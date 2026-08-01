МАХАР ЙОЗЕФ СВАТОПЛУК
МАХАР ЙОЗЕФ СВАТОПЛУК - чешский поэт.
Сын мукомола. Окончил гимназию; после военной службы (1886-1889 годы) работал чиновником в Вене. В 1916 году арестован за антиавстрийские выступления. В 1919-1924 годах генеральный инспектор чехословацкой армии.
Печатался с 1882 года. Автор опубликованного в 1895 году «Манифеста чешской модерны» («Manifest české moderny»), провозгласившего принцип индивидуализма в литературе. От критики мещанской морали [поэтические сборники «Confiteor» («Исповедь», 1887 год), «Без названия» («Bez názvu», 1889 год), «Третья книга лирики» («Тřetí kniha lyriky», 1892 год)] перешёл к резкому социально-политическому протесту: сборники «Венские элегии» («Tristium Vindobona», 1893 год), «Четыре книги сонетов» («Čtyři knihy sonetů», 1903 год) «Голгофа» («Golgatha», 1901 год), «Сатирикон» («Satiricon», 1903 год); стихотворный памфлет «Божьи воины» («Bo ̌zí bojovní ci», 1897 год).
Центральная тема сборника «Здесь бы розам цвести» («Zde by měly kvést růže», 1894 год) и романа в стихах «Магдалина» («Magdaléna», 1894 год) - бесправное положение женщины. В воспоминаниях «Исповедь литератора» («Konfese literáta», sv. 1-2, 1901 год) и поэтическом сборнике «Путешествие в Крым» («Výlet na Krym», 1900 год) отразились русофильские настроения Махара. Идеализация античности и критика христианства как упадка культуры прослеживается в сборниках «В сиянии эллинского солнца» («V záři helénského slunce», 1906 год) и «Яд из Иудеи» («Jed z Judey», 1906 год).
Сочинения:
Básně. Praha, 1972;
[Стихи] // Раны и розы. М., 1982.