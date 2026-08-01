МАХАР ЙОЗЕФ СВАТОПЛУК

МАХАР ЙОЗЕФ СВАТОПЛУК - чешский поэт.

Сын му­ко­мо­ла. Окон­чил гим­на­зию; по­сле во­енной служ­бы (1886-1889 годы) ра­бо­тал чи­нов­ни­ком в Ве­не. В 1916 году аре­сто­ван за ан­ти­ав­ст­рий­ские вы­сту­п­ле­ния. В 1919-1924 годах ге­не­раль­ный ин­спек­тор че­хословацкой ар­мии.

Пе­ча­тал­ся с 1882 года. Ав­тор опуб­ли­ко­ван­но­го в 1895 году «Ма­ни­фе­ста чеш­ской мо­дер­ны» («Manifest české moderny»), про­воз­гла­сив­ше­го прин­цип ин­ди­ви­дуа­лиз­ма в литературе. От кри­ти­ки ме­щан­ской мо­ра­ли [по­этические сборники «Confiteor» («Ис­по­ведь», 1887 год), «Без на­зва­ния» («Bez názvu», 1889 год), «Тре­тья кни­га ли­ри­ки» («Тřetí kniha lyriky», 1892 год)] пе­ре­шёл к рез­ко­му со­ци­аль­но-по­ли­тическому про­тес­ту: сборники «Вен­ские эле­гии» («Tristium Vin­dobona», 1893 год), «Че­ты­ре кни­ги со­не­тов» («Čtyři knihy sonetů», 1903 год) «Гол­го­фа» («Golgatha», 1901 год), «Са­ти­ри­кон» («Satiricon», 1903 год); сти­хотворный пам­флет «Бо­жьи вои­ны» («Bo ̌zí bojovní ci», 1897 год).

Центральная те­ма сборника «Здесь бы ро­зам цве­сти» («Zde by měly kvést růže», 1894 год) и ро­ма­на в сти­хах «Ма­гда­ли­на» («Mag­da­léna», 1894 год) - бес­прав­ное по­ло­же­ние жен­щи­ны. В вос­по­ми­на­ни­ях «Ис­по­ведь ли­те­ра­то­ра» («Konfese literáta», sv. 1-2, 1901 год) и по­этическом сборнике «Пу­те­ше­ст­вие в Крым» («Výlet na Krym», 1900 год) от­ра­зи­лись ру­со­филь­ские на­строе­ния Махара. Идеа­ли­за­ция ан­тич­но­сти и кри­ти­ка хри­сти­ан­ст­ва как упад­ка куль­ту­ры про­сле­жи­ва­ет­ся в сборниках «В сия­нии эл­лин­ско­го солн­ца» («V záři helénského slunce», 1906 год) и «Яд из Иу­деи» («Jed z Judey», 1906 год).

Сочинения:

Básně. Praha, 1972;

[Сти­хи] // Ра­ны и ро­зы. М., 1982.