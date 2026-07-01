МАХАН

Махан — название самого крупного из главных племенных союзов (наряду с Чинхан и Пёнхан) протокорейских племен в раннем железном веке (I—V вв.). Конфедерация племен состояла из 54 небольших городов-государств и занимала всю западную и центральную часть современной Южной Кореи (провинции Чолла, Чхунчхон и Кёнги). В каждом из них была своя элита и правитель, но, видимо, не развилась традиция престолонаследия. Несмотря на доминирование среди М. вождества Мокчи, которое могло контролировать более 10 тыс. дворов, главенствующую роль стало занимать Пэкче (позже, в период Трех государств, — одно из них), которое активно контактировало с китайскими округами на Корейском п-ове и принимало переселенцев из Китая и Когурё с передовой культурой.

После краха в 313 китайского округа Лолан, который оказывал поддержку племенам М. в их противостоянии с Пэкче, происходит завоевание им многих племен. Только на юге в долине р. Ёнсанган до рубежа V–VI вв. знать сохраняла определенную автономию. Культура этого региона характеризуется погребениями в урнах под крупным земляным курганом, наличием элементов обмена с японской культурой (курганы кофун), связями с Китаем. В М. преобладали погребения в деревянных гробах, окруженные ровиком. Среди верований преобладали анимизм, тотемизм, поклонение Богу Неба.

Основные данные о М. представлены в китайской летописи «Сань-гочжи» (конец III в.).

Лит .: Пак М . Н . Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Проблемы востоковедения. 1961, № 1. С. 115–138; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. М. А. Стоякин.