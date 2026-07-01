МАГНАТЫ

МАГНАТЫ - пред­ста­ви­те­ли наи­бо­лее ро­до­ви­той и бо­га­той час­ти верх­них сло­ёв об­ще­ст­ва в не­ко­то­рых стра­нах средневековой Ев­ро­пы.

В Ита­лии - бо­га­тая и знат­ная часть на­се­ле­ния го­ро­дов; тер­мин «магнаты» вве­дён для её от­де­ле­ния от основной мас­сы городского на­се­ле­ния (popolo) и свя­зан с при­ня­ти­ем в ря­де го­ро­дов за­ко­нов, на­прав­лен­ных про­тив магнатов.

Чёт­ко­го оп­ре­де­ле­ния по­ня­тию «магнаты» не да­ва­лось, обыч­но под ни­ми по­ни­ма­лись бо­га­тые и знат­ные се­мьи, сфор­ми­ро­вав­шие­ся ещё до воз­ник­но­ве­ния городских ком­мун. Ре­же под магнатами по­ни­ма­лись тор­го­вая вер­хуш­ка и бан­ки­ры, при­об­ре­тав­шие име­ния, дво­рян­ские ти­ту­лы и пе­ре­ни­мав­шие стиль жиз­ни ста­рой ари­сто­кра­тии.

В Венг­рии магнатами на­зы­ва­ли вер­хуш­ку дво­рян­ст­ва (около 40-50 се­мей), иг­рав­шую ве­ду­щую роль в по­ли­тической жиз­ни стра­ны.

В Зо­ло­той бул­ле 1222 магнты оп­ре­де­ле­ны тер­ми­ном «nobiles» в про­ти­во­вес слу­жи­ло­му дво­рян­ст­ву.

В XIV-XV веках к магнатам при­чис­ля­ли но­си­те­лей ти­ту­лов кня­зя , гра­фа и ба­ро­на.

В Но­вое вре­мя магнаты со­ста­ви­ли отдельную па­ла­ту венгерского пар­ла­мен­та (в 1861-1918 годы вы­пол­ня­ла функ­ции верх­ней па­ла­ты).

В Ре­чи По­спо­ли­той магнаты - ду­хов­ные и свет­ские се­на­то­ры, государственные со­вет­ни­ки (рад­ные па­ны), по­том­ки ли­товских кня­зей, а так­же пред­ста­ви­те­ли наи­бо­лее влия­тель­ных польских ари­сто­кра­тических ро­дов, имев­шие на­ря­ду с дво­рян­ским ти­ту­лом круп­ную зе­мель­ную соб­ст­вен­ность.

В XX веке тер­мин «магнаты» стал ис­поль­зо­вать­ся в пе­ре­нос­ном смыс­ле для обо­зна­че­ния пред­ста­ви­те­лей круп­но­го промышленного и фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)