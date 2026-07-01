МАГНУС АМБАРНЫЙ ЗАМОК Магнус Амбарный Замок (Магнус Ладулос, швед. Magnus Ladulas, Магнус Биргерссон) (ок. 1240 — 18.12.1290, замок Нес на о. Висингсё, Швеция) — король Швеции (с 1275), сын правителя Швеции ярла Биргера и Ингеборг Эриксдоттер.

МАГНУС АМБАРНЫЙ ЗАМОК, Маг­нус Бир­герс­сон​ - ко­роль Шве­ции (с 1275 год а ).

Из ди­на­стии Фоль­кун­гов, сын Бир­ге­ра Яр­ля.

Став в 1266 году по­сле смер­ти от­ца яр­лом , по­пы­тал­ся со­хра­нить за со­бой ши­ро­кий круг от­цов­ских пол­но­мо­чий, од­на­ко на­толк­нул­ся на со­про­тив­ле­ние сво­его стар­ше­го бра­та - ко­ро­ля (с 1250 года) Валь­де­ма­ра (I) Бир­герс­со­на .

В 1275 году на­нёс по­ра­же­ние Валь­де­ма­ру в бит­ве при Хо­ве, по­сле че­го тот бе­жал в Нор­ве­гию , а Магнус Амбарный Замок взо­шёл на шведский пре­стол (ко­ро­но­ван 24 мая 1276 года в Уп­пса­ле).

К 1280 году по­да­вил оп­по­зи­цию в сре­де шведской зна­ти и до­бил­ся при­ми­ре­ния с Валь­де­ма­ром.

Ввёл за­прет на феодальные усо­би­цы и кров­ную месть.

В сентябре 1280 года в Альс­нё из­дал ста­тут, ко­то­рым ос­во­бо­дил епи­ско­пов, ры­ца­рей и ору­же­нос­цев от обя­зан­но­сти снаб­жать всем не­об­хо­ди­мым ко­ро­ля и его сви­ту во вре­мя по­ез­док по стра­не (чем, ви­ди­мо, за­слу­жил своё про­зви­ще), а так­же ос­во­бо­дил ар­хи­епи­ско­пов, епи­ско­пов и чле­нов сво­ей сви­ты от уп­ла­ты ко­ро­лев­ских на­ло­гов и штра­фов.

В 1281 году ос­во­бо­дил Цер­ковь от уп­ла­ты про­чих на­ло­гов и по­да­тей, обя­зал всех вла­дель­цев и дер­жа­те­лей цер­ков­ных зе­мель вно­сить пла­те­жи не в го­су­дар­ст­вен­ную, а в цер­ков­ную каз­ну.

В 1284 году до­бил­ся ут­вер­жде­ния в ка­че­ст­ве сво­его пре­ем­ни­ка ма­ло­лет­не­го сы­на Бир­ге­ра Маг­нус­со­на (родился в 1280 году, ко­роль Шве­ции в 1290-1318 годы) и сфор­ми­ро­вал из пред­ста­ви­те­лей зна­ти и ду­хо­вен­ст­ва Государственный со­вет, в обя­зан­но­сти ко­то­ро­го вхо­ди­ло в слу­чае ги­бе­ли Магнуса Амбарного Замка управ­ле­ние стра­ной до дос­ти­же­ния Бир­ге­ром со­вер­шен­но­ле­тия.

Уч­ре­ж­де­ние Государственного со­ве­та, за­кре­п­лён­ное в 1284 году так называемыми Шен­нин­ге­ски­ми ста­ту­та­ми, спо­соб­ст­во­ва­ло уси­ле­нию ко­ро­лев­ской вла­сти и ста­ло важ­ным ша­гом на пу­ти к соз­да­нию сис­те­мы цен­тра­ли­зованного управ­ле­ния шведским ко­ро­лев­ст­вом.

В 1285-1288 годы за­клю­чил ряд до­го­во­ров с островом Гот­ланд, по ко­то­рым он окон­ча­тель­но пе­ре­шёл под власть Шве­ции.