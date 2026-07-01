МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ - те­че­ние в ев­ропейском и американском ис­кус­ст­ве и ли­те­ра­ту­ре XX века, со­еди­няв­шее фан­та­стические и ми­фо­ло­гические эле­мен­ты с реа­ли­стическими приё­ма­ми по­ве­ство­ва­ния и по­строе­ния об­раза.

Тер­мин был вве­дён немецким кри­ти­ком Ф. Ро в книге «По­стэкс­прес­сио­низм: ма­ги­че­ский реа­лизм» (1925 год) для обо­зна­че­ния не­ко­то­рых про­яв­ле­ний «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти», со­при­ка­саю­щих­ся с ро­ман­тической фан­та­сти­кой.

Осо­бен­ность магического реализма в изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве - ил­лю­зор­но точ­ное изо­бра­же­ние ир­ре­аль­ных, ви­зио­нер­ских об­ра­зов.

По­ня­тие «магический реализм» при­ме­ня­ет­ся так­же к итальянской ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си и твор­че­ст­ву её ос­но­ва­теля Дж.Де Ки­ри­ко, к так называемой ро­ман­ской шко­ле (Scuola Romana) 1930-х годов (М. Ма­фаи, Дж.Б. Ши­пио­не), к не­ко­то­рым ху­дож­ни­кам сюр­реа­лиз­ма (Р. Маг­рит, П. Блум).

Магический реализм в жи­во­пи­си мож­но оп­ре­де­лить как не­кую тен­ден­цию, но не как на­прав­ле­ние, пред­став­лен­ное какой-либо груп­пой ху­дож­ни­ков; со­дер­жа­ние тер­ми­на не­оп­ре­де­лён­но и за­ви­сит от его упот­реб­ле­ния тем или иным ис­сле­до­ва­те­лем (например, он ис­поль­зо­ван в на­звании вы­став­ки «Аме­ри­кан­ские реа­ли­сты и ма­ги­че­ские ре­а­ли­сты», уст­ро­ен­ной А.Х. Бар­ром в Му­зее современного искусства в Нью-Йор­ке в 1943 году).

В ли­те­ра­ту­ре магический реализм как те­че­ние, близ­кое сюр­реа­лиз­му и аван­гар­диз­му, ут­вер­дил­ся в Ита­лии в 1920-х годах, наи­бо­лее яр­ко во­пло­тив­шись в твор­че­ст­ве М. Бон­тем­пел­ли. Он при­ме­нил тер­мин «магический реализм» к литературе, свя­зав суть магического реализма с про­ник­но­ве­ни­ем в скры­тые из­ме­ре­ния ре­аль­но­сти, по­зво­ляю­щие об­на­ру­жить ис­тин­ные свя­зи ме­ж­ду пред­ме­та­ми и людь­ми.

Магический реализм про­явил­ся так­же в немецкой литературе (Э. Ланг­гес­сер, Г. Ка­зак), где был тес­но свя­зан с тра­ди­ция­ми экс­прес­сио­низ­ма.

Об­раз тай­ной ре­аль­но­сти, от­кры­ваю­щий­ся ду­хов­но­му взо­ру че­ло­ве­ка, ха­рак­те­рен для бельгийского ва­ри­ан­та магического реализма (Й. Ден, Х. Лам­по и другие).

Наи­бо­лее ши­ро­кую из­вест­ность при­об­рёл латино-американский магический реализм, им­пуль­сом для раз­ви­тия ко­то­ро­го стал испанский пе­ре­вод кни­ги Ф. Ро, вы­пол­нен­ный Х. Ор­те­гой-и-Гас­се­том в 1927 году. Идео­ло­гическеой ос­но­вой латино-американского магического реализма ста­ло стрем­ле­ние ут­вер­дить са­мо­быт­ность национальной куль­ту­ры. Оп­ре­де­ле­ние «магический реализм» бы­ло при­ме­не­но для ха­рак­те­ри­сти­ки латино-американской сло­вес­но­сти А. Ус­ла­ром Пьет­ри в 1948 году. Прин­ци­пы латино-американского магического реализма сло­жи­лись под силь­ным влия­ни­ем ев­ропейского аван­гар­диз­ма, а так­же тра­ди­ции американских хро­ник XVI-XVII веков с их мно­го­численными опи­са­ния­ми чу­дес­но­го.

Пер­со­на­жи про­из­ве­де­ний, соз­дан­ных в рус­ле магического реализма, на­де­ле­ны осо­бым, до­ра­цио­наль­ным ти­пом мыш­ле­ния, ко­то­рое до­ми­ни­ру­ет над лич­но­ст­ным на­ча­лом.

По­ве­ст­во­ва­ние стро­ит­ся на взаи­мо­дей­ст­вии различных ху­дожественных ра­кур­сов: пи­са­тель сис­те­ма­ти­че­ски за­ме­ща­ет свой взгляд «ци­ви­ли­зо­ван­но­го» че­ло­ве­ка взгля­дом че­ло­ве­ка «при­ми­тив­но­го», пы­та­ясь пред­ста­вить ре­аль­ность сквозь приз­му ми­фо­ло­гического соз­на­ния с при­су­щи­ми ему осо­бен­но­стя­ми вос­при­ятия вре­ме­ни и про­стран­ст­ва.

Ху­дожественные приё­мы магического реализма впер­вые яр­ко про­яви­лись в ро­ма­не М.А. Ас­ту­риа­са «Ма­исо­вые лю­ди» (1949 год) и по­вес­ти А. Кар­пен­ть­е­ра «Цар­ст­во зем­ное» (1949 год), позд­нее - в твор­че­ст­ве Г. Гар­сии Мар­ке­са и других.

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