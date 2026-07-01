МАГНУС VI ЗАКОНОДАТЕЛЬ
МАГНУС VI ЗАКОНОДАТЕЛЬ, Магнус Хоконссон Лагабётер - король Норвегии (c 1263 года).
Сын норвежского короля Хокона IV Хоконссона (1217-1263 годы).
Был женат на Ингеборг, дочери датского короля Эрика IV (1232-1250 годы, до 1241 года соправитель Вальдемара II).
Объявлен королём в 1257 году, коронован в 1261 году, вступил на престол после смерти отца в 1263 году.
Отказался от продолжения отцовской политики завоевания новых земель, в 1266 году подписал в городе Перт мирный договор с шотландским королём Александром III (1249-1286 годы), по условиям которого уступил Шотландии Гебридские острова и остров Мэн за выкуп в 4 тысяч марок и выплату шотландцами ежегодной подати в размере 100 марок; в свою очередь Шотландия признала принадлежность к Норвегии Оркнейских и Шетландских островов.
Содействовал развитию сотрудничества Норвегии с Ганзой, даровал ганзейским купцам ряд торговых привилегий.
Стремясь покончить с претензиями на престол удельной знати, Магнус VI законодательно закрепил принцип неделимости норвежского королевства и правило его наследования старшим сыном короля.
Ввёл в действие новый обще норвежский свод законов (1274 год), а также своды законов для Исландии и Фарерских островов, новое городское право (1276 год) и законы, касающиеся торговли, привилегий и обязанностей знати.
Попытка Магнуса VI ограничить права Церкви натолкнулась на сопротивление архиепископа Тронхеймского (Нидаросского) Йона Рауде (1268-1282 годы). В 1277 году Магнус VI достиг с ним компромисса, признав за Церковью в Норвегии право суда и обладания привилегиями и иммунитетами в обмен на её отказ от вмешательства в дела престолонаследия.