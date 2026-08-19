МАГОВ ВОССТАНИЕ Магов восстание — условное обозначение событий весны — лета 522 до н. э. в Ахеменидов государстве.

Магов восстание — условное обозначение событий весны — лета 522 до н. э. в Ахеменидов государстве , известных почти исключительно по двум письменным источникам: внут­реннему/эпиграфическому ( Бехистунская надпись Дария I ) и внешнему/нарративному («История» Геродота). Согласно им, в марте, пользуясь отсутствием в стране Камбиза II , престол Персии захватил маг (мидийский жрец) Гаумата, выдавший себя за Бардию , «разрушил» «святилища» и «отнял» у «народа/народа-войска» ( древнеперс . кара) «достояние: скот, домашнюю челядь, фамильные владения/имущество: и скот, и рабов вместе с домами» (по Бехистунской надписи, пер. В. И. Абаева / М. А.-К. Дандамаева). Стремясь привлечь на свою сторону завоеванные Ахеменидами страны, он освободил их на три года от налогов и повинностей (по Геродоту). Заговор против него представителей 7 знатных персидских родов привел к власти Дария I.

Вопрос о социальном аспекте М. В. спорный. Западная историография начала XX в. видела в нем отражение движения крепостных против аристократии (Э. Херцфельд, Ф. В. Кёниг). В советской науке В. В. Струве и В. О. Тюрин обращали внимание на то, что Гаумата конфисковал собственность у «кара» и, следовательно, действовал в интересах родовой знати. И. Г. Алиев, напротив, считал, что «кара» — знать, против которой выступил Гаумата во главе широкого народного движения. И. М. Дьяконов полагал, что конфискации, произведенные магом, задели интересы лишь части персидской верхушки (родовой, но не придворной и военно-служилой). Религиозная политика магов также трактуется по-разному — как соответствующая (французский ученый Дж. Дармстетер, советские — Дьяконов и Алиев) или противоречащая (Херцфельд, Струве) идеалам зороастризма .

Лит .: Herzfeld E. Smerdis und Pseudo-Smerdis // Archaologische Mitteilungen aus Iran. Bd. V. Вerlin, 1933; Струве В. В. Восстание в Маргиане при Дарии I // Вестник древней истории. 1949. № 2; Дандамаев М. А. - К. Бехистунская надпись и античные авторы о Бардии-Гаумате // Краткие сообщения института народов Азии. Вып. 46. 1962. Т. К. Кораев.