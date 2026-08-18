МАГСАЙСАЙ, РАМОН Магсайсай (филипп. Magsaysay), Рамон (31.08.1907, Иба, Самбалес — 17.03.1957, Баламбан, Себу) — филиппинский политический и государственный деятель, президент страны (1953—1957).

Магсайсай ( филипп. Magsaysay) , Рамон (31.08.1907, Иба, Самбалес — 17.03.1957, Баламбан, Себу) — филиппинский политический и государственный деятель, президент страны (1953—1957). Родился в семье кузнеца и учительницы. В 1932 окончил Институт коммерции при Университете Хосе Рисаля. Работал автомехаником в автобусной компании.

Во время японской оккупации принимал участие в движении сопротивления, создав на западе Лусона партизанский отряд. В 1946 и 1949 избирался от Либеральной партии Филиппин в Палату представителей, в 1950 был назначен министром обороны. Реализовал план борьбы с коммунистическими повстанцами, предусматривавший увеличение помощи крестьянским общинам, что улучшило отношение населения к силам правительства. В 1953 был избран президентом страны от Партии националистов. Первым из президентов принял присягу в национальной рубашке «баронг тагалог», сделав ее популярной в стране. Вел активную борьбу с коррупцией, стремился повысить благосостояние трудящихся, особенно крестьян, через кредитование сельскохозяйственных кооперативов и развитие системы ирригации. Добился выплаты Японией репараций в размере 500 млн долларов США за ущерб, нанесенный стране во время оккупации. С США был подписан так называемый договор Лауреля — Лэнгли, защищавший интересы национального капитала. Для обеспечения эффективности борьбы с коммунизмом в регионе поддержал создание блока СЕАТО (Организация договора о Юго-Восточной Азии). Погиб в авиа­катастрофе во время полета из Манилы в Себу. В 1958 в память о нем по инициативе Джона Рокфеллера-третьего была учреждена премия Магсайсая — наиболее престижная региональная награда, аналог Нобелевской премии в Азии.

Лит. : Ryan A. C. RM: a Biographical Novel of Ramon Magsaysay. Bloomin­gton, 2007. В. А. Погадаев .