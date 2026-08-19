МАГИЯ
МАГИЯ - обряды, связанные с верой в способность человека достигать практической цели с помощью сверхъестественных сил.
Профессиональное занятие магией - колдовство.
В эволюционистских теориях магия рассматривается как древнейшая стадия развития религии или предшествующая религии форма верований. Дж. Фрэзер выделял 3 стадии умственного развития человечества: магия, религия, наука. В магии могут использоваться естественно-научные знания, в некоторых случаях она косвенно может способствовать их развитию (смотри, например, Алхимия). С религией магией сближает обращение к сверхъестественным силам, однако главная цель религии - связь человека с божеством - коренным образом отличается от цели магических практик: получение практических выгод в земной жизни.
По своей направленности магия может подразделяться на «белую» (доброжелательную) и «чёрную» (вредоносную, или «порчу»).
По своим задачам магия делится: на производственную (охотничью, строительную, обряды, связанные с тем или иным ремеслом, аграрную - смотри Аграрные культы); плодородия (направленную на повышение плодородия людей и животных; смотри Плодородия культ); лечебную (знахарство); очистительную (люстрация); охранительную (предохраняющую от бедствий, болезней, «порчи» и тому подобное); любовную («приворотные» и «отворотные» обряды); гадательную (смотри Гадание; к гадательной магии по ряду признаков может быть отнесена астрология); метеорологическую, или магию погоды, и другую.
По типу связи между магическим действием и его объектом различаются гомеопатическая магия (симильная, имитативная, магия подобия), предполагающая сходство между ними (например, для причинения вреда человеку используют его изображения, для вызывания дождя льют воду), и контагиозная магия (парциальная), основанная на контакте предметов магического действия и его объекта (например, для причинения вреда человеку совершают действия с его одеждой, волосами, ногтями и тому подобное); иногда выделяют инициальную магию, в которой магическое действие символизирует начало желаемого действия (например, для причинения вреда в сторону человека направляют стрелу).
Магические обряды часто включают словесные тексты (заговоры), изобразительную деятельность, музыку, танец, употребление наркотических средств.
Отсутствие желаемой цели при проведении магических обрядов или противоположный результат могут объясняться как небрежностью обряда или нарушением табу, так и успешностью контрмагических действий.
Магия инкорпорирована в большинство языческих культов. Монотеистические («авраамические») религии отвергают магию как греховное заблуждение и опасную попытку связать себя с тёмными силами. Религии Востока воспринимают магию, как правило, толерантно, осуждая лишь вредоносную. Магия оказала сильное влияние на становление даосизма, последователи которого её активно практикуют. В синкретических культах (смотри в статье Синкретизм) магия, включая вредоносную, составляет важнейшую часть культовой практики.
В конце XIX века появились модернизированные формы магии, созданные французскими оккультистами Э. Леви (Альфонс-Луи Констан) и Папюсом (Жерар Анкосс), Э.А. Кроули и другими.
Ныне магия активно используется приверженцами западной неоязыческой религии викка (от английского witchcraft - колдовство), движения Нью Эйдж и других оккультных течений (смотри в статье Оккультизм).