МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ - течение в европейском и американском искусстве и литературе XX века, соединявшее фантастические и мифологические элементы с реалистическими приёмами повествования и построения образа.
Термин был введён немецким критиком Ф. Ро в книге «Постэкспрессионизм: магический реализм» (1925 год) для обозначения некоторых проявлений «новой вещественности», соприкасающихся с романтической фантастикой.
Особенность магического реализма в изобразительном искусстве - иллюзорно точное изображение ирреальных, визионерских образов.
Понятие «магический реализм» применяется также к итальянской метафизической живописи и творчеству её основателя Дж.Де Кирико, к так называемой романской школе (Scuola Romana) 1930-х годов (М. Мафаи, Дж.Б. Шипионе), к некоторым художникам сюрреализма (Р. Магрит, П. Блум).
Магический реализм в живописи можно определить как некую тенденцию, но не как направление, представленное какой-либо группой художников; содержание термина неопределённо и зависит от его употребления тем или иным исследователем (например, он использован в названии выставки «Американские реалисты и магические реалисты», устроенной А.Х. Барром в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1943 году).
В литературе магический реализм как течение, близкое сюрреализму и авангардизму, утвердился в Италии в 1920-х годах, наиболее ярко воплотившись в творчестве М. Бонтемпелли. Он применил термин «магический реализм» к литературе, связав суть магического реализма с проникновением в скрытые измерения реальности, позволяющие обнаружить истинные связи между предметами и людьми.
Магический реализм проявился также в немецкой литературе (Э. Ланггессер, Г. Казак), где был тесно связан с традициями экспрессионизма.
Образ тайной реальности, открывающийся духовному взору человека, характерен для бельгийского варианта магического реализма (Й. Ден, Х. Лампо и другие).
Наиболее широкую известность приобрёл латино-американский магический реализм, импульсом для развития которого стал испанский перевод книги Ф. Ро, выполненный Х. Ортегой-и-Гассетом в 1927 году. Идеологическеой основой латино-американского магического реализма стало стремление утвердить самобытность национальной культуры. Определение «магический реализм» было применено для характеристики латино-американской словесности А. Усларом Пьетри в 1948 году. Принципы латино-американского магического реализма сложились под сильным влиянием европейского авангардизма, а также традиции американских хроник XVI-XVII веков с их многочисленными описаниями чудесного.
Персонажи произведений, созданных в русле магического реализма, наделены особым, дорациональным типом мышления, которое доминирует над личностным началом.
Повествование строится на взаимодействии различных художественных ракурсов: писатель систематически замещает свой взгляд «цивилизованного» человека взглядом человека «примитивного», пытаясь представить реальность сквозь призму мифологического сознания с присущими ему особенностями восприятия времени и пространства.
Художественные приёмы магического реализма впервые ярко проявились в романе М.А. Астуриаса «Маисовые люди» (1949 год) и повести А. Карпентьера «Царство земное» (1949 год), позднее - в творчестве Г. Гарсии Маркеса и других.