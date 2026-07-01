МАГНУС ЭРИКССОН

МАГНУС ЭРИКССОН, Маг­нус (II) Эрикс­сон - ко­роль Шве­ции (1319-1363/64 годы), Нор­ве­гии (1319-1355, 1371-1374 годы).

Из ди­на­стии Фоль­кун­гов, по от­цов­ской ли­нии внук шведского ко­ро­ля Маг­ну­са Ам­бар­ный За­мок, по ма­те­ринской ли­нии внук норвежского ко­ро­ля Хо­ко­на (V) Маг­нус­со­на (1299-1319 годы).

В трёх­лет­нем воз­рас­те по­сле смер­ти Хо­ко­на (V) Маг­нус­со­на объ­яв­лен ко­ро­лём Нор­ве­гии, в том же го­ду по­сле смер­ти от­ца гер­цо­га Швед­ско­го Эри­ка Маг­нус­со­на (1282-1318 годы) из­бран ко­ро­лём Шве­ции.

До со­вер­шен­но­ле­тия Магнуса Эрикссона в обо­их го­су­дар­ст­вах пра­ви­ла его мать Ин­ге­борг (умерла в 1361 году), ко­то­рая, стре­мясь ог­ра­ни­чить пра­ва зна­ти и пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов вла­сти, всту­пи­ла с ни­ми в за­тяж­ной кон­фликт. В 1322 году про­тив­ни­ки Ин­ге­борг из сре­ды свет­ских фео­да­лов и выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва до­би­лись при­ня­тия в Шве­ции и Нор­ве­гии за­ко­нов, за­кре­пив­ших различные пра­ви­ла пре­сто­ло­нас­ле­дия в этих двух го­су­дар­ст­вах.

В 1343 году Магнус Эрикссон (пра­вил са­мо­стоя­тель­но с 1332 года) без со­гла­сия зна­ти объ­я­вил сво­их сы­но­вей Эри­ка (XII) Маг­нус­со­на (1339-1359 годы) и Хо­ко­на (VI) Маг­нус­сона (1340-1380 годы) пре­ем­ни­ка­ми со­от­вет­ст­вен­но на шведском и норвежском пре­сто­лах, что при­ве­ло к даль­ней­ше­му обо­ст­ре­нию кон­флик­та. В Шве­ции феодальная ари­сто­кра­тия в 1352 году объ­я­ви­ла ко­ро­лев­скую власть вы­бор­ной.

Про­ти­во­стоя­ние ме­ж­ду про­ти­во­бор­ст­вую­щи­ми сто­ро­на­ми ста­ло от­кры­тым, по­сле то­го как Магнус Эрикссон в 1355 году пе­ре­дал Хо­ко­ну (VI) Маг­нус­со­ну, дос­тиг­ше­му по норвежским за­ко­нам в 14 лет со­вер­шен­но­ле­тия, управ­ле­ние Нор­ве­ги­ей. Шведской зна­ти уда­лось скло­нить на свою сто­ро­ну Эри­ка (XII) Маг­нус­со­на, не по­лу­чив­ше­го от от­ца ана­ло­гич­ных пол­но­мо­чий.

В на­чав­шей­ся вой­не Магнус Эрикссон и Хо­кон (VI) Маг­нус­сон бы­ли под­дер­жа­ны датским ко­ро­лём Валь­де­ма­ром IV Ат­тер­да­гом, а Эрик (XII) Маг­нус­сон - гер­цо­гом Мек­лен­бург­ским.

В 1357 году Эрик был воз­ве­дён шведской зна­тью на пре­стол, од­на­ко Магнус Эрикссон от­ка­зал­ся при­знать это ре­ше­ние.

По­сле смер­ти Эри­ка в 1359 году Да­ния и Мек­лен­бург за­клю­чи­ли со­юз про­тив Магнуса Эрикссона и к 1361 году за­ня­ли зна­чительную часть тер­ри­то­рии Шве­ции (Ско­не, Бле­кин­ге, остров Гот­ланд).

В 1363 году шведские со­сло­вия пред­ло­жи­ли ко­ро­ну Альб­рех­ту Мек­лен­бург­ско­му (из­бран ко­ро­лём в феврале 1364 года).

В марте 1365 года в бит­ве при Га­те Магнус Эрикссон был пле­нён Альб­рех­том Мек­лен­бург­ским и вы­ку­п­лен Хо­ко­ном (VI) Маг­нус­со­ном толь­ко в 1371 году. В по­след­ние го­ды жиз­ни был его со­пра­ви­те­лем.

Уто­нул в Бём­мель­фьор­де у бе­ре­гов Нор­ве­гии в ре­зуль­та­те ко­раб­ле­кру­ше­ния. По дру­гой вер­сии, воз­глав­ляя на­бег на русские зем­ли, по­тер­пел ко­раб­ле­кру­ше­ние на Ла­дож­ском озере, был спа­сён мо­на­ха­ми Ва­ла­ам­ско­го монастыря, при­нял пра­во­сла­вие и по­стриг и впо­след­ст­вии был по­хо­ро­нен на ста­ром брат­ском клад­би­ще Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря.