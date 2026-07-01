МАГНИФИКАТ

МАГНИФИКАТ - сла­во­сло­вие Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, од­на из пес­ней биб­лей­ских.

Вы­даю­щий­ся об­ра­зец мо­лит­во­слов­ной про­зы, Магнификат му­зы­каль­но во­пло­тил­ся в цер­ков­ной мо­но­дии ка­то­ли­ков (смотри в статье Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ).

Из­вест­ны рас­пе­вы сти­хов Магнификат (как пра­ви­ло, 1-го, но так­же и обо­соб­лен­ных по­сле­дую­щих) в фор­мах боль­шо­го рес­пон­со­рия (res­pon­sorium prolixum), трак­та, вер­са, ал­ли­луйи, ан­ти­фо­на и других. Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чил фор­муль­ный рас­пев (с эле­мен­та­ми ме­лиз­ма­ти­ки)

Магнификат по ти­пу псал­мо­во­го то­на (смотри Псал­мо­дия ).

Пе­ние Магнификат вме­сте с об­рам­ляю­щим его ан­ти­фо­ном (на собственно текст) со­став­ля­ло ли­тур­гическую и дра­ма­тур­гическую куль­ми­на­цию ка­то­лической ве­чер­ни.

С середины XV века из­вест­ны мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки Магнификат, в том числе в тех­ни­ке фо­бур­до­на (Дж. Дан­стейбл, Г. Дю­фаи, Ж. Бен­шуа, Р. Фэр­факс). По­ли­фо­нические ком­по­зи­ции на текст Магнификат дос­тиг­ли рас­цве­та в XVI веке (Жос­кен Де­пре, Т.Л. де Вик­то­рия, К. де Мо­ра­лес и другие; у Дж.П. да Па­ле­ст­ри­ны бо­лее 30, у О.ди Лас­со около 100 Магнификат).

Ком­по­зиционной ос­но­вой во­каль­но­го мно­го­го­ло­сия в ре­нес­санс­ном Магнификат бы­ла «за­дан­ная ме­ло­дия» (кан­тус фир­мус) в од­ном из псал­мо­вых то­нов ка­то­лического оби­хо­да (от­сю­да обо­зна­че­ния «Маг­ни­фи­кат третье­го то­на» и тому подобное). Час­то мно­го­го­лос­но об­ра­ба­ты­ва­лись толь­ко чёт­ные сти­хи (не­чёт­ные по тра­ди­ции ис­пол­ня­лись од­но­го­лос­но или со­дер­жа­ли ин­ст­ру­мен­таль­ные ин­тер­ме­дии).

В лю­те­ран­ском бо­го­слу­же­нии рас­пев Магнификат (в немецком пе­ре­во­де М. Лю­те­ра «Meine Seele erhebt den Herrn») уст­ро­ен по струк­тур­ной мо­де­ли ка­то­лического псал­мо­во­го то­на. Рель­еф­ную ме­ло­дию «не­мец­ко­го Магнификат» западные ис­сле­до­ва­те­ли воз­во­дят к ла­до­во пе­ре­мен­но­му, так называемому блу­ж­даю­ще­му, то­ну (tonus peregrinus). Её ис­поль­зо­ва­ли И.С. Бах (в кан­та­те «Meine Seele erhebt den Herrn» BWV 10), И.М. Гайдн , В.А. Мо­царт (в Ре­к­вие­ме и ора­то­рии «Ос­во­бож­дён­ная Ве­ту­лия»).

С XVII века хо­ро­вые раз­де­лы Магнификат за­час­тую че­ре­до­ва­лись с соль­ны­ми ария­ми и ан­самб­ля­ми, что спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию Магнификат в кон­церт­ный музыкальный жанр (с конца XVIII века). Ком­по­зи­ции на текст Магнификат в XVII-XVIII веков соз­да­ва­ли К. Мон­те­вер­ди, Г. Шютц, А. Ви­валь­ди , И.С. Бах (ему при­над­ле­жит из­вест­ный М. D-dur), Мо­царт (в ран­них цер­ков­ных со­чи­не­ни­ях); в XIX веке - Ф. Мен­дель­сон.

Ин­те­рес к Магнификат, угас­ший в середине XIX века, воз­ро­дил­ся в XX веке (Р. Во­ан-Уиль­ямс, А. Хо­ва­несс, Дж. Та­ве­нер, К. Пен­де­рец­кий, А. Пярт, В. И. Мар­ты­нов).

Пыш­ные ба­роч­ные и ре­нес­санс­ные Магнификат до­ны­не ис­пол­ня­ют­ся в ка­то­лических и про­тес­тант­ских церк­вах по боль­шим празд­ни­кам для ук­ра­ше­ния бо­го­слу­же­ния. Осо­бую раз­но­вид­ность со­став­ля­ют Магнификат для ор­га­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем тра­диционных ме­ло­дий в ка­че­ст­ве кан­тус фир­мус (Дж. Фре­ско­баль­ди, С. Шейдт, И. Па­хель­бель).

Песнь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (в пе­ре­во­де с греческого на цер­ков­но­сла­вян­ский) с при­бав­ле­ни­ем мо­лит­вы «Че­ст­ней­шую» в ка­че­ст­ве при­пе­ва вхо­дит в со­став пра­во­слав­но­го Все­нощ­но­го бде­ния.

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