МАХА КАРЕЛ ГИНЕК
МАХА КАРЕЛ ГИНЕК - чешский поэт.
Писал на немецком (ранние стихи) и чешском языках. Окончил немецкий лицей (1830 год) и Пражский университет (1836 год). Участник патриотического движения; симпатизировал Французской революции XVIII века, поддержал участников Польского восстания 1830-1831 годов.
При жизни печатался почти исключительно в периодической печати; первое опубликованное стихотворение - «Святой Иван» («Svatý Ivan», 1831 год). В поэзии Маха ощущается влияние Дж. Байрона, И. В. Гёте, А. Мицкевича.
Наиболее значительное сочинение - выдержанная в традициях романтизма поэма о благородном разбойнике «Май» («Máj», 1836 год). Для поэмы, отмеченной мотивами социального протеста, характерны новаторская метафорика, живой разговорный язык, использование ранее редко встречавшегося в чешской поэзии ямба.
Среди других сочинений: историческая повесть в духе В. Скотта «Кршивоклад» («K ̌rivoklad», 1834 год); цикл новелл автобиографического характера «Из моей жизни» («Obrazy ze života mého», 1834 год); исторический роман «Цыгане» («Cikáni», опубл. посмертно в 1857 году).
Творчество Маха оказало существенное влияние на развитие чешской поэзии в XIX-XX веках; произведения Маха анализировали в своих работах по теории стиха Я. Мукаржовский и Р. О. Якобсон; среди переводчиков поэзии Маха на русский язык - К. Д. Бальмонт, А. А. Ахматова, Д. С. Самойлов.
Сочинения:
Spisy. Praha, 1959–1972. Sv. 1–3;
Избранное. М., 1960;
Dílo. Рraha, 1986. Dl 1–2.