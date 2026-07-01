МАГИНДАНАО (государство)
МАГИНДАНА́О - государство на острове Минданао (Филиппины) в Средние века и в Новое время.
Основное население - магинданао и ирануны.
Точное время возникновения неизвестно.
В средние века в Магинданао правила династия представителей иранунской знати.
Влияние думатов (правителей) Магинданао распространялось на северо-запападное побережье острова, от нижнего течения реки Пуланги до устья реки Сибугей.
Основу экономики составляли морская торговля и пиратство.
Магинданао вело войны с соседним княжеством Буаян за контроль над всей долиной Пуланги.
С прибытием на остров Минданао миссионеров с архипелага Сулу в середине XV веке началась исламизация государства.
В 1-й половине XVI веке Шариф Мухаммад Кабунгсуван основал султанат Магинданао, став его первым правителем.
С конца XVI века султанат подвергался нападениям испанцев, захвативших к этому времени Северные и Центральные Филиппины.
В середине XVII веке султан Кударат Насир ад-Дин подчинил значительную часть территории Центрального и Южного Минданао, женил своего сына на дочери султана Сулу и заключил с ним военный союз. В 1634 году объединённый флот Магинданао и Сулу атаковал иезуитский центр на Минданао - город Дапитан. В 1637 году испанская армия нанесла поражение армии Магинданао в районе озера Ланао и вынудила султанат заключить перемирие. В 1645 году Испания признала Кударата правителем значительной части острова Минданао.
С середины XVIII века в Магинданао развернулась междоусобная борьба, которая ослабила позиции центральной власти. В 1851 году испанцы, заключив союз с княжеством Буаян, начали завоевание Магинданао.
В условиях военных поражений и внутренних усобиц Магинданао к началу 1870-х годов пришло в упадок и распалось на ряд мелких княжеств.