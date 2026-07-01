МАГИНДАНАО (государство)

МАГИНДАНА́О - го­су­дар­ст­во на острове Мин­да­нао (Фи­лип­пи­ны) в Сред­ние ве­ка и в Но­вое вре­мя.

Основное на­се­ле­ние - ма­гин­да­нао и ира­ну­ны.

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но.

В сред­ние ве­ка в Магинданао пра­ви­ла ди­на­стия пред­ста­ви­те­лей ира­нун­ской зна­ти.

Влия­ние ду­ма­тов (пра­ви­те­лей) Магинданао рас­про­стра­ня­лось на северо-запападное по­бе­ре­жье ост­ро­ва, от ниж­не­го те­че­ния реки Пу­лан­ги до устья реки Си­бу­гей.

Ос­но­ву эко­но­ми­ки со­став­ля­ли морская тор­гов­ля и пи­рат­ст­во .

Магинданао ве­ло вой­ны с со­сед­ним княжеством Буа­ян за кон­троль над всей до­ли­ной Пу­лан­ги.

С при­бы­ти­ем на остров Мин­да­нао мис­сио­не­ров с ар­хи­пе­ла­га Су­лу в середине XV веке на­ча­лась ис­ла­ми­за­ция го­су­дар­ст­ва.

В 1-й половине XVI веке Ша­риф Му­хам­мад Ка­бунг­су­ва­н ос­но­вал сул­та­нат Магинданао, став его пер­вым пра­ви­те­лем.

С конца XVI века сул­та­нат под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям ис­пан­цев, за­хва­тив­ших к это­му вре­ме­ни Северные и Центральные Фи­лип­пи­ны.

В середине XVII веке сул­тан Ку­да­рат На­сир ад-Дин под­чи­нил зна­чительную часть тер­ри­то­рии Центрального и Южного Мин­да­нао, же­нил сво­его сы­на на до­че­ри сул­та­на Су­лу и за­клю­чил с ним во­енный со­юз. В 1634 году объ­е­ди­нён­ный флот Магинданао и Су­лу ата­ко­вал ие­зу­ит­ский центр на Мин­да­нао - город Да­пи­тан. В 1637 году испанская ар­мия на­нес­ла по­ра­же­ние ар­мии Магинданао в рай­оне озера Ла­нао и вы­ну­ди­ла сул­та­нат заклю­чить перемирие. В 1645 году Ис­па­ния при­зна­ла Ку­да­ра­та пра­ви­те­лем зна­чительной час­ти острова Мин­да­нао.

С середины XVIII века в Магинданао раз­вер­ну­лась меж­до­усоб­ная борь­ба, ко­то­рая ос­ла­би­ла по­зи­ции центральной вла­сти. В 1851 году ис­пан­цы, за­клю­чив со­юз с княжеством Бу­аян, на­ча­ли за­вое­ва­ние Магинданао.

В ус­ло­ви­ях во­енных по­ра­же­ний и внутренних усо­биц Магинданао к началу 1870-х годов при­шло в упа­док и рас­па­лось на ряд мел­ких кня­жеств.

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