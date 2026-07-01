МАГОСИ
МАГОСИ, Магози - археологическая культура поздней части каменного века (около 15000-7500 годов до нашей эры) на востоке Африки, южнее Сахары, до Восточно-Африканского плоскогорья и Сомали.
Названа по стоянке у деревни Магоси (Уганда), исследовавшейся в 1926 году.
Считалось, что для каменной индустрии Магоси характерны сочетание 2 техник расщепления (Леваллуа и «призматической»), листовидные и треугольные наконечники копий и стрел, микролиты.
Исследования эпонимного памятника в 1960-х годах показали, что из-за позднейших нарушений были смешаны находки двух разновременных слоёв и часть вещей из нижнего (леваллуазского) слоя попала в более поздний.
В современных исследованиях термин «Магоси» для обозначения археологической культуры не применяется.