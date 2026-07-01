МАГИНДАНАО (этническая группа)

МАГИНДАНАО - объ­е­ди­не­ние эт­нических групп мо­ро в Южных Фи­лип­пи­нах.

Жи­вут в до­лине реки Мин­да­нао (Ко­та­ба­то) на за­па­де острова Мин­да­нао (основное на­се­ле­ние провинции Ма­гин­да­нао и города Ко­та­ба­то, а так­же про­вин­ций Северный Ко­та­ба­то, Южный Ко­та­ба­то, Сул­тан-Ку­да­рат и Южная Зам­бо­ан­га).

Вклю­ча­ет раз­лич­ные по про­ис­хо­ж­де­нию и куль­ту­ре груп­пы, го­во­ря­щие на языке ма­гин­да­нао груп­пы да­нао юж­но­фи­лип­пин­ской вет­ви фи­лип­пин­ских язы­ков, слу­жа­щем лин­гва фран­ка Южных Фи­лип­пин. Диа­лек­ты: лайя, илуд, биу­ан­га, си­бу­гай, ира­нун, та­га­кау­а­нан. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской и арабской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же язык та­га­лог.

Чис­лен­ность 1,1 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Магинданао - му­суль­ма­не-сун­ни­ты, есть не­боль­шое чис­ло хри­сти­ан.

Со­став­ля­ли эт­ническую ос­но­ву государства Ма­гин­да­нао. При­ня­ли ис­лам около XV века Со­глас­но пре­да­нию, магинданао об­ра­тил в ис­лам принц из Джо­хо­ра (Ма­лай­зия) Ша­риф Му­хам­мад Ка­бунг­су­ван, счи­таю­щий­ся пря­мым по­том­ком про­ро­ка Му­хам­ме­да; он при­плыл с груп­пой вои­нов са­маль и же­нил­ся на ме­ст­ной жен­щи­не, вы­шед­шей из ко­ле­на бам­бу­ка (рас­про­стра­нён­ный на Фи­лип­пи­нах мо­тив про­ис­хо­ж­де­ния пер­вых лю­дей). По­том­ки этой па­ры ста­ли пра­ви­те­ля­ми магинданао и ма­ра­нао. Земле­дель­цами магинданао правила маранаоская и ира­нунская аристократия.

С пер­вой испанской кам­па­нии по за­вое­ва­нию сул­та­на­та Ма­гин­да­нао (1578 год) на­ча­лось во­оруженное со­про­тив­ле­ние магинданао ко­ло­ни­за­ции (смотри так­же Мо­ро вой­ны). Ис­пан­цы по­лу­чи­ли кон­троль над его тер­ри­то­ри­ей в 1861 году.

В XX веке по­ли­ти­ка по пе­ре­се­ле­нию на тер­ри­то­рию магинданао без­зе­мель­ных кре­сть­ян из пе­ре­на­се­лён­ных хри­сти­ан­ских ра­йо­нов Фи­лип­пин и на­ру­ше­ния прав ме­ст­но­го на­се­ле­ния вы­зы­ва­ли по­сто­ян­ные вос­ста­ния про­тив пра­ви­тельственных войск.

Традиционные занятия - торговля, зем­ле­де­лие, ры­бо­лов­ст­во, морской про­мыс­лы (тре­панг, жем­чуг). Раз­ви­ты юве­лир­ное, ору­жей­ное де­ло (дву­руч­ные од­но­лез­вий­ные ме­чи кам­пи­лан с рас­ши­ря­ю­щим­ся к кон­цу клин­ком, кри­сы бадунг, ко­пья дилек, щи­ты), гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во на на­спин­ном стан­ке (в основном из аба­ки) и ок­ра­ска тка­ней в тех­ни­ках ба­тик и икат, пле­те­ние, резь­ба по де­ре­ву (ха­рак­те­рен рас­титительный узор окир), из­го­тов­ле­ние ло­док.

Со­хра­ня­ют тра­диционную одеж­ду: юб­ку в ви­де очень ши­ро­кой тру­бы (малонг) у жен­щин, тюр­бан с пле­тё­ной шля­пой (та­пи­сан) по­верх не­го у муж­чин.

Фольклор вклю­ча­ет за­гад­ки, сказ­ки (туд­тул), эпос (да­ран­ган), нра­во­учиельные жан­ры ко­ра­нического про­ис­хож­де­ния (ха­ди­сы, кис­сы); рас­про­ст­ра­не­ны ска­за­ния на за­им­ст­во­ван­ный из ин­до-персидской литературы че­рез ма­лай­скую сю­жет «Рад­жа Ин­да­ра­пат­ра» (хи­ка­ят Ин­дра­пут­ра).

Среди музыкальных ин­ст­ру­мен­тов: 2-струнная лют­ня кудь­я­пи (ча­сто в виде ми­фичического жи­вот­но­го, на­по­ми­наю­ще­го кро­ко­ди­ла); варган кубинг; аэрофоны (флей­ты, труба). Ха­рак­те­рен ан­самбль ку­ли­н­танг (набор из 8 гонгов кулинтанг; гон­г ба­бан­дил; 1 или 2 гонга агонг, 2 пары гонгов гандинган; цилиндрический ба­ра­ба­н да­ба­кан); во вре­мя ри­туа­лов он со­про­вож­да­ет та­нец сагайян.

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