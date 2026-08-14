МАГЛЕМОЗЕ
МАГЛЕМОЗЕ - археологическая культура мезолита (VII-V-е тысячелетие до нашей эры) на северо-востоке Британских островов (памятники типа Стар-Карр), в Южной и Центральной Скандинавии, на Ютландском полуострове, Северо-Германской низменности, в Южной и Юго-Восточной Прибалтике.
Названа по торфяниковому поселению (от датского magle mose - большое болото) близ современного города Муллеруп (Дания), исследовавшемуся в начале XX века Г. Сарау.
Поселения на берегах рек и озёр; изучались остатки небольших наземных жилищ, в том числе с очагом.
Для каменного инвентаря показательны ланцетовидные, ромбовидные, «маглемозские» (с притупленной спинкой, есть и с ретушью на черешке; рисунок, 1, 2) острия, топоры, тёсла; первичное расщепление направлено на получение пластин с конических ядрищ. Из кости и рога делали наконечники стрел, гарпунов, рыболовные крючки, мотыги, топоры, рукояти и муфты для орудий. Известны вещи из дерева: фрагменты луков, древков стрел, лодки-однодревки, вёсла. Есть находки обработанного янтаря.
В основе хозяйства - охота (лось, бобр, кабан, утка, лебедь и другое), рыболовство, собирательство (лесной орех и другое).
Была известна собака.
Генезис культуры Маглемозе неясен; в Южной Скандинавии, Ютландии, на южном побережье Балтийского моря она сменяет Аренсбургскую культуру финального палеолита.
Часть территории Маглемозе была затоплена вследствие морской трансгрессии, что вызвало отток населения на юг и восток.
Продолжателями традиций Маглемозе считаются позднемезолитическая культура Конгемозе на юге Скандинавии и в Ютландии, яниславицкая культура и другие.