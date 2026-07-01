МАГНУС ЭРИКССОН
МАГНУС ЭРИКССОН, Магнус (II) Эрикссон - король Швеции (1319-1363/64 годы), Норвегии (1319-1355, 1371-1374 годы).
Из династии Фолькунгов, по отцовской линии внук шведского короля Магнуса Амбарный Замок, по материнской линии внук норвежского короля Хокона (V) Магнуссона (1299-1319 годы).
В трёхлетнем возрасте после смерти Хокона (V) Магнуссона объявлен королём Норвегии, в том же году после смерти отца герцога Шведского Эрика Магнуссона (1282-1318 годы) избран королём Швеции.
До совершеннолетия Магнуса Эрикссона в обоих государствах правила его мать Ингеборг (умерла в 1361 году), которая, стремясь ограничить права знати и представительных органов власти, вступила с ними в затяжной конфликт. В 1322 году противники Ингеборг из среды светских феодалов и высшего духовенства добились принятия в Швеции и Норвегии законов, закрепивших различные правила престолонаследия в этих двух государствах.
В 1343 году Магнус Эрикссон (правил самостоятельно с 1332 года) без согласия знати объявил своих сыновей Эрика (XII) Магнуссона (1339-1359 годы) и Хокона (VI) Магнуссона (1340-1380 годы) преемниками соответственно на шведском и норвежском престолах, что привело к дальнейшему обострению конфликта. В Швеции феодальная аристократия в 1352 году объявила королевскую власть выборной.
Противостояние между противоборствующими сторонами стало открытым, после того как Магнус Эрикссон в 1355 году передал Хокону (VI) Магнуссону, достигшему по норвежским законам в 14 лет совершеннолетия, управление Норвегией. Шведской знати удалось склонить на свою сторону Эрика (XII) Магнуссона, не получившего от отца аналогичных полномочий.
В начавшейся войне Магнус Эрикссон и Хокон (VI) Магнуссон были поддержаны датским королём Вальдемаром IV Аттердагом, а Эрик (XII) Магнуссон - герцогом Мекленбургским.
В 1357 году Эрик был возведён шведской знатью на престол, однако Магнус Эрикссон отказался признать это решение.
После смерти Эрика в 1359 году Дания и Мекленбург заключили союз против Магнуса Эрикссона и к 1361 году заняли значительную часть территории Швеции (Сконе, Блекинге, остров Готланд).
В 1363 году шведские сословия предложили корону Альбрехту Мекленбургскому (избран королём в феврале 1364 года).
В марте 1365 года в битве при Гате Магнус Эрикссон был пленён Альбрехтом Мекленбургским и выкуплен Хоконом (VI) Магнуссоном только в 1371 году. В последние годы жизни был его соправителем.
Утонул в Бёммельфьорде у берегов Норвегии в результате кораблекрушения. По другой версии, возглавляя набег на русские земли, потерпел кораблекрушение на Ладожском озере, был спасён монахами Валаамского монастыря, принял православие и постриг и впоследствии был похоронен на старом братском кладбище Валаамского монастыря.