МАХАБАЛИПУРАМ

МАХАБАЛИПУРАМ - архитектурный комплекс в Южной Индии, штат Тамилнад.

Рас­по­ло­жен на Ко­ро­ман­дель­ском бе­ре­гу Ин­дий­ско­го океана, в 59 км от города Чен­наи. В древ­но­сти Махабалипурам но­сил название Ма­мал­ла­пу­рам, был важ­ным пор­то­вым го­ро­дом с пер­вых ве­ков н. э. (ны­не деревня Ма­ха­ба­ли­пу­рам). Ком­плекс хра­мов Махабалипурам да­ти­ру­ет­ся вре­ме­нем прав­ле­ния ди­на­стии Пал­ла­вов и пред­став­ля­ет ран­ний этап раз­ви­тия дра­ви­дий­ской ар­хи­тек­ту­ры.

Боль­шую часть ком­плек­са со­став­ля­ют со­ору­же­ния, вы­се­чен­ные из ог­ром­ных ва­лу­нов, а так­же вы­сту­пов ска­лы (10 пе­щер­ных хра­мов и 8 ратх); есть так­же по­строй­ки из тёса­но­го кам­ня. Рат­хи (санскрит - ко­лес­ни­ца) - мо­но­лит­ные свя­ти­ли­ща, вы­се­чен­ные из кам­ня на­по­до­бие скульп­ту­ры и ими­ти­рую­щие де­ревянные строе­ния раз­ных ти­пов (их внутренние по­ме­ще­ния чрез­вы­чай­но ма­лы); груп­па этих со­ору­же­ний бы­ла соз­да­на, ве­ро­ят­но, в прав­ле­ние Ма­мал­ла I (середина VII века). Они но­сят име­на ге­ро­ев « Ма­хаб­ха­ра­ты» (эти на­зва­ния - позд­ние, из­на­чаль­ные не со­хра­ни­лись): брать­ев Пан­да­вов, их же­ны Драу­па­ди, а так­же Га­не­ши. Драу­па­ди- рат­ха - са­мая ми­ниа­тюр­ная (ос­но­ва­ние 3,4×3,4 м, высота 5,5 м) и про­стая по ар­хи­тек­ту­ре, 4-скат­ная кры­ша ими­ти­ру­ет тро­ст­ни­ко­вую кров­лю де­ре­вен­ско­го жи­ли­ща. Их ар­хи­тек­ту­ра от­ра­зи­ла влия­ние буд­дий­ско­го зод­че­ст­ва (од­на из ратх по­вто­ря­ет ар­хи­тек­ту­ру свя­ти­ли­ща-чай­тья, дру­гая - ви­ха­ры). Пе­щер­ные хра­мы- ман­да­пы не­боль­шие, про­стые по кон­ст­рук­ции: внутреннее про­стран­ст­во от­гра­ни­че­но 2 или 4 стол­ба­ми, час­то под­дер­жи­вае­мы­ми ми­фическими су­ще­ст­ва­ми яли; в глу­би­не за­ла, на центральной оси рас­по­ла­га­ет­ся тём­ное тес­ное свя­ти­ли­ще (Ва­ра­ха-ман­да­па, середина VII века), ино­гда три свя­ти­ли­ща (Три­мур­ти-ман­да­па, вторая половина VII века).

В ком­плекс вхо­дит так­же при­бреж­ный храм Ши­вы (конца VII - начала VIII веков) - са­мый ран­ний со­хра­нив­ший­ся южно-­индийский храм в ка­мен­ной клад­ке. Он име­ет 2 свя­ти­ли­ща, ори­ен­ти­ро­ван­ные на вос­ток и на за­пад, над ко­то­ры­ми воз­вы­ша­ют­ся 2 сту­пен­ча­тые баш­ни-шик­ха­ры (в древ­но­сти храм слу­жил так­же мая­ком). Ок­ру­жа­ет храм сте­на со скульп­тур­ны­ми изо­бра­же­ния­ми ле­жа­щих бы­ков Нан­ди - ез­до­вых жи­вот­ных бо­га Ши­вы. Часть ан­самб­ля хра­ма сей­час на­хо­дит­ся под во­дой.

Сте­ны ратх и пе­щер­ных хра­мов де­ко­ри­ро­ва­ны мно­го­численными рель­е­фа­ми с изо­бра­же­ния­ми ми­фо­ло­гических сцен на сю­же­ты эпо­са и пу­ран , жи­вот­ных (сло­нов и обезь­ян), так­же порт­ре­та­ми пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей ди­на­стии. Не­ко­то­рые рель­е­фы рас­по­ло­же­ны от­дель­но; наи­более из­вес­тен ги­гант­ский мно­го­фи­гур­ный ба­рель­еф «Нис­хо­ж­де­ние ре­ки Ганг на зем­лю» (первая половина VII века; длина около 40 м) на по­верх­но­сти от­вес­ной ска­лы. Махабалипурам вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Дополнительная литература:

Dumarçay J., L’Hernault F. Temples pal­lava construits. P., 1975

Srinivasan K.R. The Dharmara̅ja Rata and its sculptures. Ma­ha̅­ba­lipuram. New Delhi, 1975

Lockwood M. Ma̅­mallapuram and the Pallavas. Madras, 1982;

idem. Mahabalipuram: a guide to the monu­ments. Mad­ras, 1993;

Ма­рат­хе К. Хра­мы Ин­дии. Пре­вра­ще­ние кам­ня. М., 2001.

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