МАГЕЛЛAН, ФЕРНАНДО ( ФЕРНАН ) ДЕ Магеллaн (Магальяенш, порт. Fernao de Magalhaes, исп. Fernando (Hernando) de Magallanes), Фернандо (Фернан) де (1480, Саброза или Порту, Португалия — 27.04.1521, о. Мактан близ о. Себу, Филиппинские о-ва) — португальский мореплаватель.

Магеллaн (Магальяенш , порт. Fernao de Magalhaes, исп. Fernando (Hernando) de Magallanes) , Фернандо (Фернан) де (1480, Саброза или Порту, Португалия — 27.04.1521, о. Мактан близ о. Себу, Филиппинские о-ва) — португальский мореплаватель, экспедиция которого в 1519—1522 на службе короля Испании совершила первое кругосветное плавание. Происходил из известного с начала XIV в. рода Магальяенш. В 1517 сочетался браком с португалкой Беатриж Барбоза; двое сыновей умерли в детстве.

В марте 1505 отплыл в Индию с флотом Д. Франсишку де Алмейда . В течение 8 лет участвовал там в различных сражениях, в том числе при Кананоре в 1506, в котором получил ранение. В 1509 находился в составе первого португальского посольства в Малакку (Малайзия). Под командованием Афонсу де Албукерки принял участие в завоевании Малакки (1511). В 1513 возвратился в Португалию. В Марокко в 1514 был ранен в колено, отчего прихрамывал до конца жизни.

Совместно с португальским картографом Руи Фалейру М. разработал проект достижения «Островов пряностей». Португальская корона отклонила идею, так как путешествие Вашку да Гамы уже открыло путь в Индию. М. переехал в Испанию и предложил испанской короне свой план, который давал Испании возможность достичь Молуккских о-вов в обход Тордесильясского договора. Экспедиция в составе пяти кораблей: «Тринидад» (водоизмещением 110 т), «Сан-Антонио» (120 т), «Консепсьон» (90 т), «Виктория» (85 т) и «Сантьяго» (75 т) — вышла из Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519. Экипаж состоял из 234 человек (в цифрах есть разночтения). Источником сведений о плавании М. служит дневник участника экспедиции итальянца Антонио Пигафетты.

Флотилия М. достигла Южной Америки 29 ноября 1519. М. высадился на берег бухты Санта-Люсия (современный Рио-де-Жанейро) 13 декабря 1519; зимовал в бухте Сан-Хулиан (современная Аргентина), где подавил мятеж команды. В разведочных плаваниях 22 мая 1520 был потерян корабль «Сантьяго». Возобновив в сентябре 1520 плавание, М. прошел между материком и о. Огненная Земля проливом Всех Святых, впоследствии названном его именем. Команда «Сан-Антонио» взбунтовалась и повернула обратно в Испанию. На трех судах М. проник в воды «Южного моря», как именовал его первооткрыватель Васко Нуньес де Бальбоа, и по контрасту с трудностями плавания через пролив назвал океан Тихим (Pacifico). За 4 месяца перехода через океан от голода и цинги умерла десятая часть команды. В марте 1521 М. достиг архипелага Гуам и 7 апреля прибыл на о. Себу, а затем был убит в бою местным населением на соседнем о. Мактан.

Экспедиция во главе с Жоаном Лопешем Карвалью покинула Себу в начале марта 1522. «Консепсьон» из-за недостатка команды был сожжен; «Тринидад» после неудачной попытки пересечь Тихий океан вернулся на Молуккские о-ва, где команда попала в плен к португальцам. «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Эль-Кано пересекла Индийский океан и обогнула Африку. Когда экспедиция достигла Севильи (6 сентября 1522), от первоначального состава команды осталось 18 человек.

М. открыл западный путь в Азию, хотя он оказался слишком долгим и трудным для практического использования; его плавание подтвердило истинность античной гипотезы о шарообразности Земли.

Ист .: Pigafetta A. A Primeira Viagem ao Redor do Mundo. Porto, 1986; Le voyage de Magellan (1519—1522): la relation d’Antonio Pigafetta et autres temoignages / Dir. X. de Castro Vol. 1—2. Paris, 2007; Пигафетта А. Путешествие Магеллана / Пер. В. Узин, А. Кулишер. М., 2009.

Лит. : Veloso Queiros J. M. de. Fernao de Magalhaes: a vida e a viagem. Lisboa, 1941; Свет Я. М. Фернандо Магеллан. М., 1956; Domingues M. Fernao de Magalhaes. Porto, 1980; Ланге П. В. Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание. М., 1988; Garcia J. M. A viagem de Fernao de Magalhaes e os portugueses. Barcarena, 2007; Bernstein W. J. A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World. New York, 2009; Taveira A. Fernao de Magalhaes «o do estreito» de Santa Maria da Se do Porto. Porto, 2010. А. П. Черных.