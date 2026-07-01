МАГНИФИКАТ
МАГНИФИКАТ - славословие Пресвятой Богородицы, одна из песней библейских.
Выдающийся образец молитвословной прозы, Магнификат музыкально воплотился в церковной монодии католиков (смотри в статье Григорианский хорал).
Известны распевы стихов Магнификат (как правило, 1-го, но также и обособленных последующих) в формах большого респонсория (responsorium prolixum), тракта, верса, аллилуйи, антифона и других. Наибольшее распространение получил формульный распев (с элементами мелизматики)
Магнификат по типу псалмового тона (смотри Псалмодия).
Пение Магнификат вместе с обрамляющим его антифоном (на собственно текст) составляло литургическую и драматургическую кульминацию католической вечерни.
С середины XV века известны многоголосные обработки Магнификат, в том числе в технике фобурдона (Дж. Данстейбл, Г. Дюфаи, Ж. Беншуа, Р. Фэрфакс). Полифонические композиции на текст Магнификат достигли расцвета в XVI веке (Жоскен Депре, Т.Л. де Виктория, К. де Моралес и другие; у Дж.П. да Палестрины более 30, у О.ди Лассо около 100 Магнификат).
Композиционной основой вокального многоголосия в ренессансном Магнификат была «заданная мелодия» (кантус фирмус) в одном из псалмовых тонов католического обихода (отсюда обозначения «Магнификат третьего тона» и тому подобное). Часто многоголосно обрабатывались только чётные стихи (нечётные по традиции исполнялись одноголосно или содержали инструментальные интермедии).
В лютеранском богослужении распев Магнификат (в немецком переводе М. Лютера «Meine Seele erhebt den Herrn») устроен по структурной модели католического псалмового тона. Рельефную мелодию «немецкого Магнификат» западные исследователи возводят к ладово переменному, так называемому блуждающему, тону (tonus peregrinus). Её использовали И.С. Бах (в кантате «Meine Seele erhebt den Herrn» BWV 10), И.М. Гайдн, В.А. Моцарт (в Реквиеме и оратории «Освобождённая Ветулия»).
С XVII века хоровые разделы Магнификат зачастую чередовались с сольными ариями и ансамблями, что способствовало превращению Магнификат в концертный музыкальный жанр (с конца XVIII века). Композиции на текст Магнификат в XVII-XVIII веков создавали К. Монтеверди, Г. Шютц, А. Вивальди, И.С. Бах (ему принадлежит известный М. D-dur), Моцарт (в ранних церковных сочинениях); в XIX веке - Ф. Мендельсон.
Интерес к Магнификат, угасший в середине XIX века, возродился в XX веке (Р. Воан-Уильямс, А. Хованесс, Дж. Тавенер, К. Пендерецкий, А. Пярт, В. И. Мартынов).
Пышные барочные и ренессансные Магнификат доныне исполняются в католических и протестантских церквах по большим праздникам для украшения богослужения. Особую разновидность составляют Магнификат для органа с использованием традиционных мелодий в качестве кантус фирмус (Дж. Фрескобальди, С. Шейдт, И. Пахельбель).
Песнь Пресвятой Богородицы (в переводе с греческого на церковнославянский) с прибавлением молитвы «Честнейшую» в качестве припева входит в состав православного Всенощного бдения.