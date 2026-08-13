МАХАЙСКИЙ ЯН ВАЦЛАВ

МАХАЙСКИЙ ЯН ВАЦЛАВ - российский революционный деятель.

Из семьи чи­нов­ни­ка. Учил­ся на медицинскуом факультете Вар­шав­ско­го университета (1886-1991 годы, не окон­чил). С конца 1880-х годов уча­ст­во­вал в польском ре­во­люционном дви­же­нии, в 1891 году под­верг­ся крат­ко­вре­мен­но­му аре­сту, за­тем уе­хал в Цю­рих. В 1892 году с транс­пор­том не­ле­галь­ной литературы аре­сто­ван на русско-австрийской гра­ни­це, от­был тю­рем­ное за­клю­че­ние (1893-1895 годы) и ссыл­ку в город Ви­люйск Якут­ской области (1895-1900 годы).

В 1898-1899 годах под­го­то­вил пам­флет «Ум­ст­вен­ный ра­бо­чий» (пер­во­на­чаль­но рас­про­стра­нял­ся в гек­то­гра­фи­ро­ван­ном ви­де, опублиуован в Же­не­ве, часть 1-3, 1904-1905 годы, пер­вое ле­галь­ное из­да­ние в Рос­сии: часть 1-2, 1905-1906 годы; по не­ко­то­рым дан­ным, на­пи­сан совместно с М. Ш. Ро­зенб­ло­мом), в ко­то­ром пред­при­нял по­пыт­ку соз­дать собственное близ­кое к анар­хиз­му уче­ние о клас­со­вой борь­бе (по­лу­чи­ло назвавние «ма­ха­ев­щи­на»).

Махайский вы­дви­нул идею ан­та­го­низ­ма ра­бо­чих и ин­тел­ли­ген­ции, ко­то­рая, по его мне­нию, не толь­ко не мог­ла стать со­юз­ни­ком про­ле­та­риа­та в борь­бе за спра­вед­ли­вое об­ще­ст­во, но и бы­ла его главным вра­гом, экс­плуа­ти­ро­ва­ла про­ле­та­ри­ат с по­мо­щью мо­но­поль­но­го об­ла­да­ния зна­ни­ем и го­то­ви­ла своё «бу­ду­щее гос­под­ство». Стре­мясь скрыть свои ис­тин­ные на­ме­ре­ния, ин­тел­ли­ген­ция, по мне­нию Махайского, при­бе­га­ла к про­по­ве­ди со­циа­ли­стических идей, обе­щая ра­бо­чим сча­стье в от­да­лён­ном бу­ду­щем и от­вле­кая их тем са­мым от борь­бы за улуч­ше­ние ус­ло­вий тру­да, в чём Махайский ви­дел главную за­да­чу ра­бо­че­го клас­са.

Основными сред­ст­ва­ми борь­бы Махайский на­зы­вал все­об­щую стач­ку, мас­со­вые экс­про­приа­ции бур­жу­аз­ной соб­ст­вен­но­сти и т. д. Цель ра­бо­че­го дви­же­ния - «рав­ный до­ход и рав­ное об­ра­зо­ва­ние для всех». Главной дви­жу­щей си­лой ре­во­лю­ции Махайский счи­тал де­клас­си­ро­ван­ные эле­мен­ты, ко­то­рые, в от­ли­чие от ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих, не за­ин­те­ре­со­ва­ны в со­хра­не­нии сво­его по­ло­же­ния. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния из ссыл­ки два­ж­ды аре­сто­вы­вал­ся - за хра­не­ние не­ле­галь­ной литературы (1900 год) и по­пыт­ку ор­га­ни­за­ции ра­бо­чей стач­ки в Ир­кут­ске (1902 год), в 1903 году при­го­во­рён к ссыл­ке на 6 лет в Сред­не-Ко­лымск, бе­жал и вы­ехал в Же­не­ву, где ру­ко­во­дил круж­ком сво­их по­сле­до­ва­те­лей.

Груп­пы ма­ха­ев­цев, при­зы­вав­ших ра­бо­чих к во­оруженной борь­бе про­тив вла­сти и ка­пи­та­ла, воз­ник­ли в Одес­се (1903 год, «Ра­бо­чий за­го­вор», или «Не­при­ми­ри­мые», от­де­ле­ния в Бе­ло­сто­ке, Бер­ди­че­ве, Вар­ша­ве, Виль­не, Ост­ро­ге Во­лын­ской губернии), Ека­те­ри­но­сла­ве (1904 год, «Пар­тия борь­бы с мел­кой соб­ст­вен­но­стью и вся­кой вла­с­тью»). В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов и не­ко­то­рое вре­мя по­сле неё объ­е­ди­не­ния ма­ха­ев­цев дей­ст­во­ва­ли в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Там­бо­ве, Кие­ве, а так­же Кра­ко­ве (Ав­ст­ро-Венг­рия). Груп­пы по­сле­до­ва­те­лей Махайского бы­ли не­мно­го­чис­лен­ны­ми по со­ста­ву, од­на­ко они под­го­то­ви­ли об­ра­зо­ва­ние в Рос­сии пер­вых анар­хи­ст­ских ор­га­ни­за­ций (боль­шин­ст­во ма­ха­ев­цев ста­ли их чле­на­ми). В 1907 году Махайский из­дал в Же­не­ве в ви­де жур­на­ла про­грам­му груп­пы «Ра­бо­чий за­го­вор». В 1910 году в Ав­ст­ро-Венг­рии под­верг­ся крат­ко­вре­мен­но­му аре­сту по по­до­зре­нию в свя­зях с тер­ро­ри­ста­ми. С 1911 года жил в Па­ри­же. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вер­нул­ся в Рос­сию. Рас­це­нил Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года как пер­вый шаг ин­тел­ли­ген­ции к вла­сти, ко­то­рый при­ве­дёт к воз­ник­но­ве­нию «но­во­го клас­са управ­ляю­щих». Ле­том 1918 году вы­пус­тил один но­мер журнала «Ра­бо­чая ре­во­лю­ция». С конца 1918 года тех­нический ре­дак­тор жур­на­ла ВСНХ «На­род­ное хо­зяй­ст­во».

Сочинения:

Бур­жу­аз­ная ре­во­лю­ция и ра­бо­чее де­ло. Б. м., 1905;

Ум­ст­вен­ный ра­бо­чий. N. Y.; Balt., 1968;

Le socialisme des intellectuels. P., 2001.