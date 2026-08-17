МАГИСТРАТУРА
МАГИСТРАТУРА. 1) В Древнем Риме почётная государственная должность или их совокупность.
Магистратуры возникли в начале периода Республики (конце VI века до нашей эры) как один из основных публично-правовых институтов римской гражданской общины (civitas). Первоначально замещались только патрициями, но к началу III века до нашей эры все магистратуры стали доступны плебеям, позднее в число магистратур вошли и плебейские трибуны.
Магистратуры были краткосрочными, безвозмездными и, за исключением должностей диктатора, начальника конницы и интеррекса (interrex - междуцарь), коллегиальными.
Различались магистратуры: ординарные - выборные и экстраординарные - назначаемые; высшие ординарные магистратуры, носители которых (магистраты) избирались в центуриатных комициях и имели право на проведение высших ауспиций (консулы, преторы, цензоры), и низшие магистратуры (магистраты избирались в трибутных комициях - эдилы, квесторы, плебейские трибуны); выделялись также курульные магистратуры - занимавшие их магистраты обладали знаком отличия - инкрустированным слоновой костью складным седалищем - sella curulis (диктаторы, цензоры, консулы, преторы, курульные эдилы). Высшими экстраординарными магистратурами были должности диктатора, начальника конницы, интеррекса, децемвиров.
Все магистраты обладали гражданской властью (potestas) - правом издавать указы, налагать штрафы, созывать и проводить народные собрания и сходки, а высшие (включая плебейских трибунов) - ещё и сенат. Высшие магистраты, исключая цензоров, обладали империем (imperium) - высшей военной властью в пределах Италии, а Август имел высший империй (imperium maius), действовавший повсюду.
Внешним отличием магистрата с империем была свита из ликторов с фасциями.
По закону Виллия (180 год до нашей эры) были установлены порядок и последовательность прохождения ординарных магистратур (cursus honorum), сохранявшиеся до диктатуры Суллы, после чего часто нарушавшиеся.
В эпоху Империи магистратура превратились в почетный титул.
Своего рода магистратурой были жреческие коллегии.
2) В зарубежных странах - общее название государственных должностей, занимаемых судьями и прокурорами, с особым порядком комплектования кадров и освобождения от должности.
В некоторых странах магистратура - судебное ведомство, объединяет только судейский корпус; в других - общее название всех государственных чиновников.
Во главе системы магистратуры находится Высший совет магистратуры. В республиканских странах совет возглавляет президент. В странах англосаксонского права советом руководит, как правило, министр юстиции. В состав совета обязательно входят председатель Верховного суда и других высших судов (если они есть в данной стране), равное количество представителей от судей и от прокуроров.
3) В России - форма подготовки кадров высшей квалификации при завершённом высшем образовании.
Смотри Магистр.