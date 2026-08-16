МАГЗАЛИЯ
МАГЗАЛИЯ - поселение докерамического неолита Северной Месопотамии (конца VIII-го тысячелетия до нашей эры).
Один из опорных памятников для изучения завершающего этапа Неолитической революции.
Располагается над плодородной равниной у южных склонов хребта Синджар, близ современного города Талль-Афар (север Ирака).
Открыто и исследовалось экспедицией АН СССР в 1977-1980 годы.
Телль (площадь 0,65 га, мощность культурного слоя 8,2 м) сложен в основном остатками глинобитных построек на каменном цоколе. В рамках 3 периодов выделено 18 строительных горизонтов.
В 1-м и 2-м периодах - однокомнатные прямоугольные дома, с секциями, печами. Во 2-м периоде исследована часть обводной стены. В 3-м периоде поселение имело стену с явно оборонительной функцией (изучена более чем на 50 м, в том числе входы, конструкция типа башни) на фундаменте из камней (в том числе массой до нескольких сотен кг); появляются многокомнат- ные дома (площадь около 100 м2), с обширными хранилищами и местами для обработки зерна.
Среди находок: много зернотёрок; глиняные и костяная (вероятно, сделанная в Леванте) женские статуэтки; разнообразные полированные мраморные сосуды; наконечники стрел, вкладыши для серпов из обсидиана месторождения Бингёль в Анатолии (удалено от Магзалии более чем на 700 км); шило из меди месторождения Талмеси в Центральном Иране и другое.
На материалах Магзалии прослеживается смена системного собирательства (у местного населения сохраняло значение до XX века) и охоты примитивным земледелием (пшеница, ячмень) и скотоводством (мелкий рогатый скот; предположительно кабан).