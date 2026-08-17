МАХАРАШТРА

Махараштра — историческая область и штат в Индии, в западной части плато Декан. Наиболее экономически развитый (первое место по объему ВВП), третий по площади и второй (после Уттар-Прадеша) по численности населения штат страны (112,3 млн человек, по переписи 2011), что в том числе определяется расположением там одной из крупнейших агломераций и главного финансового центра страны Мумбаи (столицы М.) и других больших городов: Пуны (5 млн человек), Нагпура (ок. 2,5 млн), Нашика (1,5 млн) и Аурангабада (ок. 1,2 млн).

Этимологии слова «М.» не определена до сих пор. Маратхи переводят название своей страны как «Великое государство», современные исследователи чаще всего связывают этот топоним с народом «раштика» или «ратты». Географическое положение М. во многом предопределило ход ее истории. Являясь промежуточным звеном между северной и южной частями Индии, этот регион всегда имел важное экономическое и политическое значение. Привлекательность этой территории обеспечивала также и возможность выхода к морю. Через западную область Декана издавна проходили важные торговые пути. Они шли от верховьев рек Гадавари и Кришны, через горные проходы западных Гат к богатым морским портам Конкана, из которых экспортировались пряности, хлопчатобумажные ткани, драгоценные камни и стальные высококачественные изделия, которыми славились государства на Декане. Важнейшей статьей ввоза в свою очередь являлись арабские и среднеазиатские лошади, поступавшие для пополнения конницы индийских государств.

Борьба за доминирование, которая издревле велась в М., отразилась на последовательной смене кон­тролирующих регион династий Раштракутов (VIII в. — 973), Чалукьев (973—1189) и Ядавов (1189—1317). С 1317 М. оказалась в орбите внимания мусульманских правителей Делийского султаната, а в 1347 на маратхских землях было образовано государство Бахманидов. В 1518—1527 государство Бахманидов распалось, и большая часть земель М. оказались под властью пяти Деканских султанатов: Биджапура (северо-запад), Ахмаднагара (юго-запад), Берара (северо-восток), Бидара, и Голконды (юго-восток). Крайний северо-запад и север кон­тролировали Гуджаратский султанат и Хандеш. В 1674, после ожесточенных войн с султаном Биджапура и Великим Моголом, в М. под руководством Шиваджи Бхонсле (1627—1680) было образовано независимое Маратхское государство. Сплоченные Шиваджи маратхи в XVII и позже в XVIII столетии сыграли одну из ключевых ролей в процессе распада империи Великих Моголов. С 1714 М. находилась под властью Маратхской конфедерации , в 1775—1818 оказывавшей достойное сопротивление англичанам. В 1818, после третьей Англо-маратхской войны , Маратхская конфедерация пала. Западная часть М. вошла в состав Бомбейского президентства , восточная формально осталась под контролем местных князей, признавших себя зависимыми от англичан. Во 2-й половине XIX — 1-й половине XX в. М. — крупнейший центр национально-освободительного движения, находившийся, наряду с Бенгалией, на передовых позициях в Индии по уровню развития общественной мысли, национальной литературы, прессы и т. д.

После получения Индией независимости М. входила в состав дву­язычной провинции (с 1950 — штата) Бомбей, который 1 мая 1960 был разделен на штаты М. и Гуджарат.

Самобытная культура М., находящейся в «буферной зоне» между великими цивилизациями Юга и Севера Индии, в ходе многовекового соприкосновения с ними вобрала в себя как арийские, так и дравидийские элементы. Ярким доказательством этого служит официальный язык штата — маратхи, принадлежащий к индоарийской языковой группе, но содержащий большое количество заимствований из дравидийской семьи языков. Основное население М. составляют маратхи, однако в штате представлены и другие этнические группы, как адиваси (коренные жители или «зарегистрированные племена», ок. 9,4 % населения), так и многочисленные выходцы из других штатов (в первую очередь в крупных городах), которые играют немаловажную роль в развитии региона. На территории М. находится ряд древних индуистских, буддийских и джайнских памятников, в том числе включенные в список Всемирного наследия ­ЮНЕСКО пещеры Аджанты, Эллоры (в округе Аурангабада) и Элефанты (в Мумбаи).

Лит. : Sardesai G. S. The main current of Maratha history. Bombay, 1975; Ванина Е. Ю. Индия: страна и ее регионы. М., 2000; Смирнова Е. В. История становления Маратхского государства. СПб., 2010. Е. В. Смирнова.