МАГНЕСИЯ-НА-МЕАНДРЕ Магнесия-на-Меандре (греч. Μαγνησία ἡ πρὸς Μαιάνδρῳ, Μαγνησία ἡ ἐπὶ Μαιάνδρῳ) — древнегреческий город в Ионии (юго-западная часть Малой Азии).

Магнесия-на-Меандре ( греч . Μαγνησία ἡ πρὸς Μαιάνδρῳ, Μαγνησία ἡ ἐπὶ Μαιάνδρῳ) — древнегреческий город в Ионии (юго-западная часть Малой Азии), первоначально располагался в долине р. Лефей (приток Меандра), позднее был перенесен ближе к подножию горы Форакс (недалеко от современной деревни Текин в Турции).

Существует несколько версий легендарно-мифологической традиции об основании М.-н.-М. Согласно одной из них, сохраненной Страбоном (XIV. 1. 11, 39—40), город был основан выходцами из фессалийской Магнесии (в честь которой и было названо новое поселение эолийцев) и Крита . Об участии критянина Левкиппа в основании М.-н.-М. упоминается в эллинистической надписи, найденной при раскопках города (In. v. Magn., № 20). Опираясь на данную версию, некоторые исследователи допускают существование минойского поселения II тысячелетия до н. э. на месте М.-н.-М., но это предположение не подтверждено археологически. Другая легенда связывает заселение М.-н.-М. с так называемой ионийской колонизацией. Армянская и Иеронимова версии «Хроники» Евсевия относят основание М.-н.-М. ионийцами к 1053 до н. э. Находки протогеометрической керамики иногда расцениваются как подтверждение существования ионийского поселения на месте М.-н.-М. в столь раннее время. По свидетельству нарративных источников, в VII в. до н. э. в результате завоеваний лидийского царя Гигеса М.-н.-М. вошла в состав Лидии , а в 644 до н. э. была разрушена киммерийцами. На месте разрушенного туземного поселения выходцы из Милета (по другой версии, из Эфеса ) отстроили и заселили город заново. Хотя М.-н.-М. располагалась в Ионии, она не входила в Ионийский союз, так как считалась изначально эолийской. С 545 до н. э. и до 334 до н. э. (до похода Александра Македонского ) М.-н.-М. находилась под властью персов и управлялась сатрапами , однако на протяжении долгого времени пользовалась относительной автономией. В 465—459 до н. э. вассальным правителем М.-н.-М. был назначен бежавший из Афин в Персию Фемистокл . В эпоху эллинизма М.-н.-М. подпадала под власть различных государств: с 240 до н. э. была в составе государства Селевкидов , а с 189 до н. э. — Пергама . После того как в 133 до н. э. Пергам по завещанию Аттала III перешел к Риму и стал частью провинции Азия, М.-н.-М. также оказалась под властью Рима. В 262 н. э. М.-н.-М. была разграблена и сожжена готами.

Археологические исследования города начались еще в XIX в. и проводились европейскими учеными. В ходе раскопок были вскрыты агора, руины храмов Артемиды, Зевса, пританей. Хорошая сохранность скульптур, фризов храмов, надписей с агоры, капителей колонн объясняется тем, что развалины М.-н.-М. долгое время находились под толстым слоем аллювиальных наносов. С 1980-х исследование М.-н.-М. продолжили турецкие археологи.

Среди античных памятников М.-н.-М. наиболее известен храм Артемиды Левкофриены (II в. до н. э.) — творение архитектора Гермогена из Алабанды.

Лит. : Bingol O . Neue Forschungen in Magnesia am Maander // Neue Forschungen zu Ionien: Fahri Isik zum 60. Geburtstag gewidmet / Hrsg. von Elmar Schwertheim und Engelbert Winter. Bonn, 2005; Лаптева М. Ю . У истоков древнегреческой цивилизации: Иония XI—VI вв. до н. э. СПб., 2009. Е. И. Соломатина.