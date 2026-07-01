МАХАБАЛИПУРАМ
МАХАБАЛИПУРАМ - архитектурный комплекс в Южной Индии, штат Тамилнад.
Расположен на Коромандельском берегу Индийского океана, в 59 км от города Ченнаи. В древности Махабалипурам носил название Мамаллапурам, был важным портовым городом с первых веков н. э. (ныне деревня Махабалипурам). Комплекс храмов Махабалипурам датируется временем правления династии Паллавов и представляет ранний этап развития дравидийской архитектуры.
Большую часть комплекса составляют сооружения, высеченные из огромных валунов, а также выступов скалы (10 пещерных храмов и 8 ратх); есть также постройки из тёсаного камня. Ратхи (санскрит - колесница) - монолитные святилища, высеченные из камня наподобие скульптуры и имитирующие деревянные строения разных типов (их внутренние помещения чрезвычайно малы); группа этих сооружений была создана, вероятно, в правление Мамалла I (середина VII века). Они носят имена героев «Махабхараты» (эти названия - поздние, изначальные не сохранились): братьев Пандавов, их жены Драупади, а также Ганеши. Драупади- ратха - самая миниатюрная (основание 3,4×3,4 м, высота 5,5 м) и простая по архитектуре, 4-скатная крыша имитирует тростниковую кровлю деревенского жилища. Их архитектура отразила влияние буддийского зодчества (одна из ратх повторяет архитектуру святилища-чайтья, другая - вихары). Пещерные храмы- мандапы небольшие, простые по конструкции: внутреннее пространство отграничено 2 или 4 столбами, часто поддерживаемыми мифическими существами яли; в глубине зала, на центральной оси располагается тёмное тесное святилище (Вараха-мандапа, середина VII века), иногда три святилища (Тримурти-мандапа, вторая половина VII века).
В комплекс входит также прибрежный храм Шивы (конца VII - начала VIII веков) - самый ранний сохранившийся южно-индийский храм в каменной кладке. Он имеет 2 святилища, ориентированные на восток и на запад, над которыми возвышаются 2 ступенчатые башни-шикхары (в древности храм служил также маяком). Окружает храм стена со скульптурными изображениями лежащих быков Нанди - ездовых животных бога Шивы. Часть ансамбля храма сейчас находится под водой.
Стены ратх и пещерных храмов декорированы многочисленными рельефами с изображениями мифологических сцен на сюжеты эпоса и пуран, животных (слонов и обезьян), также портретами представителей правящей династии. Некоторые рельефы расположены отдельно; наиболее известен гигантский многофигурный барельеф «Нисхождение реки Ганг на землю» (первая половина VII века; длина около 40 м) на поверхности отвесной скалы. Махабалипурам включён в список Всемирного наследия.
Дополнительная литература:
Dumarçay J., L’Hernault F. Temples pallava construits. P., 1975
Srinivasan K.R. The Dharmara̅ja Rata and its sculptures. Maha̅balipuram. New Delhi, 1975
Lockwood M. Ma̅mallapuram and the Pallavas. Madras, 1982;
idem. Mahabalipuram: a guide to the monuments. Madras, 1993;
Маратхе К. Храмы Индии. Превращение камня. М., 2001.