МАХАБОДХИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО
МАХАБОДХИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО - буддийская организация, созданная в 1891 году на Цейлоне для восстановления и поддержания буддийских традиций в Южной Азии, пропаганды буддизма за пределами ареала его распространения.
Основатель Анагарика Дхармапала.
Изучение буддизма и социально-культурных отношений в британских колониях Южной Азии утвердило Анагарику в мысли о вреде деятельности христианских миссий в этом регионе, он принял решение посвятить жизнь защите и возрождению буддизма.
Главной первоначальной целью созданного им общества было возвращение в буддийскую собственность земель в индийском городе Бодх-Гая (где, по преданию, Будда Шакьямуни достиг просветления), восстановление его древних святынь, создание в нём международного буддийского центра и университета (осуществлено последователями Анагарики уже после его смерти).
Усилиями Анагарики в 1915-1920 годах в Калькутте при местном отделении общества создан первый в Новейшее время на территории Индии буддийский монастырь (вихара), в 1931 году в городе Сарнатх (место первой проповеди Будды) восстановлен буддийский центр, построен монастырский комплекс с величественным храмом. В основу деятельности общества легли реформаторские идеи Анагарики по приспособлению буддизма к нормам современной общественной жизни. Монахи общества руководствуются уставом (виная), принятым в тхераваде, занимаются переводами текстов палийского канона на современные индийские языки (преимущественно на хинди), обучают детей всех каст в школах при монастырях.
Кроме Индии и Шри-Ланки, общество имеет отделения (в т. ч. храмы и монастыри) в Мьянме, Великобритании, США и других странах.