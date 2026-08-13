МАГАС

МАГАС - го­род в Рос­сии , сто­ли­ца Ин­гу­ше­тии .

Население 0,5 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в западной час­ти рес­пуб­ли­ки, близ гра­ни­цы с Северной Осе­ти­ей, на реке Сун­жа, в 4 км к юго-вос­то­ку от города На­зрань.

Аэ­ро­порт Ма­гас (в 30 км от го­ро­да).

Строи­тель­ст­во но­вой сто­ли­цы Ин­гу­ше­тии на­ча­то в со­от­вет­ст­вии с ука­зом пре­зи­ден­та РФ Б.Н. Ель­ци­на от 15 апреля 1994 года. В 1998 году в го­ро­де от­кры­та ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та Ин­гу­ше­тии. С конца 2000 года го­род по­лу­чил официальное название Ма­гас (в честь сто­ли­цы средневекового государства Ала­ния), сю­да окон­ча­тель­но пе­ре­не­се­на сто­ли­ца Ин­гу­ше­тии.

Основной ком­по­зиционный эле­мент Магаса - пла­ни­ро­воч­ная ось от бе­ре­га реки Сун­жа на вос­ток. В цен­тре го­ро­да раз­ме­ща­ет­ся Пра­ви­тельственный ком­плекс Ин­гу­ше­тии (1995-1998 годы; ре­зи­ден­ция гла­вы рес­пуб­ли­ки, зда­ния пар­ла­мен­та и пра­ви­тель­ст­ва). Во­круг не­го - зда­ния государственных уч­реж­де­ний, де­ло­во­го цен­тра, цен­тра ин­фор­ма­ции и пе­ча­ти, ду­хов­но­го цен­тра (ме­четь и мед­ре­се). Западная часть го­рода за­страи­ва­ет­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну жи­лы­ми мно­го­квар­тир­ны­ми 3-4-этаж­ны­ми до­ма­ми; 1-2-этаж­ная уса­деб­ная за­строй­ка на ок­раи­нах.

Близ Магаса - Му­зей-ме­мо­ри­ал «Жерт­вам по­ли­ти­че­ских ре­прес­сий» (1997 год).

На тер­ри­то­рии Магаса и близ не­го - ряд важ­ных ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков.

Несколько мо­гиль­ни­ков от­ра­жа­ют эво­лю­цию се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры. На Эка­жев­ском по­се­ле­нии брон­зо­во­го ве­ка рас­ко­па­на уг­луб­лён­ная по­строй­ка (площадь около 100 м2) с ке­ра­мическим ал­та­рём, оча­гом и другим.

Ряд па­мят­ни­ков от­но­сит­ся к ко­бан­ской куль­ту­ре. Кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки III-IV веков при­над­ле­жат ран­не­алан­ской ар­хео­ло­гической куль­ту­ре Северного Кав­ка­за и свя­за­ны с го­ро­ди­ща­ми ти­па Зил­ги. От­кры­ты и алан­ские по­гре­бе­ния эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (в том числе с зо­ло­той ин­кру­сти­ро­ван­ной бро­шью и другим).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)