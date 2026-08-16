МАГЗАЛИЯ

МАГЗАЛИЯ - по­се­ле­ние до­ке­ра­ми­че­ско­го не­оли­та Северной Ме­со­по­та­мии (конца VIII-го тысячелетия до нашей эры).

Один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния за­вер­шаю­ще­го эта­па Не­о­ли­ти­че­ской ре­во­лю­ции.

Рас­по­ла­га­ет­ся над пло­до­род­ной рав­ни­ной у южных скло­нов хреб­та Синд­жар, близ современного города Талль-Афар (се­вер Ира­ка).

От­кры­то и ис­сле­до­ва­лось экс­пе­ди­ци­ей АН СССР в 1977-1980 годы.

Телль (площадь 0,65 га, мощ­ность куль­тур­но­го слоя 8,2 м) сло­жен в основном ос­тат­ка­ми гли­но­бит­ных по­стро­ек на ка­мен­ном цо­ко­ле. В рам­ках 3 пе­рио­дов вы­де­ле­но 18 стро­ительных го­ри­зон­тов.

В 1-м и 2-м пе­рио­дах - од­но­ком­нат­ные пря­мо­уголь­ные до­ма, с сек­ция­ми, пе­ча­ми. Во 2-м пе­рио­де ис­сле­до­ва­на часть об­вод­ной сте­ны. В 3-м пе­рио­де по­се­ле­ние име­ло сте­ну с яв­но обо­ро­ни­тель­ной функ­ци­ей (изу­че­на бо­лее чем на 50 м, в том числе вхо­ды, кон­ст­рук­ция ти­па баш­ни) на фун­да­мен­те из кам­ней (в том числе мас­сой до не­сколь­ких со­тен кг); по­яв­ля­ют­ся мно­го­ком­нат- ные до­ма (площадь около 100 м2), с об­шир­ны­ми хра­ни­ли­ща­ми и мес­та­ми для об­ра­бот­ки зер­на.

Сре­ди на­хо­док: мно­го зер­но­тё­рок; гли­ня­ные и кос­тя­ная (ве­ро­ят­но, сде­лан­ная в Ле­ван­те) жен­ские ста­ту­эт­ки; раз­но­об­раз­ные по­ли­ро­ван­ные мра­мор­ные со­су­ды; на­ко­неч­ни­ки стрел, вкла­ды­ши для сер­пов из об­си­диа­на ме­сто­ро­ж­де­ния Бин­гёль в Ана­то­лии (уда­ле­но от Магзалии бо­лее чем на 700 км); ши­ло из ме­ди ме­сто­ро­ж­де­ния Тал­ме­си в Центральном Ира­не и другое.

На ма­те­риа­лах Магзалии про­сле­жи­ва­ет­ся сме­на сис­тем­но­го со­би­ра­тель­ст­ва (у ме­ст­но­го на­се­ле­ния со­хра­ня­ло зна­че­ние до XX века) и охо­ты при­ми­тив­ным зем­ле­де­ли­ем (пше­ни­ца, яч­мень) и ско­то­вод­ст­вом (мел­кий ро­га­тый скот; пред­по­ло­жи­тель­но ка­бан).

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