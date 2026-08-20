МАГДЕБУРГСКИЕ ЦЕНТУРИИ
Магдебургские центурии (нем. Magdeburger Centurien) — распространенное название сочинения «Церковная история, охватывающая всю идею церкви Христовой...», составленного в XVI в. коллективом протестантских авторов.
Магдебургские центурии (нем. Magdeburger Centurien) — распространенное название сочинения «Церковная история, охватывающая всю идею церкви Христовой...» (Ecclesiastica Historia, integram Ecclesiae Christi ideam... complectens), составленного в XVI в. коллективом протестантских авторов. Инициатором труда был гуманист Маттиас Флаций Иллирик (Матия Влачич; 1520—1575), который в 1549 из-за разногласий с Ф. Меланхтоном покинул Виттенберг и стал проповедником в Магдебурге. В 1553 Флаций задумал написать масштабный труд по церковной истории, материалы для которого предоставил ему К. фон Нидбрук (1525—1557), дипломат на службе императора Карла V. Помощником Флация стал магдебургский проповедник И. Виганд (1526—1587; с 1560 профессор Йенского университета, с 1575 епископ Помезании). Флаций и Виганд собрали коллектив из 15 человек; 5 руководителей занимались финансовыми и административными вопросами, редактировали окончательный текст; из 10 исполнителей 7 «исследователей» разыскивали материалы в архивах и библиотеках, а «магистры» Б. Фабер и П. Фельдпюк с помощью переписчика составляли текст. В 1556 Флаций опубликовал «Каталог свидетелей истины» — аннотированный перечень христианских авторов, чьи труды можно было использовать для обоснования реформационного учения.
М. ц. имели оригинальную структуру: каждый том охватывает ровно 100 лет истории христианской церкви, все тома построены по схожему плану. Важнейшие источники в подтверждение основных тезисов приводились дословно, объем тома зависел от количества материала. Благодаря заинтересованному участию отдельных князей и имперских городов (Аугсбурга, Нюрнберга и др.), крупных имперских чиновников, магнатов (например, банкиров Фуггеров), богатых лютеранских общин составители М. ц. получили значительное финансирование и разнообразное содействие. Издание печаталось в типографии И. Опорина в Базеле.
После подготовки первых 6 центурий в Магдебурге (напечатаны в 1559—1562) фактическое руководство проектом перешло к Виганду, переехавшему в Висмар. Там были подготовлены 7—13 тома (напечатаны в 1564—1574). Работа над М. ц. прекратилась в 1569 из-за идеологических разногласий между Флацием и Вигандом и недостаточного финансирования (центурии 14—16 не были завершены). М. ц. имели широкий резонанс как в протестантском, так и в католическом мире. Протестанты рассматривали их как образец исторического сочинения и неоднократно переиздавали (вплоть до XVIII в.). В Католической церкви ответом на М. ц. стали «Церковные анналы» кардинала Цезаря Барония.
Лит.: Massner J. Kirchliche Uberlieferung und Autoritat im Flaciuskreis: Studien zu den Magdeburger Zenturien. Berlin—Hamburg, 1964; Scheible H. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur Geschichte der historiographischen Methode. Gutersloh, 1966; Андронов И. Е. «Магдебургские центурии». Замысел, авторы, организация работы // Диалог со временем. Вып. 42. 2013. С. 128—143; Доронин А. В. Магдебургские центурии // Культура Возрождения: энциклопедия. Т. 2. М., 2011. С. 149—151. С. Г. Мереминский.