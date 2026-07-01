МАГИСТР

МАГИСТР. 1) В Древ­нем Ри­ме долж­но­ст­ное ли­цо; позд­нее в Ев­ро­пе гла­ва не­ко­то­рых свет­ских и цер­ков­ных уч­ре­ж­де­ний (в том числе Ор­де­нов мо­на­ше­ских).

2) Вто­рая ака­де­ми­че­ская сте­пень, при­су­ж­дае­мая ли­цам, окон­чив­шим уни­вер­си­тет (или при­рав­нен­ное к не­му учеб­ное за­ве­де­ние), имею­щим сте­пень ба­ка­лав­ра и про­шед­шим до­пол­нительный курс обу­че­ния в ма­ги­ст­ра­ту­ре.

В РФ - ква­ли­фи­ка­ция (сте­пень) выс­ше­го профессионального об­ра­зо­ва­ния, при­су­ж­дае­мая по­сле за­вер­ше­ния про­грам­мы ма­ги­ст­ра­ту­ры и ус­пеш­но­го про­хо­ж­де­ния ито­го­вой ат­те­ста­ции. В струк­ту­ре современного российского выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ква­ли­фи­ка­ция магистра сле­ду­ет за ква­ли­фи­ка­ци­ей ба­ка­лав­ра и пред­ше­ст­ву­ет сте­пе­ни кан­ди­да­та на­ук. Эта ква­ли­фи­ка­ция сви­де­тель­ст­ву­ет о на­ли­чии уме­ний и на­вы­ков, при­су­щих ис­сле­до­ва­те­лю, ана­ли­ти­ку или на­чи­наю­ще­му на­учному ра­бот­ни­ку.

В Рос­сии учё­ная сте­пень магистра вве­де­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 26 января(7 февраля) 1803 года «Об уст­рой­ст­ве учи­лищ», да­ва­ла пра­во на за­ня­тие уни­вер­си­тет­ской ка­фед­ры и на чин ти­ту­ляр­но­го со­вет­ни­ка.

В со­от­вет­ст­вии с «По­ло­же­ни­ем о про­из­вод­ст­ве в учё­ные сте­пе­ни» от 20.1(1.2).1819 учё­ная сте­пень при­су­ж­да­лась по­сле сда­чи ма­ги­стер­ско­го эк­за­ме­на и за­щи­ты дис­сер­та­ции . Ис­клю­че­ни­ем яв­ля­лась при­сваи­вае­мая ду­хов­ны­ми ака­де­мия­ми сте­пень ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия, ко­то­рая, как и сте­пень кан­ди­да­та бо­го­сло­вия, при­суж­да­лась толь­ко по ре­зуль­та­там обу­че­ния, без за­щи­ты дис­сер­та­ции.

Под­го­тов­ка к ма­ги­стер­ско­му эк­за­ме­ну за­ни­ма­ла до 4 лет. Об­щий ус­тав императорских российских уни­вер­си­те­тов 1884 года ос­та­вил толь­ко две учё­ные сте­пе­ни - магистра и док­то­ра на­ук.

До 1917 года сте­пень магистра су­ще­ст­во­ва­ла на всех фа­куль­те­тах уни­вер­си­те­тов, кро­ме ме­ди­цин­ско­го, и ли­ца, по­лу­чив­шие её, име­ли пра­во за­ве­до­вать ка­фед­рой; сте­пе­ни магистра фар­ма­ции и магистра ве­те­ри­на­рии бы­ли выс­ши­ми в этих от­рас­лях нау­ки.

В 1917 году учё­ные сте­пе­ни (магистра, доктора на­ук) ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, а в 1934 году - вос­ста­нов­ле­ны (сте­пе­ни кан­ди­да­та, доктора на­ук).

В 1992 году российскими уни­вер­си­те­там вновь бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во осу­ще­ст­в­лять под­го­тов­ку магистров.

За­кон 2007 года «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты РФ» ус­та­но­вил два уров­ня выс­ше­го профессионального об­ра­зо­ва­ния - ба­ка­лав­ри­ат и ма­ги­ст­ра­ту­ру и яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех ву­зов с 1 сентября 2009 года.

В Ве­ли­ко­бри­та­нии сте­пень магистра в мо­ди­фи­цированном ви­де со­хра­ни­лась со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья. Во 2-й половине XIX века она по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в университетах США, в 1990-х годах при­ня­та ев­ропейскими стра­на­ми в хо­де реа­ли­за­ции Бо­лон­ско­го про­цес­са и по­лу­чи­ла даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние в стра­нах Азии, в том числе в КНР.

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