в ходе махдистов восстания 1881-1885 годов.
В своём устройстве сочетало принципы, изложенные в учении пророка Мухаммеда, с племенными структурами суданских арабов до турецкого завоевания и институтами периода британско-египетского господства.
Глава государства объявлялся махди, офиц. языком был арабский, государственной религией - ислам суннитского толка. Махдистское государство окончательно сложилось при халифе Абдаллахе ибн аль-Саиде Мухаммеде.
Бюджет Махдистского государства формировался за счёт налога-ренты, взимавшегося с феллахов, работорговли, военной добычи, продажи слоновой кости и золота. Халиф, эмиры, феодальная племенная верхушка получали также значительные доходы от земельных владений.
В государстве действовало единое законодательство, основанное на шариате, были созданы разветвлённый административный аппарат и постоянная армия. Развивались торговля, ремёсла, дорожное и школьное строительство. В то же время внутри Махдистского государства сохранялись сильные межплеменные противоречия, что значительно ослабляло его.
Махдистское государство испытывало постоянную внешнюю угрозу со стороны Великобритании и Египта. Для разгрома Махдистского государства Великобритания спровоцировала в 1885 году войну против него Эфиопии, организовала блокаду морского побережья Судана. В 1896 году началось вторжение в Судан британо-египетских войск. В Омдурманском сражении 02.09.1898 года армия Махдистского государства была разгромлена.
По конвенции, заключённой в январе 1899 года Великобританией и Египтом, Судан стал их совместным владением и получил название Англо-Египетский Судан. Сопротивление махдистов колонизаторам, возглавленное Абдаллахом ибн аль-Саидом Мухаммедом, продолжалось до ноября 1899 года.