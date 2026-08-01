МАХА РАТТХАТАРА ШИН
МАХА РАТТХАТАРА ШИН - мьянманский поэт.
Монах, служил при дворе. Один из самых значительных поэтов эпохи государства Ава. Прославился своими поэмами на сюжет джатак - пьоу.
Наибольшую известность снискала «Поэма о Бхуридате» («Бхуридат-пьоу», 1484 год) - переложение индийского повествования о жизни принца-дракона, особую ценность в котором представляют многочисленные реалистичные зарисовки, в т. ч. описание представления кукольного театра. В поэме «Принц Хаттхипала» (1523 год) рассказывается о судьбе четырёх братьев, которые, дабы избежать пагубного влияния власти и богатства, предпочли королевскому дворцу отшельническую жизнь в лесу.
Наряду с поэзией религиозной тематики сочинял также любовную лирику. Многие строки из его произведений стали крылатыми словами.