МАХАЯНА (санскр. mahayana ‒ великая колесница)
Направление в буддизме.
Многие положения Махаяны рассматриваются как развитие мировоззренч. моделей ряда школ традиц. буддизма, в первую очередь в рамках направления махасангхики.
Важнейшие ранние тексты Махаяны – Праджняпарамиты сутры. Начало их создания датируется 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. По легенде, эти сутры произнёс сам Будда Шакьямуни, но их смысл не был в то время понят людьми. 500 лет эти сутры хранили наги и боги, пока их вновь не возвестил, дав подробные разъяснения и комментарии, Нагарджуна, которого махаянисты именуют Вторым Буддой. Аналогично считается, что махаянские сутры «2-й волны» («Ланка-аватара-сутра» и др.) возвещены людям Майтреянатхой и Асангой в 4 в.
Махаянские тексты (сутры, комментарии к ним и самостоят. сочинения) создавались на санскрите, но многие из них сохранились лишь в переводах на кит. (первые переводы датируются 2–3 вв.), тибет. (с 8 в.) и др. языки. Кит. и тибет. каноны содержательно и структурно не совпадают; помимо собственно махаянских текстов, они включают также сутры традиционного буддизма и тантры ваджраяны, поскольку М. сознательно признаёт фактически бесконечное многообразие путей и способов достижения «освобождения».
Первоначально осн. школами М. в Индии были мадхьямака и йогачара, со временем разделившиеся на ряд подшкол. Различия между ними сводились гл. обр. к способам доказательства, изложения доктрины, а также к практич. стороне (психотехнике) совершенствования сознания. Ныне среди тибетцев, китайцев, японцев и др. буддистов М. существует целый ряд соответствующих нац. школ, произошедших от первоначальных двух индийских.
В доктрине М. осн. упор делается на учение о небесных и земных бодхисаттвах. Небесные бодхисаттвы – это просветлённые существа, которые дали обет оставаться в кругу рождений, чтобы помогать др. существам также достичь просветления (бодхи) и нирваны, хотя последняя при таком идеале практич. альтруизма отходит на второй план. Земные бодхисаттвы – это монахи и верующие-миряне, стремящиеся к просветлению из сострадания к страданиям ближнего. Это стремление должно осуществляться с любовью, но без привязанности, чему можно обучиться с помощью 10 (в ранней М. – 6) видов совершенствования (парамит): щедрость, нравственность, терпение, решимость (усердие), сосредоточенное созерцание (медитация), проникновенная мудрость, (искусное) средство (упая), молитва, сила и знание.
Обретаемое совершенство характеризуется многими качествами, в том числе сверхъестественными способностями адепта: ясновидением, яснослышанием, чтением чужих мыслей, памятью о прошлых рождениях и др.
Бодхисаттва постоянно находится в пути, накапливая добродетели и знания, постигая таинство пустотности (шуньята). Эта Великая пустота, которую возможно созерцать, и есть единственно подлинная реальность. В ней пребывает Будда – абсолютное единство сущего, неотличимое от Пустоты и неохватимое мыслью (ачинтья). Всё остальное мыслимое, начиная с двойственности сансары и нирваны, является иллюзией (майя), обманом, игрой сознания. Следовательно, иллюзия – это способ представления Будды, а избавление от неё – это достижение состояния просветлённости (буддхатва), которое есть всегда, везде и во всём.
Всё мироздание можно уподобить Телу (кайя) Будды, иллюзорно подразделяемому на 2, 3 или 4 тела Будды. Из них одно (Тело формы) или два (Тело воплощения, напр. явившийся людям Будда Шакьямуни, и Тело наслаждения) удобно изображать, но в действительности это лишь иллюзорные средства сообщения Тела Закона (Дхарма-кайя), которое в реальности есть Будда и Пустота.
На нач. 21 в. М. распространена гл. обр. во Вьетнаме, Китае, Корее, Японии и некоторых др. странах. Часто к М. относят тибето-монг. буддизм, хотя в нём преобладают положения ваджраяны, выделившейся из М. Общая численность приверженцев М. в мире примерно 700–800 млн. человек.
Смотреть ст. Буддизм.