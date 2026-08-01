МАХА КАРЕЛ ГИНЕК

МАХА КАРЕЛ ГИНЕК - чешский поэт.

Пи­сал на немецком (ран­ние сти­хи) и чешском язы­ках. Окон­чил немецкий ли­цей (1830 год) и Праж­ский университет (1836 год). Уча­ст­ник пат­рио­тического дви­же­ния; сим­па­ти­зи­ро­вал Французской ре­во­лю­ции XVIII века , под­дер­жал уча­ст­ни­ков Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов .

При жиз­ни пе­ча­тал­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но в пе­рио­дической пе­ча­ти; пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное стихотворение - «Свя­той Иван» («Svatý Ivan», 1831 год). В по­эзии Маха ощу­ща­ет­ся влия­ние Дж. Бай­ро­на, И. В. Гё­те , А. Миц­ке­ви­ча .

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - вы­дер­жан­ная в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма по­эма о бла­го­род­ном раз­бой­ни­ке «Май» («Máj», 1836 год). Для по­эмы, от­ме­чен­ной мо­ти­ва­ми со­ци­аль­но­го про­тес­та, ха­рак­тер­ны но­ва­тор­ская ме­та­фо­ри­ка, жи­вой раз­го­вор­ный язык, ис­поль­зо­ва­ние ра­нее ред­ко встре­чав­ше­го­ся в чешской по­эзии ям­ба.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рическая по­весть в ду­хе В. Скот­та «Крши­вок­лад» («K ̌ri­vok­lad», 1834 год); цикл но­велл ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра «Из мо­ей жиз­ни» («Ob­ra­zy ze života mého», 1834 год); ис­то­рический роман «Цы­га­не» («Cikáni», опубл. по­смерт­но в 1857 году).

Твор­че­ст­во Маха ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие чешской по­эзии в XIX-XX веках; про­из­ве­де­ния Маха ана­ли­зи­ро­ва­ли в сво­их ра­бо­тах по тео­рии сти­ха Я. Му­кар­жов­ский и Р. О. Якоб­сон; сре­ди пе­ре­во­дчи­ков по­эзии Маха на русский язык - К. Д. Баль­монт, А. А. Ах­ма­то­ва, Д. С. Са­мой­лов.

Сочинения:

Spisy. Praha, 1959–1972. Sv. 1–3;

Из­бран­ное. М., 1960;

Dílo. Рraha, 1986. Dl 1–2.