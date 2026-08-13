МАГАС
МАГАС - город в России, столица Ингушетии.
Население 0,5 тысяч человек (2010 год).
Расположен в западной части республики, близ границы с Северной Осетией, на реке Сунжа, в 4 км к юго-востоку от города Назрань.
Аэропорт Магас (в 30 км от города).
Строительство новой столицы Ингушетии начато в соответствии с указом президента РФ Б.Н. Ельцина от 15 апреля 1994 года. В 1998 году в городе открыта резиденция президента Ингушетии. С конца 2000 года город получил официальное название Магас (в честь столицы средневекового государства Алания), сюда окончательно перенесена столица Ингушетии.
Основной композиционный элемент Магаса - планировочная ось от берега реки Сунжа на восток. В центре города размещается Правительственный комплекс Ингушетии (1995-1998 годы; резиденция главы республики, здания парламента и правительства). Вокруг него - здания государственных учреждений, делового центра, центра информации и печати, духовного центра (мечеть и медресе). Западная часть города застраивается по регулярному плану жилыми многоквартирными 3-4-этажными домами; 1-2-этажная усадебная застройка на окраинах.
Близ Магаса - Музей-мемориал «Жертвам политических репрессий» (1997 год).
На территории Магаса и близ него - ряд важных археологических памятников.
Несколько могильников отражают эволюцию северокавказской культуры. На Экажевском поселении бронзового века раскопана углублённая постройка (площадь около 100 м2) с керамическим алтарём, очагом и другим.
Ряд памятников относится к кобанской культуре. Курганные могильники III-IV веков принадлежат раннеаланской археологической культуре Северного Кавказа и связаны с городищами типа Зилги. Открыты и аланские погребения эпохи Великого переселения народов (в том числе с золотой инкрустированной брошью и другим).