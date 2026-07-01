МАГНУС VI ЗАКОНОДАТЕЛЬ

МАГНУС VI ЗАКОНОДАТЕЛЬ, Маг­нус Хо­конс­сон Ла­га­бё­тер - ко­роль Нор­ве­гии (c 1263 год а ).

Сын норвежского ко­ро­ля Хо­ко­на IV Хо­конс­со­на (1217-1263 годы).

Был же­нат на Ин­ге­борг, до­че­ри датского ко­ро­ля Эри­ка IV (1232-1250 годы, до 1241 года соправитель Вальдемара II).

Объ­яв­лен ко­ро­лём в 1257 году, ко­роно­ван в 1261 году, всту­пил на пре­стол по­сле смер­ти от­ца в 1263 году.

От­ка­зал­ся от про­дол­же­ния от­цов­ской по­ли­ти­ки за­вое­ва­ния но­вых зе­мель, в 1266 году под­пи­сал в городе Перт мир­ный до­го­вор с шотландским ко­ро­лём Алек­сан­дром III (1249-1286 годы), по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го ус­ту­пил Шот­лан­дии Геб­рид­ские острова и остров Мэн за вы­куп в 4 тысяч ма­рок и вы­пла­ту шот­ланд­ца­ми еже­год­ной по­да­ти в раз­ме­ре 100 ма­рок; в свою оче­редь Шот­лан­дия при­зна­ла при­над­леж­ность к Нор­ве­гии Орк­ней­ских и Шет­ланд­ских ост­ро­вов.

Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию со­труд­ни­че­ст­ва Нор­ве­гии с Ган­зой , да­ро­вал ган­зей­ским куп­цам ряд тор­го­вых при­ви­ле­гий.

Стре­мясь по­кон­чить с пре­тен­зия­ми на пре­стол удель­ной зна­ти, Магнус VI за­ко­но­да­тель­но за­кре­пил прин­цип не­де­ли­мо­сти норвежского ко­ро­лев­ст­ва и пра­ви­ло его на­сле­до­ва­ния стар­шим сы­ном ко­ро­ля.

Ввёл в дей­ст­вие но­вый об­ще­ нор­веж­ский свод за­ко­нов (1274 год), а так­же сво­ды за­ко­нов для Ис­лан­дии и Фа­рер­ских островов, но­вое го­род­ское пра­во (1276 год) и за­ко­ны, ка­саю­щие­ся тор­гов­ли, при­виле­гий и обя­зан­но­стей зна­ти.

По­пыт­ка Магнуса VI ог­ра­ни­чить пра­ва Церк­ви на­толк­ну­лась на со­про­тив­ле­ние ар­хи­епископа Трон­хейм­ско­го (Ни­да­рос­ско­го) Йо­на Рау­де (1268-1282 годы). В 1277 году Магнус VI до­стиг с ним ком­про­мис­са, при­знав за Цер­ко­вью в Нор­ве­гии пра­во су­да и об­ла­да­ния при­ви­ле­гия­ми и им­му­ни­те­та­ми в об­мен на её от­каз от вме­ша­тель­ст­ва в де­ла пре­сто­ло­нас­ле­дия.