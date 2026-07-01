МАГНУС I БЛАГОРОДНЫЙ (MAGNUS DEN GODE)

С 1035 года король Норвегии, с 1042 года - король Дании. Незаконнорожденный сын Олафа II Святого и его наложницы Альвхильд.

В 1028 году король Дании Кнуд Великий низложил Олафа, который был вынужден покинуть страну вместе со своей семьей и двором и отправиться в Новгород к Великому князю Ярославу Мудрому. После смерти Олафа в 1030 году, Магнус был усыновлен Ярославом, проживал в Новгороде.

Норвежская знать, недовольная правлением Свена Кнутссона, при поддержке Швеции в 1035 году возвела Магнуса на норвежский престол. Сын Кнуда Великого, Хардекнуд, король Дании, стремился воссоединить свое королевство с норвежским, поэтому в 1040 году началась война, результатом которой стал договор на реке Гета-Эльв. Согласно этому договору, один из королей сможет объединить Данию и Норвегию под своей властью после смерти второго.

В 1042 года умер Хардекнуд, и Магнус стал королем Дании. Магнус долгое время вел борьбу со Свеном II Эстридсеном, племянником Кнуда, который в 1042 году получил титул ярла, но в 1043 году объявил себя конунгом Дании. После нескольких поражений на поле боя Свен был вынужден укрыться в Швеции. Право Магнуса на норвежскую корону также оспаривал Харальд Хардрада, который в результате своей борьбы стал в 1046 году его соправителем.

Магнус неожиданно умер 25 октября 1047 года. При этом, источники не сообщают ни точного места его смерти, ни причин.

Исторические источники:

Saxo Grammaticus. Gesta Danorum: The History of the Danes / ed. Friis-Jensen K. Vol. 1-2. Oxford University Press, 2015;

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Немецкие анналы и хроники X—XI столетий / Пер. И. В. Дьяконова и В. В. Рыбакова. М., 2012;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Иллюстрации:

Король Магнус I. Гравюра XV века.

Автор статьи: Перепечкин К. В.