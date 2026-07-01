МАХАЯНА (санскр. mahayana ‒ великая колесница)

Направление в буддизме.

Многие по­ло­же­ния Махаяны рас­смат­ри­ва­ют­ся как раз­ви­тие ми­ро­воз­зренч. мо­де­лей ря­да школ тра­диц. буд­диз­ма, в пер­вую оче­редь в рам­ках на­прав­ле­ния ма­ха­санг­хи­ки.

Важ­ней­шие ран­ние тек­сты Махаяны – Прадж­ня­па­ра­ми­ты сут­ры. На­ча­ло их соз­да­ния да­ти­ру­ет­ся 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. По ле­ген­де, эти сут­ры про­из­нёс сам Буд­да Шакь­я­му­ни, но их смысл не был в то вре­мя по­нят людь­ми. 500 лет эти сут­ры хра­ни­ли на­ги и бо­ги, по­ка их вновь не воз­вес­тил, дав под­роб­ные разъ­яс­не­ния и ком­мен­та­рии, На­гард­жу­на, ко­то­ро­го ма­хая­ни­сты име­ну­ют Вто­рым Буд­дой . Ана­ло­гич­но счи­та­ет­ся, что ма­ха­ян­ские сут­ры «2-й вол­ны» («Лан­ка-ава­та­ра-сут­ра» и др.) воз­ве­ще­ны лю­дям Майт­рея­нат­хой и Асан­гой в 4 в.

Ма­ха­ян­ские тек­сты (сут­ры, ком­мен­та­рии к ним и са­мо­сто­ят. со­чи­не­ния) соз­да­ва­лись на сан­ск­ри­те , но мно­гие из них со­хра­ни­лись лишь в пе­ре­во­дах на кит. (пер­вые пе­ре­во­ды да­ти­ру­ют­ся 2–3 вв.), ти­бет. (с 8 в.) и др. язы­ки. Кит. и ти­бет. ка­но­ны со­дер­жа­тель­но и струк­тур­но не сов­па­да­ют; по­ми­мо соб­ст­вен­но ма­ха­ян­ских тек­стов, они вклю­ча­ют так­же сут­ры тра­диционного буд­диз­ма и тан­тры вад­жрая­ны, по­сколь­ку М. соз­на­тель­но при­зна­ёт фак­ти­че­ски бес­ко­неч­ное мно­го­об­ра­зие пу­тей и спо­со­бов дос­ти­же­ния «ос­во­бо­ж­де­ния».

Пер­во­на­чаль­но осн. шко­ла­ми М. в Ин­дии бы­ли мад­хь­я­ма­ка и йо­га­ча­ра, со вре­ме­нем раз­де­лив­шие­ся на ряд под­школ. Раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми сво­ди­лись гл. обр. к спо­со­бам до­ка­за­тель­ст­ва, из­ло­же­ния док­три­ны, а так­же к прак­тич. сто­ро­не (пси­хо­тех­ни­ке) со­вер­шен­ст­во­ва­ния соз­на­ния. Ны­не сре­ди ти­бет­цев, ки­тай­цев, япон­цев и др. буд­ди­стов М. су­ще­ст­ву­ет це­лый ряд со­от­вет­ст­вую­щих нац. школ, про­изо­шед­ших от пер­во­на­чаль­ных двух ин­дий­ских.

В док­три­не М. осн. упор де­ла­ет­ся на уче­ние о не­бес­ных и зем­ных бод­хи­сатт­вах. Не­бес­ные бод­хи­сат­твы – это про­свет­лён­ные су­ще­ст­ва, ко­то­рые да­ли обет ос­та­вать­ся в кру­гу ро­ж­де­ний, что­бы по­мо­гать др. су­ще­ст­вам так­же дос­тичь про­свет­ле­ния (бод­хи) и нир­ва­ны, хо­тя по­след­няя при та­ком идеа­ле прак­тич. аль­тру­из­ма от­хо­дит на вто­рой план. Зем­ные бод­хи­сат­твы – это мо­на­хи и ве­рую­щие-ми­ря­не, стре­мя­щие­ся к про­свет­ле­нию из со­стра­да­ния к стра­да­ни­ям ближ­не­го. Это стрем­ле­ние долж­но осу­ще­ст­в­лять­ся с лю­бо­вью, но без при­вя­зан­но­сти, че­му мож­но обу­чить­ся с по­мо­щью 10 (в ран­ней М. – 6) ви­дов со­вер­шен­ст­во­ва­ния (па­ра­мит): щед­рость, нрав­ст­вен­ность, тер­пе­ние, ре­ши­мость (усер­дие), со­сре­до­то­чен­ное со­зер­ца­ние (ме­ди­та­ция), про­ник­но­вен­ная муд­рость, (ис­кус­ное) сред­ст­во (упая), мо­лит­ва, си­ла и зна­ние.

Об­ре­тае­мое со­вер­шен­ст­во ха­рак­те­ри­зу­ет­ся многими ка­че­ст­ва­ми, в том числе сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми адеп­та: яс­но­ви­де­ни­ем, яс­нос­лы­ша­ни­ем, чте­ни­ем чу­жих мыс­лей, па­мя­тью о про­шлых ро­ж­де­ни­ях и др.

Бод­хи­сат­тва по­сто­ян­но на­хо­дит­ся в пу­ти, на­ка­п­ли­вая доб­ро­де­те­ли и зна­ния, по­сти­гая та­ин­ст­во пус­тот­но­сти (шунь­я­та). Эта Ве­ли­кая пус­то­та, ко­то­рую воз­мож­но со­зер­цать, и есть един­ст­вен­но под­лин­ная ре­аль­ность. В ней пре­бы­ва­ет Буд­да – аб­со­лют­ное един­ст­во су­ще­го, не­от­ли­чи­мое от Пус­то­ты и не­ох­ва­ти­мое мыс­лью (ачин­тья). Всё ос­таль­ное мыс­ли­мое, на­чи­ная с двой­ст­вен­но­сти сан­са­ры и нир­ва­ны, яв­ля­ет­ся ил­лю­зи­ей (майя), об­ма­ном, иг­рой соз­на­ния. Сле­до­ва­тель­но, ил­лю­зия – это спо­соб пред­став­ле­ния Буд­ды, а из­бав­ле­ние от неё – это дос­ти­же­ние со­стоя­ния про­свет­лён­но­сти (будд­хат­ва), ко­то­рое есть все­гда, вез­де и во всём.

Всё ми­ро­зда­ние мож­но упо­до­бить Те­лу (кайя) Буд­ды, ил­лю­зор­но под­раз­де­ляе­мо­му на 2, 3 или 4 те­ла Буд­ды. Из них од­но (Те­ло фор­мы) или два (Те­ло во­пло­ще­ния, напр. явив­ший­ся лю­дям Буд­да Шакь­я­му­ни, и Те­ло на­сла­ж­де­ния) удоб­но изо­бра­жать, но в дей­ст­ви­тель­но­сти это лишь ил­лю­зор­ные сред­ст­ва со­об­ще­ния Те­ла За­ко­на (Дхар­ма-кайя), ко­то­рое в ре­аль­но­сти есть Буд­да и Пус­то­та.

На нач. 21 в. М. рас­про­стра­не­на гл. обр. во Вьет­на­ме, Ки­тае, Ко­рее, Япо­нии и не­ко­то­рых др. стра­нах. Час­то к М. от­но­сят ти­бе­то-монг. буд­дизм, хо­тя в нём пре­об­ла­да­ют по­ло­же­ния вад­жрая­ны, вы­де­лив­шей­ся из М. Об­щая чис­лен­ность при­вер­жен­цев М. в ми­ре при­мер­но 700–800 млн. че­ло­век.

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)