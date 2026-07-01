МАГИНДАНАО (этническая группа)
МАГИНДАНАО - объединение этнических групп моро в Южных Филиппинах.
Живут в долине реки Минданао (Котабато) на западе острова Минданао (основное население провинции Магинданао и города Котабато, а также провинций Северный Котабато, Южный Котабато, Султан-Кударат и Южная Замбоанга).
Включает различные по происхождению и культуре группы, говорящие на языке магинданао группы данао южнофилиппинской ветви филиппинских языков, служащем лингва франка Южных Филиппин. Диалекты: лайя, илуд, биуанга, сибугай, иранун, тагакауанан. Письменность на основе латинской и арабской графики. Распространён также язык тагалог.
Численность 1,1 миллионов человек (2009 год, оценка).
Магинданао - мусульмане-сунниты, есть небольшое число христиан.
Составляли этническую основу государства Магинданао. Приняли ислам около XV века Согласно преданию, магинданао обратил в ислам принц из Джохора (Малайзия) Шариф Мухаммад Кабунгсуван, считающийся прямым потомком пророка Мухаммеда; он приплыл с группой воинов самаль и женился на местной женщине, вышедшей из колена бамбука (распространённый на Филиппинах мотив происхождения первых людей). Потомки этой пары стали правителями магинданао и маранао. Земледельцами магинданао правила маранаоская и иранунская аристократия.
С первой испанской кампании по завоеванию султаната Магинданао (1578 год) началось вооруженное сопротивление магинданао колонизации (смотри также Моро войны). Испанцы получили контроль над его территорией в 1861 году.
В XX веке политика по переселению на территорию магинданао безземельных крестьян из перенаселённых христианских районов Филиппин и нарушения прав местного населения вызывали постоянные восстания против правительственных войск.
Традиционные занятия - торговля, земледелие, рыболовство, морской промыслы (трепанг, жемчуг). Развиты ювелирное, оружейное дело (двуручные однолезвийные мечи кампилан с расширяющимся к концу клинком, крисы бадунг, копья дилек, щиты), гончарство, ткачество на наспинном станке (в основном из абаки) и окраска тканей в техниках батик и икат, плетение, резьба по дереву (характерен раститительный узор окир), изготовление лодок.
Сохраняют традиционную одежду: юбку в виде очень широкой трубы (малонг) у женщин, тюрбан с плетёной шляпой (таписан) поверх него у мужчин.
Фольклор включает загадки, сказки (тудтул), эпос (даранган), нравоучиельные жанры коранического происхождения (хадисы, киссы); распространены сказания на заимствованный из индо-персидской литературы через малайскую сюжет «Раджа Индарапатра» (хикаят Индрапутра).
Среди музыкальных инструментов: 2-струнная лютня кудьяпи (часто в виде мифичического животного, напоминающего крокодила); варган кубинг; аэрофоны (флейты, труба). Характерен ансамбль кулинтанг (набор из 8 гонгов кулинтанг; гонг бабандил; 1 или 2 гонга агонг, 2 пары гонгов гандинган; цилиндрический барабан дабакан); во время ритуалов он сопровождает танец сагайян.