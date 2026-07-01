МАГНАТЫ
МАГНАТЫ - представители наиболее родовитой и богатой части верхних слоёв общества в некоторых странах средневековой Европы.
В Италии - богатая и знатная часть населения городов; термин «магнаты» введён для её отделения от основной массы городского населения (popolo) и связан с принятием в ряде городов законов, направленных против магнатов.
Чёткого определения понятию «магнаты» не давалось, обычно под ними понимались богатые и знатные семьи, сформировавшиеся ещё до возникновения городских коммун. Реже под магнатами понимались торговая верхушка и банкиры, приобретавшие имения, дворянские титулы и перенимавшие стиль жизни старой аристократии.
В Венгрии магнатами называли верхушку дворянства (около 40-50 семей), игравшую ведущую роль в политической жизни страны.
В Золотой булле 1222 магнты определены термином «nobiles» в противовес служилому дворянству.
В XIV-XV веках к магнатам причисляли носителей титулов князя, графа и барона.
В Новое время магнаты составили отдельную палату венгерского парламента (в 1861-1918 годы выполняла функции верхней палаты).
В Речи Посполитой магнаты - духовные и светские сенаторы, государственные советники (радные паны), потомки литовских князей, а также представители наиболее влиятельных польских аристократических родов, имевшие наряду с дворянским титулом крупную земельную собственность.
В XX веке термин «магнаты» стал использоваться в переносном смысле для обозначения представителей крупного промышленного и финансового капитала.