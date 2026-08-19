МАГНУС ОЛАУС

МАГНУС ОЛАУС (Монс­сон Олаф) - шведский цер­ков­ный дея­тель, кар­то­граф, гео­граф.

Из знат­ной се­мьи.

В 1510-1517 годы по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Вес­те­ро­се, Рос­то­ке и Кёль­не .

В 1518-1519 годы со­про­вож­дал пап­ско­го ле­га­та при объ­ез­де северных рай­онов Нор­ве­гии и Шве­ции . По воз­вра­ще­нии слу­жил ка­но­ни­ком в Уп­пса­ле.

В 1523 году ар­хи­диакон в Стренг­не­се. В том же го­ду по­сле на­зна­че­ния но­во­из­бран­ным шведским ко­ро­лём Гус­та­вом I Ва­зой бра­та М.О. Ио­ган­на (Юха­на) Маг­ну­са ар­хи­епи­ско­пом Уп­псаль­ским (при­ма­сом Шве­ции) на­прав­лен в Рим, где без­ус­пеш­но пы­тал­ся по­лу­чить со­гла­сие Святого Пре­сто­ла на это на­зна­че­ние.

В по­сле­дую­щие го­ды сек­ре­тарь при бра­те (ру­ко­по­ло­жен­ном в ар­хи­епи­ско­пы в 1533 году), не­од­но­крат­но на­прав­лял­ся с ди­пло­ма­тическими мис­сия­ми в другие стра­ны.

По­сле по­бе­ды Ре­фор­ма­ции в Шве­ции вме­сте с бра­том, но­ми­наль­но со­хра­няв­шим сан ар­хи­епи­ско­па, в 1526 году уда­лил­ся в из­гна­ние и в 1527 году по­се­лил­ся в Гдань­ске.

В 1537 году вме­сте с ним пе­ре­ехал в Ман­тую, за­тем в Рим.

В 1538-1540 годы жил в Ве­не­ции, где под­го­то­вил и на­пе­ча­тал несколько эк­зем­п­ля­ров кар­ты Северной Ев­ро­пы, из­вест­ной как «Carta marina».

По­сле смер­ти бра­та в 1544 году на­зна­чен вме­сто не­го ар­хи­епи­ско­пом Упп­саль­ским. В этом ка­че­ст­ве уча­ст­во­вал в Три­дент­ском со­бо­ре 1545-1549 годов .

С 1550 года прак­ти­че­ски без­вы­езд­но жил в Ри­ме, воз­глав­ляя гос­пи­таль при монастыре Святой Бри­гит­ты.

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в со­став­ле­нии «Ин­дек­са за­пре­щён­ных книг», ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал идею Контр­ре­фор­ма­ции в Скандинавских стра­нах.

В 1555 году из­дал на­учный труд «Ис­тория се­вер­ных на­ро­дов» («Historia de gentibus septen­trionalibus»), яв­ляв­ший­ся сво­его ро­да при­ло­же­ни­ем к «Carta marina». В нём из­ло­жил собственные вос­по­ми­на­ния о по­езд­ке по се­ве­ру Скан­ди­нав­ско­го полуострова, ус­лы­шан­ные там ле­ген­ды, дал эт­но­гра­фическое опи­са­ние рай­онов, ко­то­рые по­се­тил, про­ил­лю­ст­ри­ро­вал обы­чаи скан­ди­на­вов мно­же­ст­вом ри­сун­ков.

Труд Магнуса Олауса дол­гое вре­мя ос­та­вал­ся важ­ней­шим ис­точ­ни­ком зна­ний ев­ро­пей­цев о Шве­ции и Скандинавских стра­нах в це­лом.

В XVI-XVII веках «Ис­то­рия се­вер­ных на­ро­дов» бы­ла пе­ре­ве­де­на с ла­ты­ни на италь­ян­ский, немецкий, английский и ни­дерландский язы­ки и вы­дер­жа­ла мно­же­ст­во из­да­ний; на шведский язык впер­вые опуб­ли­ко­ва­на лишь в 1909 году.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей склон­ны счи­тать Магнуса Олауса пер­вым шведским гу­ма­ни­стом.