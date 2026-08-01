МАХА РАТТХАТАРА ШИН

МАХА РАТТХАТАРА ШИН - мьянманский поэт.

Мо­нах , слу­жил при дво­ре. Один из са­мых зна­чительных по­этов эпо­хи государства Ава. Про­сла­вил­ся свои­ми по­эма­ми на сю­жет джа­так - пьоу.

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ла «По­эма о Бху­ри­да­те» («Бху­ри­дат-пьоу», 1484 год) - пе­рело­же­ние индийского по­ве­ст­во­ва­ния о жиз­ни прин­ца-дра­ко­на, осо­бую цен­ность в ко­то­ром пред­став­ляют мно­го­численные реа­ли­стичные за­ри­сов­ки, в т. ч. опи­са­ние пред­став­ле­ния ку­коль­но­го те­ат­ра. В по­эме «Принц Хатт­хи­пала» (1523 год) рас­ска­зы­ва­ет­ся о судь­бе че­ты­рёх брать­ев, ко­то­рые, да­бы из­бе­жать па­губ­но­го влия­ния вла­сти и бо­гат­ст­ва, пред­по­чли ко­ро­лев­ско­му двор­цу от­шель­ни­че­скую жизнь в ле­су.

На­ря­ду с по­эзи­ей религиозной те­ма­ти­ки со­чи­нял так­же лю­бов­ную ли­ри­ку. Многие стро­ки из его про­из­ве­де­ний ста­ли кры­ла­ты­ми сло­ва­ми.