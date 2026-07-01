МАГОСИ

МАГОСИ, Ма­го­зи - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­ней час­ти ка­мен­но­го ве­ка (около 15000-7500 годов до нашей эры) на вос­то­ке Аф­ри­ки, юж­нее Са­ха­ры, до Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ско­го плос­ко­го­рья и Со­ма­ли.

На­зва­на по сто­ян­ке у деревни Ма­го­си (Уган­да), ис­сле­до­вав­шей­ся в 1926 году.

Счи­та­лось, что для ка­мен­ной ин­ду­ст­рии Ма­го­си ха­рак­тер­ны со­че­та­ние 2 тех­ник рас­ще­п­ле­ния (Ле­вал­луа и « приз­ма­ти­че­ской»), лис­то­вид­ные и тре­уголь­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, мик­ро­ли­ты.

Ис­сле­до­ва­ния эпо­ним­но­го па­мят­ни­ка в 1960-х годах по­ка­за­ли, что из-за позд­ней­ших на­ру­ше­ний бы­ли сме­ша­ны на­ход­ки двух раз­но­вре­мен­ных сло­ёв и часть ве­щей из ниж­не­го (ле­вал­лу­аз­ско­го) слоя по­па­ла в бо­лее позд­ний.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях тер­мин «Ма­го­си» для обозначения археологической куль­туры не при­ме­ня­ет­ся.

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