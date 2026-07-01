МАГИСТР
МАГИСТР. 1) В Древнем Риме должностное лицо; позднее в Европе глава некоторых светских и церковных учреждений (в том числе Орденов монашеских).
2) Вторая академическая степень, присуждаемая лицам, окончившим университет (или приравненное к нему учебное заведение), имеющим степень бакалавра и прошедшим дополнительный курс обучения в магистратуре.
В РФ - квалификация (степень) высшего профессионального образования, присуждаемая после завершения программы магистратуры и успешного прохождения итоговой аттестации. В структуре современного российского высшего образования квалификация магистра следует за квалификацией бакалавра и предшествует степени кандидата наук. Эта квалификация свидетельствует о наличии умений и навыков, присущих исследователю, аналитику или начинающему научному работнику.
В России учёная степень магистра введена указом императора Александра I от 26 января(7 февраля) 1803 года «Об устройстве училищ», давала право на занятие университетской кафедры и на чин титулярного советника.
В соответствии с «Положением о производстве в учёные степени» от 20.1(1.2).1819 учёная степень присуждалась после сдачи магистерского экзамена и защиты диссертации. Исключением являлась присваиваемая духовными академиями степень магистра богословия, которая, как и степень кандидата богословия, присуждалась только по результатам обучения, без защиты диссертации.
Подготовка к магистерскому экзамену занимала до 4 лет. Общий устав императорских российских университетов 1884 года оставил только две учёные степени - магистра и доктора наук.
До 1917 года степень магистра существовала на всех факультетах университетов, кроме медицинского, и лица, получившие её, имели право заведовать кафедрой; степени магистра фармации и магистра ветеринарии были высшими в этих отраслях науки.
В 1917 году учёные степени (магистра, доктора наук) ликвидированы, а в 1934 году - восстановлены (степени кандидата, доктора наук).
В 1992 году российскими университетам вновь было предоставлено право осуществлять подготовку магистров.
Закон 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установил два уровня высшего профессионального образования - бакалавриат и магистратуру и является обязательным для всех вузов с 1 сентября 2009 года.
В Великобритании степень магистра в модифицированном виде сохранилась со времён Средневековья. Во 2-й половине XIX века она получила распространение в университетах США, в 1990-х годах принята европейскими странами в ходе реализации Болонского процесса и получила дальнейшее распространение в странах Азии, в том числе в КНР.