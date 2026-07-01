МАГНУС АМБАРНЫЙ ЗАМОК
Магнус Амбарный Замок (Магнус Ладулос, швед. Magnus Ladulas, Магнус Биргерссон) (ок. 1240 — 18.12.1290, замок Нес на о. Висингсё, Швеция) — король Швеции (с 1275), сын правителя Швеции ярла Биргера и Ингеборг Эриксдоттер.
МАГНУС АМБАРНЫЙ ЗАМОК, Магнус Биргерссон - король Швеции (с 1275 года).
Из династии Фолькунгов, сын Биргера Ярля.
Став в 1266 году после смерти отца ярлом, попытался сохранить за собой широкий круг отцовских полномочий, однако натолкнулся на сопротивление своего старшего брата - короля (с 1250 года) Вальдемара (I) Биргерссона.
В 1275 году нанёс поражение Вальдемару в битве при Хове, после чего тот бежал в Норвегию, а Магнус Амбарный Замок взошёл на шведский престол (коронован 24 мая 1276 года в Уппсале).
К 1280 году подавил оппозицию в среде шведской знати и добился примирения с Вальдемаром.
Ввёл запрет на феодальные усобицы и кровную месть.
В сентябре 1280 года в Альснё издал статут, которым освободил епископов, рыцарей и оруженосцев от обязанности снабжать всем необходимым короля и его свиту во время поездок по стране (чем, видимо, заслужил своё прозвище), а также освободил архиепископов, епископов и членов своей свиты от уплаты королевских налогов и штрафов.
В 1281 году освободил Церковь от уплаты прочих налогов и податей, обязал всех владельцев и держателей церковных земель вносить платежи не в государственную, а в церковную казну.
В 1284 году добился утверждения в качестве своего преемника малолетнего сына Биргера Магнуссона (родился в 1280 году, король Швеции в 1290-1318 годы) и сформировал из представителей знати и духовенства Государственный совет, в обязанности которого входило в случае гибели Магнуса Амбарного Замка управление страной до достижения Биргером совершеннолетия.
Учреждение Государственного совета, закреплённое в 1284 году так называемыми Шеннингескими статутами, способствовало усилению королевской власти и стало важным шагом на пути к созданию системы централизованного управления шведским королевством.
В 1285-1288 годы заключил ряд договоров с островом Готланд, по которым он окончательно перешёл под власть Швеции.