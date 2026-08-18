МАГЕЛЛАН Фернан (исп. Hernando de Magallanes, порт. Fernão de Magalhães)

Португальский мореплаватель и военный, возглавивший первую кругосветную экспедицию (1519-1521) в поисках западного пути в Восточное полушарие.

Родился на севере Португалии в знатной дворянcкой семье.

В 1502 г. в возрасте 25 лет поступил на морскую службу и был включен в состав «Армады Индий», сопровождавшей первого вице-короля португальских владений в Индии Франсиско де Алмейда.

С 1502 по 1509 гг. служил в португальских владениях в Индии ( Гоа , Кочин, Килоа) и участвовал в военных действиях, включая морское сражение при Каннаноре (поблизости от портового города Каннар, современный штат Керала ). В 1511г. принял участие в завоевании территории современных. государств Малайзия и Индонезия.

В 1515 М. вернулся в Португалию, где вместе с космографом Руи Фарейро занялся изучением новейших морских карт с целью поиска западного пути в Восточное полушарие, который ранее искал Христофор Колумб .

В 1517 г. переехал в испанский город Севилья, где представил Севильской Торговой Палате свой проект западного пути к Моллукским островам и Индии. Этот маршрут должен был пройти в обход зоны владений и территориальных вод Португалии по Тордесильясскому мирному договору 1494 г.

В 1518 г. был назначен испанским королем Карлосом I (Карлом V) руководителем экспедиции к Моллукским о-вам. Флотилия из четырех кораблей (Консепсьон, Тринидад, Сан-Антонио, Виктория) под командованием М. отплыла из Севильи 10 августа 1519 г.

Трудности плавания и недоверие команды к М. спровоцировали мятеж части флотилии у берегов Патагонии в марте 1520 г. М. беспощадно расправился с организаторами мятежа, казнив двух из них и высадив еще двух человек на побережье Патагонии. Тем не менее, М. потерял один из 4 кораблей Сан-Антонио под командованием Эстебана Гомеса, который самовольно отделился от флотилии, чтобы вернуться в Испанию.

В конце октября 1520 г. флотилия М. подошла к проливу, названному в последствие его именем. 26 ноября 1520 г. М. прошел через пролив, открыв по дороге остров Огненная Земля .

В течение дальнейших трех месяцев М. преодолел расстояние от острова Огненная земля до острова Гуам в Марианском архипелаге, ни разу не попав в шторм, и назвал новый океан “Тихим”. Несмотря на это, значительная часть команды М. погибла в пути от голода, жажды и цинги.

В апреле 1521г. М. достиг острова Себу в Филиппинском архипелаге. М. удалось склонить правителя Себу признать себя вассалом испанского короля и принять крещение, но в результате М. оказался втянут в межплеменные распри и погиб в стычке с туземцами на острове Мактан .

После его смерти командование судами принял Хуан Себастьян Эль-Кано, которому с единственным оставшимся кораблем Виктория и 18 уцелевшими членами экипажа из 216 удалось вернуться в Севилью 8 сентября 1522 г.

Иллюстрация:

Портрет Ф. Магеллана, копия 1848 г. с портрета XVI в. кисти неизвестного художника, сделанная для Морского музея Мадрида. Морской музей Мадрида;

Маршрут первого кругосветного плавания 1519-1521 гг.