МАГНУС VI ИСПРАВИТЕЛЬ ЗАКОНОВ (LAGABOTER)

С 1263 года король Норвегии, сын Хакона IV и Маргарет, дочери ярла Скуле Бордссона.

Большую часть своего детства провел в Бергене. После смерти в 1257 году его старшего брата Хокона Молодого, стал наследником престола. 11 сентября 1261 года женился на датской принцессе Ингеборг, дочери датского короля Эрика IV. В 1263 году стал королем Норвегии после гибели Хокона IV.

В историю Магнус вошел как Законодатель (Исправитель Законов), чем обязан своей активной деятельности по совершенствованию законодательной системы. В 1274 году был обнародован Земский закон - единый свод законов, который распространялся на всю территорию страны, включая Фарерские и Шетландские острова. Вместе с Ландсловом в ходе реформы были приняты также «Городской закон» (Bylov), «Дружинный устав» (Hirdskrå), новое «Церковное право» (так называемое «Церковное право архиепископа Йона») и ряд других подзаконных актов.

Активная законодательная деятельность Магнуса стала причиной конфликта с архиепископом, который стремился сохранить влияние и самостоятельность церкви.

Во внешней политике Магнус отказался от агрессивного курса своего отца: в 1266 году был заключен Пертский мирный договор, в соответствии с которым Гебридские острова и остров Мэн были переданы Шотландии за 4000 шотландских марок; а Оркнейские и Шетландские острова переходили Норвегии; впервые были определены точные границы со Швецией; поддерживались хорошие отношения с Англией.

Умер 9 мая 1280 года в Бергене после болезни. Трон в двенадцатилетнем возрасте наследовал его сын Эйрик.

Иллюстрации:

Король Магнус VI принимает «Ландслов». Миниатюра из рукописи XIII века.

Автор статьи: Перепечкин К. В.