МАХАРАДЖА

МАХАРАДЖА - титул правителя в Индии, а также в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах в период господства там буддизма .

Во­шёл в упот­реб­ле­ние в Ма­гад­хе при ди­на­стии Гуп­тов. В сред­ние ве­ка ти­тул махараджа но­си­ли пра­ви­те­ли не­за­ви­си­мых кня­жеств, в от­ли­чие от рад­жей - ме­нее зна­чи­тель­ных и, как пра­ви­ло, за­ви­си­мых пра­ви­те­лей.

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од британское пра­ви­тель­ст­во, вво­дя сис­те­му кос­вен­но­го управ­ле­ния, со­хра­ня­ло за не­ко­то­ры­ми князь­я­ми ти­тул махараджа и пре­дос­тав­ля­ло им зна­чительную ав­то­но­мию во внутренних де­лах. В не­за­ви­си­мой Ин­дии в 1956 году ли­ше­ны по­ли­тической вла­сти.

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